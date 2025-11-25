Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев

Данияр Ашимбаев: Как можно извлечь уроки из истории, если вместо ее изучения доминирует тотальное очернение? Представляется необходимым пробежаться по основным вехам новейшей истории страны



В декабре 2011 года, к 20-летию государственной независимости Казахстана, дата 1 декабря – годовщина первых всенародных выборов главы государства – была провозглашена государственным праздником – Днем первого президента. В сентябре 2022 года, после конституционной реформы, этот день выпал из числа праздников, но в ноябре того же года правительство внесло День первого президента в перечень праздничных дат.



Летом того года Касым-Жомарт Токаев заявил:



"У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны, нет будущего. Это непреложная истина и в отношении первого президента Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его вклад в построение нашего независимого государства признан всем мировым сообществом. Поэтому наш общий долг с вами – относиться с почтением к исторической роли первого президента".



Отметим, что по прошествии времени публичное мнение второго президента о своем предшественнике стало более критичным, но в отличие от многих политических фигур Токаев старается по возможности напоминать о роли Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана.



У некоторых чиновников, депутатов, общественных деятелей вошло в моду высказываться о периоде правления первого президента как о череде сплошных ошибок и разгуле коррупции, хотя, отмечу, что немалая часть нынешних критиков занимала в прежние годы достаточно высокие посты и высказывала позиции, диаметрально противоположные нынешней. С учетом относительно малого времени, разделяющего "Старый" и "Новый" Казахстан высказывания того периода очень хорошо запечатлелись в массовом сознании, что привело скорее к негативному отношению к конъюнктурщикам, нежели к первому президенту. А многие еще и вспоминают старый анекдот про три конверта.



Чрезмерная негативизация недавнего прошлого дает аналогичный эффект и на восприятие современности, а кроме того способствует низкой ответственности государственного аппарата, который стал сваливать вину на те или иные проблемы не только на глобальные катаклизмы, но и доставшееся им "печальное наследие".



Как можно извлечь уроки из истории, если вместо ее изучения доминирует тотальное очернение?



Представляется необходимым пробежаться по основным вехам новейшей истории страны.



1. Накануне



Назарбаев возглавил Компартию Казахстана в июне 1989 года, в феврале 1990 года стал председателем Верховного Совета (высшим должностным лицом КазССР), а в апреле 1990 года был избран первым президентом республики.



Казахстан к этому времени был второй по площади республикой в составе Советского Союза и имел развитую промышленно-сырьевую и аграрную экономику, научную, образовательную, культурную, медицинскую и социальную инфраструктуру.



В силу историко-демографических и социально-политических процессов казахи только к концу 80-х стали первой по численности (40%) национальной группой в республике (и пятой в СССР – после славян и узбеков).



Основные отрасли экономики – цветная и черная металлургия, нефтегазовая, химическая, атомная, угольная и оборонная промышленность находились в ведение центральных органов управления Союза. В октябре 1987 г. в рамках горбачевских реформ были ликвидированы республиканские министерства геологии и цветной металлургии. МПС СССР управляло тремя железными дорогами, которые связывали основные промышленные регионы республики с центром страны.



На территории Казахстана дислоцировались войска Среднеазиатского военного круга и ядерное оружие (две ракетные и одна бомбардировочная дивизии), были расположены космодром Байконур, Семипалатинский ядерный полигон и ракетный полигон Сарышаган (там же испытывалось лазерное оружие).



С 1960 по 1962 и с 1964 по 1986 год республикой правил первый секретарь ЦК Динмухамед Кунаев (первый казах в этой должности и первый руководитель республики, ставший членом Политбюро ЦК КПСС). Его правление ознаменовалось бурным развитием республики, которое сопровождалось, впрочем, определенными застойными явлениями, а также развитием (как и в других национальных республиках страны) элементов этнократии, что, в свою очередь, способствовало трайбализму.



Кунаев не вписался в горбачевскую перестройку, но Москва первое время не решалась его снимать, зато развернула кампанию по снятию ряда руководящих работников по обвинению в злоупотреблениях. На XVI съезде Компартии Казахстана фактически против Кунаева выступил ряд крупных фигур, включая 45-летнего премьера Нурсултана Назарбаева. В ответ Кунаев попытался инициировать расследования в отношении обидчика, но ничего накопать не удалось.



В декабре 1986 г. Кунаев договорился с Горбачевым о своем уходе в обмен на назначение первым руководителем человека со стороны. Таковым стал первый секретарь Ульяновского обкома Геннадий Колбин. Против его назначения были организованы протесты казахской молодежи, подавленные силовиками. События декабря 1986 г. были названы проявлениями "казахского национализма", что снимало политическую ответственность с Политбюро.



