|В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:25 01.12.2025
В Русском доме в Астане прошла презентация иллюстрированной хронологии истории отношений России и Казахстана
25 ноября в Русском доме в Астане состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной Россотрудничеством, и приуроченная к этому событию интеллектуальная викторина для старшеклассников.
Для участия в мероприятии Русский дом собрал на своей площадке учащихся старших классов школ Астаны. С приветственным словом перед ребятами выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Станислав Наумов, член группы экспертов по оценке представленной книги.
"У России и народов Средней Азии общее историческое и культурное наследие. И это не просто страницы прошлого – это живой фундамент, на котором мы выстраиваем наши отношения сегодня и будем укреплять их в будущем. Опираясь на него, мы уже сейчас выстраиваем взаимовыгодное партнерство в самых разных сферах: от политики и экономики до безопасности, – отметил Станислав Наумов. – Представленная сегодня книга "Россия и Центральная Азия: история и культура" позволяет в понятной каждому человеку форме зафиксировать наше общее наследие и передать его следующим поколениям. Благодаря таким проектам молодые люди смогут лучше понять глубину и многогранность наших отношений. Новое поколение, знающее общую историю и уважающее культуру друг друга, – лучшая гарантия прочного стратегического партнерства. Россия высоко ценит вклад народов Средней Азии в общую культурную и интеллектуальную сокровищницу. И благодаря этому пониманию, отношения между Россией и странами Средней Азии являются наглядным примером позитивного диалога цивилизаций. Диалога, основанного на взаимном уважении, суверенитете и совпадающих интересах в обеспечении стабильности и процветания всего нашего общего региона".
И, конечно, яркой частью встречи стала интеллектуальная игра под названием "Сквозь века: Россия и Центральная Азия в диалоге цивилизаций". В ходе викторины ребята не только смогли проверить свои знания, но и узнали много нового. Вопросы, связанные с Казахстаном и Центральной Азией, охватывали самые разные области знаний: историю, географию, культуру и искусство, традиции и современную жизнь региона. Победившая команда получила грамоты и подарки от Русского дома.
Книга "Россия и Центральная Азия: история и культура" стала первой в серии проектов Россотрудничества, приуроченных к отмечаемому в 2025 году 100-летию народной дипломатии.
Содержание книги подано в уникальном формате – наглядной иллюстрированной "ленты времени", состоящей из изображений с краткими аннотациями. Все описанные в книге события, связанные с участием и помощью со стороны России, стали для Казахстана важными этапами развития и дальнейшего расцвета.
Тираж издания, переданный в Русские дома в Казахстане и в страны региона, станет частью экспозиций и будет использоваться в рамках просветительских мероприятий.
Программа реализуется в рамках проекта "Россия с вами", который организован Россотрудничеством. Его цель - обмен знаниями и опытом с международной аудиторией, поддержка и развитие гуманитарных, образовательных и культурных инициатив Российской Федерации за рубежом.