В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана

11:25 01.12.2025

В Русском доме в Астане прошла презентация иллюстрированной хронологии истории отношений России и Казахстана



01.12.2025



25 ноября в Русском доме в Астане состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной Россотрудничеством, и приуроченная к этому событию интеллектуальная викторина для старшеклассников.