В 1987–1989 гг. в республике была усилена работа по "интернациональному воспитанию трудящихся", проведены кадровые чистки, присланы новые кадры из центра,



Одновременно шли реформы в рамках политики перестройки. В 1986 г. в стране был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности, в 1987–1988 гг. приняты акты о развитии кооперативов, т.е. по сути началась легализация частного предпринимательства. В 1988 г. были разрешены коммерческие банки (первый такой банк в СССР появился в том же году в Чимкенте). В 1987 г. был дан старт массовому открытию совместных предприятий, принято постановление о "переводе предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозрасчет и самофинансирование". С января 1988 г. была внедрена выборность первых руководителей предприятий и расширены права на самостоятельную экономическую деятельность. В мае 1989 г. была фактически снята госмонополия на внешнюю торговлю. Экономика страны устремилась к рынку (слово "капитализм" тщательно избегали) и одновременно был нанесен удар по существовавшей системе поставок между регионами, который привел к товарному дефициту и нарастанию скрытой инфляции.



Одновременно был дан старт политике гласности – фактической отмене цензуры, снятию блокировки западных радиостанций, разрешению частных СМИ, хотя, впрочем, с разоблачением советско-партийной системы вполне справлялась и государственная печать.



Буквально за три годы политическое пространство СССР резко преобразилось. Традиционные идеологические установки были подвергнуты осмеянию и критике. В области внешней политике Москва пошла на активные контакты с прежними геополитическими противниками, зато стала сворачивать поддержку прежних союзников.



Началось национальное брожение, а прежняя практика санации проявлений национализма фактически оказалась демонтирована. В ситуации с Нагорным Карабахом Москва фактически оказала поддержку одной из сторон, что привело к резкому росту национального движения в стране. В 1989 г. была легализована система выборов на альтернативной основе, которая подорвала политическую монополию КПСС на власть и одновременно открыла путь популизму и сепаратизму в органы управления.



Горбачев, наверное, всего лишь планировал получить на выходе "СССР light", но не имел ни опыта, ни воли, ни способности анализировать ситуацию и исправлять многочисленные ошибки. В итоге в оппозиции к нему оказались и либералы, и консерваторы, а в его окружении были лишь безвольные и неавторитетные серости, у которых все же хватило ума попытаться свергнуть Горбачева. Впрочем, сделать они это не смогли, да и ситуация к лету 1991 г. уже вышла из-под контроля.



2. Глава Советского Казахстана



Что происходило в этот период в Казахстане? С приходом чужака на пост первого руководителя и кадровой чехарды премьер Назарбаев оказался ключевой фигурой в республиканском руководстве. Он показал себя одновременно крепким хозяйственником и конструктивным сторонником реформ. Глава правительства достаточно жестко высказывался о Кунаеве в течение первого года после его отставки, тем более что бывший первый секретарь и сам успел публично наброситься на Назарбаева. Впрочем, у правительства был огромный фронт работы, и критику Кунаева Назарбаев достаточно мудро вскоре забросил.



Весной 1989 г. он был избран народным депутатом СССР и показал себя фигурой союзного значения. Летом Колбина отозвали в Москву и 48-летний Назарбаев стал новым первым секретарем ЦК. Лето было неспокойным – беспорядки в Новом Узене и забастовка шахтеров Караганды. Новый лидер обновил руководство республики и активно приступил к работе – помимо экономических проблем его ждали альтернативные выборы в Советы и партийные организации, намеченные на 1990 г.



Назарбаев показал себя не только сильным управленцем, но и публичным политиком, быстро завоевавшим авторитет у населения, а также дипломатом и мастером политической интриги. Он с первых дней поставил себя в центр политического поля, причем взял за правило грамотно перехватывать (и модернизировать под свой курс) инициативу правых и левых, националистов и интернационалистов, либералов и консерваторов.



В марте 1990 г. Горбачев на фоне развала вертикали управления решил учредить пост президента, но эту инициативу тут же подхватили Алма-Ата и Ташкент. 24 марта президентом Узбекистана стал Каримов, а 24 апреля Нурсултан Назарбаев на сессии Верховного Совета был избран первым президентом Казахстана.



Для истории отметим, что первым указом стало решение о нахождении резиденции президента по адресу: Новая площадь, 4, а вторым – "О дополнительных льготах инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, семьям погибших военнослужащих". Первое послание президента Верховному Совету было посвящено вопрос о неотложных мерах по решению экологических проблем в зоне Приаралья (17 мая).



