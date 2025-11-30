 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 01.12.2025
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
11:23 01.12.2025

Предварительный список избранных депутатов ЖК: топ-3 лидеров по 30 округам – данные АСУ

30 ноября 2025

Предварительный список избранных депутатов ЖК: топ-3 лидеров по 30 округам – данные АСУ

На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, которые прошли 30 ноября, по предварительным данным автоматизированной системы учета (АСУ) определены кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в 30 территориальных округах. Информация опубликована ЦИК.

Данные, указанные ниже, не включают результаты дистанционного голосования и подлежат окончательному подтверждению.

Всего в выборах участвовали 467 кандидатов, в Жогорку Кенеш избирались 90 депутатов - по три от каждого округа. По данным ЦИК на 22:20, протоколы АСУ поступили с 2 507 участков, что составляет 95.72%.

С учетом обновленного выборного законодательства при выдаче мандатов применяют гендерную квоту: в каждом округе не может быть более двух избранных депутатов одного пола, поэтому третий мандат передают кандидату противоположного пола.

По состоянию на 19:00 явка избирателей составляла 34.31% - проголосовали 1 млн 473 тысячи 264 гражданина. Окончательные показатели участия и результаты с учетом дистанционного голосования ЦИК опубликует после завершения обработки всех данных.

Предварительный список избранных депутатов по округам
(данные АСУ, без учета дистанционного голосования):

Округ №1
Жороев Исманали Эгембердиевич
Ажыбаев Чынгыз Ильяскожоевич
Талиева Камила Абдыразаковна

Округ №2
Атажанов Ырысбек Ысламович
Калпаев Бактыяр Алиевич
Аманова Бурун Кушбековна

Округ №3
Рысбаев Равшанбек Рысбаевич
Аматов Жаныбек Женишбекович
Мавлянова Махабат Эргешовна

Округ №4
Рустамбек уулу Советбек
Жаанбаев Уланбек Коргонбаевич
Алимжанова Нилуфар Якубжановна

Округ №5
Сулайманов Эльдар Нурланович
Исираилов Азамат Алмазбекович
Ахмедова Айгуль Абдилхаевна

Округ №6
Кудайбердиев Алтынбек Мусажанович
Эргешов Бекмурза Аскарбаевич
Тогузакова Айжан Абдиганыевна

Округ №7
Козуев Алишер Абибиллаевич
Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович
Машрапова Гүлай Эгемназаровна

Округ №8
Акаев Жанарбек Кубанычович
Примов Улан Бердибаевич
Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна

Округ №9
Толонов Данияр Эрмекович
Джалилов Азамжан Абдуллажанович
Кадыралиева Ыргал Кармышаковна

Округ №10
Зулушев Курманкул Токторалиевич
Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич
Баатырова Гүлнара Маришовна

Округ №11
Ташиев Шаирбек Кыдыршаяевич
Кылычбаев Алтынбек Таирович
СаляМова Венера Хамзаевна

Округ №12
Чолпонбай уулу Бекмырза
Масабиров Талайбек Айтмаматович
Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна

Округ №13
Сыдыков Бактыбек Усенович
Алтынбеков Айбек
Карабекова Айгүл Асановна

Округ №14
Борбиев Болотбек Ибраимович
Сулайманов Кундузбек Кошалиевич
Култаева Гулшаркан Оконовна

Округ №15
Тургунбек уулу Нурланбек
Турсунбаев Азизбек Атакозуевич
Абдибаева Айсаракан Нышановна

Округ №16
Джумабеков Дастанбек Артисбекович
Чотонов Мелер Осконбекович
Кайрылбекова Медина Кайрылбековна

Округ №17
Азыгалиев Нурланбек Асанбекович
Узакбаев Улубек Камчибекович
Эсенаманова Чолпон Замирбековна

Округ №18
Ханджеза Карим Лемзарович
Бийбосунов Эркин Куватбекович
Сатиева Гулжан Эркинбековна

Округ №19
Эгембердиев Абдылдабек Джолдошалиевич
Алиев Медерабек Кубанычевич
Тайгараева Эдита Каныбековна

Округ №20
Айтиев Темирлан Тынычбекович
Атамбаев Сеидбек Алмазбекович
Ашымбаева Токтобүбү Абасовна

Округ №21
Конгантиев Куванычбек Камбаралиевич
Абиров Жаныбек Болотбекович
Садырбаева Жылдыз Эсенбековна

Округ №22
Бекешев Дастан Далабаевич
Ибрагимов Болот Адылбекович
Кожокулова Гуля Акматкуловна

Округ №23
Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна
Маматалиев Марлен Абдырахманович
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич

Округ №24
Салымбеков Жумабек Мамытбаевич
Исмаилов Арафат Сайдахматович
Акимбаева Гульнара Орозбековна

Округ №25
Шабазов Бахридин Валиевич
Тентишев Бакыт Эркинович
Сейтказиева Эркеайым Алымовна

Округ №26
Саккараев Мередбек Джаманкулович
Исеналиев Эркинбек Аскееевич
Исаева Джамиля Кубанычбековна

Округ №27
Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич
Муратбеков Табылды Муратбекович
Молдобекова Гулкан Сакиновна

Округ №28
Коколув Эрулан Калчороевич
Сагынаев Болот Турусбекович
Жунушбаева Рахат Мырзабековна

Округ №29
Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович
Белеков Адилет Чолпонбекович
Жунушалиева Гүлсүнкан Ишенгазиевна

Округ №30
Самаков Кубанычбек Карганбекович
Бакасов Улан Болотбекович
Таалайбек кызы Жылдыз

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Economist.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764577380


