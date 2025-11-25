Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане

11:35 01.12.2025

1 декабря 2025 года в Бишкеке состоялась пресс-конференция с участием делегаций международных наблюдателей на досрочных выборах депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, в ходе которой с информацией о результатах работы Миссии Шанхайской организации сотрудничества выступила ее руководитель, заместитель Генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.



Было оглашено Итоговое заявление Миссии наблюдателей от ШОС. Отмечено соответствие народного волеизъявления требованиям законодательства Кыргызской Республики и принятым страной международным обязательствам. Избирательный процесс был признан прозрачным, достоверным и демократичным. Также были отмечены уровень организации выборов и высокая гражданская ответственность населения.



От имени Миссии Пяо Янфань поздравила народ Кыргызской Республики с успешным проведением выборов, пожелала успехов в реализации курса на укрепление независимости, суверенитета и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны.



