Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии

Предварительный список избранных депутатов ЖК: топ-3 лидеров по 30 округам – данные АСУ



На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, которые прошли 30 ноября, по предварительным данным автоматизированной системы учета (АСУ) определены кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в 30 территориальных округах. Информация опубликована ЦИК.



Данные, указанные ниже, не включают результаты дистанционного голосования и подлежат окончательному подтверждению.



Всего в выборах участвовали 467 кандидатов, в Жогорку Кенеш избирались 90 депутатов - по три от каждого округа. По данным ЦИК на 22:20, протоколы АСУ поступили с 2 507 участков, что составляет 95.72%.



С учетом обновленного выборного законодательства при выдаче мандатов применяют гендерную квоту: в каждом округе не может быть более двух избранных депутатов одного пола, поэтому третий мандат передают кандидату противоположного пола.



По состоянию на 19:00 явка избирателей составляла 34.31% - проголосовали 1 млн 473 тысячи 264 гражданина. Окончательные показатели участия и результаты с учетом дистанционного голосования ЦИК опубликует после завершения обработки всех данных.



Предварительный список избранных депутатов по округам

(данные АСУ, без учета дистанционного голосования):



Округ №1

Жороев Исманали Эгембердиевич

Ажыбаев Чынгыз Ильяскожоевич

Талиева Камила Абдыразаковна



Округ №2

Атажанов Ырысбек Ысламович

Калпаев Бактыяр Алиевич

Аманова Бурун Кушбековна



Округ №3

Рысбаев Равшанбек Рысбаевич

Аматов Жаныбек Женишбекович

Мавлянова Махабат Эргешовна



Округ №4

Рустамбек уулу Советбек

Жаанбаев Уланбек Коргонбаевич

Алимжанова Нилуфар Якубжановна



Округ №5

Сулайманов Эльдар Нурланович

Исираилов Азамат Алмазбекович

Ахмедова Айгуль Абдилхаевна



Округ №6

Кудайбердиев Алтынбек Мусажанович

Эргешов Бекмурза Аскарбаевич

Тогузакова Айжан Абдиганыевна



Округ №7

Козуев Алишер Абибиллаевич

Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович

Машрапова Гүлай Эгемназаровна



Округ №8

Акаев Жанарбек Кубанычович

Примов Улан Бердибаевич

Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна



Округ №9

Толонов Данияр Эрмекович

Джалилов Азамжан Абдуллажанович

Кадыралиева Ыргал Кармышаковна



Округ №10

Зулушев Курманкул Токторалиевич

Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич

Баатырова Гүлнара Маришовна



Округ №11

Ташиев Шаирбек Кыдыршаяевич

Кылычбаев Алтынбек Таирович

СаляМова Венера Хамзаевна



Округ №12

Чолпонбай уулу Бекмырза

Масабиров Талайбек Айтмаматович

Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна



Округ №13

Сыдыков Бактыбек Усенович

Алтынбеков Айбек

Карабекова Айгүл Асановна



Округ №14

Борбиев Болотбек Ибраимович

Сулайманов Кундузбек Кошалиевич

Култаева Гулшаркан Оконовна



Округ №15

Тургунбек уулу Нурланбек

Турсунбаев Азизбек Атакозуевич

Абдибаева Айсаракан Нышановна



Округ №16

Джумабеков Дастанбек Артисбекович

Чотонов Мелер Осконбекович

Кайрылбекова Медина Кайрылбековна



Округ №17

Азыгалиев Нурланбек Асанбекович

Узакбаев Улубек Камчибекович

Эсенаманова Чолпон Замирбековна



Округ №18

Ханджеза Карим Лемзарович

Бийбосунов Эркин Куватбекович

Сатиева Гулжан Эркинбековна



Округ №19

Эгембердиев Абдылдабек Джолдошалиевич

Алиев Медерабек Кубанычевич

Тайгараева Эдита Каныбековна



Округ №20

Айтиев Темирлан Тынычбекович

Атамбаев Сеидбек Алмазбекович

Ашымбаева Токтобүбү Абасовна



Округ №21

Конгантиев Куванычбек Камбаралиевич

Абиров Жаныбек Болотбекович

Садырбаева Жылдыз Эсенбековна



Округ №22

Бекешев Дастан Далабаевич

Ибрагимов Болот Адылбекович

Кожокулова Гуля Акматкуловна



Округ №23

Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна

Маматалиев Марлен Абдырахманович

Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич



Округ №24

Салымбеков Жумабек Мамытбаевич

Исмаилов Арафат Сайдахматович

Акимбаева Гульнара Орозбековна



Округ №25

Шабазов Бахридин Валиевич

Тентишев Бакыт Эркинович

Сейтказиева Эркеайым Алымовна



Округ №26

Саккараев Мередбек Джаманкулович

Исеналиев Эркинбек Аскееевич

Исаева Джамиля Кубанычбековна



Округ №27

Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич

Муратбеков Табылды Муратбекович

Молдобекова Гулкан Сакиновна



Округ №28

Коколув Эрулан Калчороевич

Сагынаев Болот Турусбекович

Жунушбаева Рахат Мырзабековна



Округ №29

Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович

Белеков Адилет Чолпонбекович

Жунушалиева Гүлсүнкан Ишенгазиевна



Округ №30

Самаков Кубанычбек Карганбекович

Бакасов Улан Болотбекович

Таалайбек кызы Жылдыз