В июле Назарбаев совершил визит в США, где провел встречи с представителями администрации Буша (министр финансов и помощник по национальной безопасности), Конгресса и топ-менеджментом корпорации "Шеврон", которая давно вела переговоры с Москвой о создании СП на Тенгизе. Эти переговоры в немалой степени предопределили дальнейший экономический курс республики.



15 августа Назарбаев утвердил Положение о государственных наградах КазССР и произвел первые награждения в качестве президента.



25 октября была принята Декларация о государственном суверенитете республики, которая заложила политико-правовые основы для укрепления государственности Казахстана. Основные направления декларации в ноябре вошли в конституцию. Президент стал главой исполнительной власти и в его подчинение перешел Кабинет Министров. В ведение республики перешли прокуратура и Госбанк.



На рубеже 1990 и 1991 гг. были приняты нормы, создавшие новую вертикаль управления, соединив президента, облсоветы и облисполкомы. В условиях общесоюзного хаоса и разгула популизма и радикализма Казахстан смог обеспечить целостность государственного механизма.



Для управления экономической реформой был создан Высший экономический совет при президенте. С конца 1990 г. началось принятие законов, заложивших правовую основу для развития рыночных отношений. 11 декабря Назарбаев подписал закон "О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в КазССР", а 15 декабря – "О собственности в КазССР".



С лета 1990 г. казахстанского президента начали выдвигать на крупные посты в Москве – спикера Верховного Совета, зам. генсека ЦК КПСС, вице-президента страны, однако Назарбаев, ставший по должности членом Совета Федерации СССР, упорно отказывался. В условиях позднеперестроечного брожения в стране наибольшим авторитетом располагали республиканские органы управления, которые стали якорем, за который Горбачев попытался зацепиться. В целях обеспечения сохранности своей власти он инициировал процесс пересмотра прежнего союзного договора, что отвечало интересам республик, нацеленным на расширение самостоятельности – прежде всего экономической – на фоне бессмысленных и непоследовательных действий центрального правительства. Назарбаев и здесь был в центре событий, сохраняя хорошие отношения и со славянскими лидерами (прежде всего – с Ельциным), и со Средней Азией, и с центром.



17 марта 1991 г. в стране прошел референдум за сохранение СССР "как обновленной федерации равноправных суверенных республик" (в Казахстане формулировку изменили на "Союз равноправных суверенных государств"). В республике "за" сказали 94,1% избирателей (для сравнения: в РСФСР – 71,3%, Украине – 70,2%, Белоруссии – 82,7%, Узбекистане – 93,7%).



Экономические проблемы, в общем-то, были понятны. Республика производила в основном сырье, которое экспортировалось центральными структурами. В ответ республика получала потребительские товары, однако союзная экономика оказалась дестабилизированной. Назарбаев оценивал тогда, что уровень жизни в Казахстане был на 30% ниже, чем по стране в целом.



Алма-Ата хотела контролировать свой экспорт, самостоятельно насыщать рынок и привлекать инвесторов в переработку.



В конце 1990 г. были ликвидирован ряд отраслевых министерств, преобразованных в концерны, созданы госкомитеты по экологии, геологии, государственному имуществу и антимонопольный. Началось создание концернов и корпораций, в которые вошли республиканские предприятия нефтяной и газовой промышленности.



Летом 1991 г. появился очередной проект нового Союзного договора и Горбачев, Ельцин и Назарбаев договорились о том, что казахстанский президент станет новым премьером Союза. Однако события приняли иной оборот: соратники Горбачева предприняли попытку его свержения или, по одной из версий, президент СССР самоустранился, предоставив своей команде восстановить порядок. Как бы то ни было, попытка путча провалилась.



Назарбаев в первый день занял выжидательную позицию, поскольку политика Горбачева зашла в тупик, но и с ГКЧП конфликтовать было бы нецелесообразно: в состав комитета вошли вице-президент и премьер, главы КГБ, МВД, Минобороны страны.



На следующий день стало ясно, что пиночетов среди них нет. Назарбаев создал Совет безопасности, провел департизацию силовых и судебных органов, национализировал имущество КПСС, перевел союзные предприятия в юрисдикцию республики. Он сложил себя полномочия первого секретаря ЦК, а руководство партийного аппарата перешло в структуры исполнительной власти. Кроме того, был закрыт Семипалатинский полигон.



Президент после некоторых раздумий отказался от идеи возглавить созданную вместо Компартии Соцпартию, понимая, что население после перестройки от идеологии явно устало, а внепартийный статус позволит быть общенациональным лидером.



В октябре Назарбаев инициировал досрочные – но уже всенародные президентские выборы.



