Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии

Предварительный список избранных депутатов ЖК: топ-3 лидеров по 30 округам – данные АСУ
30 ноября 2025
Предварительный список избранных депутатов ЖК: топ-3 лидеров по 30 округам – данные АСУ
На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, которые прошли 30 ноября, по предварительным данным автоматизированной системы учета (АСУ) определены кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в 30 территориальных округах. Информация опубликована ЦИК.
Данные, указанные ниже, не включают результаты дистанционного голосования и подлежат окончательному подтверждению.
Всего в выборах участвовали 467 кандидатов, в Жогорку Кенеш избирались 90 депутатов - по три от каждого округа. По данным ЦИК на 22:20, протоколы АСУ поступили с 2 507 участков, что составляет 95.72%.
С учетом обновленного выборного законодательства при выдаче мандатов применяют гендерную квоту: в каждом округе не может быть более двух избранных депутатов одного пола, поэтому третий мандат передают кандидату противоположного пола.
По состоянию на 19:00 явка избирателей составляла 34.31% - проголосовали 1 млн 473 тысячи 264 гражданина. Окончательные показатели участия и результаты с учетом дистанционного голосования ЦИК опубликует после завершения обработки всех данных.
Предварительный список избранных депутатов по округам
(данные АСУ, без учета дистанционного голосования):
Округ №1
Жороев Исманали Эгембердиевич
Ажыбаев Чынгыз Ильяскожоевич
Талиева Камила Абдыразаковна
Округ №2
Атажанов Ырысбек Ысламович
Калпаев Бактыяр Алиевич
Аманова Бурун Кушбековна
Округ №3
Рысбаев Равшанбек Рысбаевич
Аматов Жаныбек Женишбекович
Мавлянова Махабат Эргешовна
Округ №4
Рустамбек уулу Советбек
Жаанбаев Уланбек Коргонбаевич
Алимжанова Нилуфар Якубжановна
Округ №5
Сулайманов Эльдар Нурланович
Исираилов Азамат Алмазбекович
Ахмедова Айгуль Абдилхаевна
Округ №6
Кудайбердиев Алтынбек Мусажанович
Эргешов Бекмурза Аскарбаевич
Тогузакова Айжан Абдиганыевна
Округ №7
Козуев Алишер Абибиллаевич
Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович
Машрапова Гүлай Эгемназаровна
Округ №8
Акаев Жанарбек Кубанычович
Примов Улан Бердибаевич
Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна
Округ №9
Толонов Данияр Эрмекович
Джалилов Азамжан Абдуллажанович
Кадыралиева Ыргал Кармышаковна
Округ №10
Зулушев Курманкул Токторалиевич
Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич
Баатырова Гүлнара Маришовна
Округ №11
Ташиев Шаирбек Кыдыршаяевич
Кылычбаев Алтынбек Таирович
СаляМова Венера Хамзаевна
Округ №12
Чолпонбай уулу Бекмырза
Масабиров Талайбек Айтмаматович
Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна
Округ №13
Сыдыков Бактыбек Усенович
Алтынбеков Айбек
Карабекова Айгүл Асановна
Округ №14
Борбиев Болотбек Ибраимович
Сулайманов Кундузбек Кошалиевич
Култаева Гулшаркан Оконовна
Округ №15
Тургунбек уулу Нурланбек
Турсунбаев Азизбек Атакозуевич
Абдибаева Айсаракан Нышановна
Округ №16
Джумабеков Дастанбек Артисбекович
Чотонов Мелер Осконбекович
Кайрылбекова Медина Кайрылбековна
Округ №17
Азыгалиев Нурланбек Асанбекович
Узакбаев Улубек Камчибекович
Эсенаманова Чолпон Замирбековна
Округ №18
Ханджеза Карим Лемзарович
Бийбосунов Эркин Куватбекович
Сатиева Гулжан Эркинбековна
Округ №19
Эгембердиев Абдылдабек Джолдошалиевич
Алиев Медерабек Кубанычевич
Тайгараева Эдита Каныбековна
Округ №20
Айтиев Темирлан Тынычбекович
Атамбаев Сеидбек Алмазбекович
Ашымбаева Токтобүбү Абасовна
Округ №21
Конгантиев Куванычбек Камбаралиевич
Абиров Жаныбек Болотбекович
Садырбаева Жылдыз Эсенбековна
Округ №22
Бекешев Дастан Далабаевич
Ибрагимов Болот Адылбекович
Кожокулова Гуля Акматкуловна
Округ №23
Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна
Маматалиев Марлен Абдырахманович
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
Округ №24
Салымбеков Жумабек Мамытбаевич
Исмаилов Арафат Сайдахматович
Акимбаева Гульнара Орозбековна
Округ №25
Шабазов Бахридин Валиевич
Тентишев Бакыт Эркинович
Сейтказиева Эркеайым Алымовна
Округ №26
Саккараев Мередбек Джаманкулович
Исеналиев Эркинбек Аскееевич
Исаева Джамиля Кубанычбековна
Округ №27
Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич
Муратбеков Табылды Муратбекович
Молдобекова Гулкан Сакиновна
Округ №28
Коколув Эрулан Калчороевич
Сагынаев Болот Турусбекович
Жунушбаева Рахат Мырзабековна
Округ №29
Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович
Белеков Адилет Чолпонбекович
Жунушалиева Гүлсүнкан Ишенгазиевна
Округ №30
Самаков Кубанычбек Карганбекович
Бакасов Улан Болотбекович
Таалайбек кызы Жылдыз