1 декабря 1991 г. выборы прошли: за Назарбаева отдали свои голоса 98,78% избирателей. 10 декабря состоялась инаугурация.



Тем временем, ситуация в центре была далека от стабильной. Горбачев явно не понял изменения обстановки после путча. Новые временные органы управления страной толком не могли ничего сделать. Кризис в экономике нарастал.



7 декабря главы России, Украины и Беларуси приняли решение денонсировать прежний союзный договор и, тем самым, выдернуть из-под Союза правовую основу. Юридически это решение обходило Конституцию СССР, но фактически это мало кого интересовало. Ельцин планировал создать новую конфедерацию без Горбачева, Средней Азии и Закавказья и хотел заманить Назарбаева в Беловежскую пущу, чтобы Казахстан вошел в этот "Союз славянских государств", но Назарбаев к нему не поехал. Напротив, он провел встречу с главами Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана в Ашхабаде, где отговорил коллег от создания "Союза тюркских государств". Казахстанский президент смог уломать Ельцина на перезаключение Беловежских соглашений в расширенном составе. Это позволило избежать национального и религиозного раскола СССР на две части, обеспечило не просто "мирный развод", а создание системы постоянного диалога и единой договорно-правовой базы, сохранение на первое время единых вооруженных сил и пограничных войск.



21 декабря в Алма-Ате был заново учрежден СНГ, в которой помимо трех славянских республик, Казахстана и четырех республик Средней Азии вошли Молдова, Армения и Азербайджан.



25 декабря Горбачев объявил о своей отставке, а 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, которой констатировал, что "Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование". Подписал ее, что интересно, спикер палаты – писатель Ануар Алимжанов.



Эта дата и считается фактическим днем прекращения существования СССР и превращением его бывших республик в независимые государства.



Сам Казахстан формально провозгласил свою независимость 16 декабря, приняв отдельный конституционный закон, а за 6 дней до этого КазССР была переименована в Республику Казахстан.



Назарбаева иной раз упрекают, что Казахстан, мол, последним провозгласил свою независимость, но надо понимать, что большинство республик провозгласили о выходе из СССР еще в августе, но эти декларации оставались на словах. Россия вообще не стала отдельно провозглашать независимость, ограничившись ратификацией Беловежских соглашений. Историки и юристы до сих пор спорят о том, кто и когда де-юре и де-факто стал независимым.



Назарбаев в этой связи все сделал вовремя: перезагрузил постсоветский проект в новый формат и подвел к финалу правовую базу. При этом он сделал все возможное для реформирования и сохранения единой страны, а затем заложил основу будущей интеграции. Будучи опытным экономистом, казахстанский лидер прекрасно понимал, к чему может привести моментальный распад хозяйственных связей, а как мудрый политик он осознавал, что изначальный ельцинский проект мог разорвать Казахстан на части и превратить регион в постоянную зону конфликтов.



3. Первый срок



Интересно, что после всенародных президентских выборов нумерация указов президента не изменилась, продолжаясь с апреля 1990 г., а вот 13 января 1992 г. Верховный Совет постановил считать началом исчисления первого срока Нурсултана Назарбаева 10 декабря 1991 г.



Фронт работы в те дни был огромным. В декабре республика взяла в свою юрисдикцию органы КГБ прокуратуры, таможни.



В 1992 г. была создана замыкающаяся на президента вертикаль глав местных администраций, созданы Внутренние войска, Республиканская гвардия, Вооруженные силы, Пограничные войска, обеспечена полная юрисдикция республики над предприятиями и организациями союзного значения, расположенными на территории республики и созданы новые госорганы и корпорации для управления ими. Перезапущено внешнеполитическое ведомство страны. Казахстан был принят в ООН и открыл первые посольства – в России, США, Турции и Китае. Казахстан присоединился к ДНЯО. Учреждены Конституционный и Высший арбитражный суды, приняты новые флаг и герб. Подписаны меморандумы о создании СП "Тенгизшевройл" и нефтепровода КТК. Была обнародована "Стратегия становления и развития Казахстана как независимого государства". Создан КИМЭП. Осенью Назарбаев впервые выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Создана Всемирная ассоциация казахов. На первом курултае казахов Назарбаев заявил:



"Существуют разные мнения по поводу того, что собственно дал XX век казахскому народу. Да, официальная пропаганда в течение 70 лет неустанно внушала нам, что советская власть облагодетельствовала казахов. Однако сама история все расставила по своим местам и открыла истинное лицо тоталитарного режима. Тем не менее, мы не можем и не имеем права отрицать те очевидные успехи, достигнутые в советский период, как стопроцентная грамотность населения, индустриализация страны и др. А главное – именно в годы советской власти мы получили возможность образовать республику на нашей исконной территории, которой в прошлом веке грозила опасность быть разделенной, растащенной по трем регионам, восстановить ее целостность, официально определить и закрепить ее границы и таким образом заложить правовую основу для создания нынешнего нашего независимого государства. Я считаю неправильным огульно отрицать все прошлое, представлять в сплошном черном цвете все добрые деяния наших отцов и дедов. Как бы там ни было, все это наша история".



В 1993 г. была принята новая конституция. Создана компания, а затем международный консорциум "Казахстанкаспийшельф" для разведки Северного Каспия. Утверждена Национальная программа разгосударствления и приватизации. Созданы Международный фонд спасения Арала, КИСИ и Национальный совет по государственной политике. Учреждены первые собственные ордена и медали. Внедрена новая модель управления активами – НАК, НАК, ГХК. Утверждена Госпрограмма новой жилищной политики. После отказа России от создания единой рублевой зоны Назарбаев принял решение о вводе национальной валюты – тенге. Учреждены международные стипендии президента "Болашак". В декабре Верховный Совет принял решение о самороспуске с делегированием законодательных полномочий президенту.



Вышла новая книга президента – "Идейная консолидация общества – как условие прогресса Казахстана", в которой он отмечал: "Ключевой идеологической задачей для нас является обеспечение межнационального согласия". В числе задач были названы: воспитание казахстанского патриотизма, утверждение в обществе высокой языковой культуры, создание атмосферы стабильности, гражданского согласия. Назарбаев назвал родоплеменную идеологию "весьма опасной формой внутринациональной дезинтеграции и дезориентации".



В 1994 г. созданы Республиканский совет по борьбе с преступностью и Комиссия по правам человека. Утверждена Госпрограмма правовой реформы. Состоялись выборы в Верховный Совет 13-го созыва. Назарбаев озвучил в МГУ проект создания Евразийского союза. Разделены аппараты президента и правительства. Созданы Национальная высшая школа государственного управления (по "французской модели") и НАК "Казахтелеком". "Philip Morris" купил Алматинский табачный комбинат. В своем послании Верховному Совету Назарбаев отметил:



"Обобщая сказанное, я хочу еще раз напомнить, что Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. Она сложилась по многим историческим причинам. И мы должны принять это как данность, от которой нам не уйти. На этой земле сформировалось уникальное поликультурное пространство, в котором ведущими являются два потока.



Один – отражает возрождение казахской культуры и ее составных элементов, и, в первую очередь, языка. Идет объективный процесс восстановления утраченного. Все проживающие в республике народы должны понять и принять это. И надо помнить: именно казахский народ сделал все возможное, чтобы все приехавшие сюда люди, независимо как это происходило – добровольно или насильно – обрели здесь свою родину. Генетическими чертами казахского народа являются открытость и доброта души, готовность обогреть, поделиться всем, что имеет, с нуждающимися. Ни к кому и никогда он не испытывал и не проявлял чувства неприязни или превосходства, никогда не служил источником межнациональных конфликтов.



Другой поток – русскоязычная культура, основой которой являются исконные традиции русского народа и все то, что они впитали в себя в ходе многовекового развития. Эта культура является достоянием не только славян, но и всех народов, населяющих Казахстан, их культурным потенциалом. Те, кто пытается отрицать это, стремятся к самоизоляции, обрекают себя на отторжение от живительных родников общемировой культуры.



Ни для кого не секрет, что мы, казахи, с восхищением изучаем и познаем русскую культуру и литературу, а с другой стороны – дух наших степей глубоко проникает в каждого, кто здесь живет и сердцем привязан к Казахстану. Поэтому можно говорить о существовании особенной – общей для всех граждан нашей республики самоидентификации. Мы просто обязаны действовать так, чтобы эту общность сохранять и развивать, давая отпор любым силам, которые стремятся нарушить мир и согласие в нашем едином для всех доме.



Признание самостоятельно существующих культурных пот оков не отрицает их взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что никак не означает ассимиляции. Вне всякого сомнения, поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития нашего общества. И мы в полной мере должны использовать предоставленные нам историей возможности. Наши евразийские корни позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности".



Верховный Совет одобрил предложение Назарбаева о переезде столицы в Акмолу, Подписано соглашение с РФ об основных принципах и условиях использования космодрома "Байконур". Правительство Терещенко ушло в отставку. Новым премьером стал Кажегельдин. Начался процесс передачи крупных предприятий в управление иностранным инвесторам и трейдерам и – одновременно – демонополизация существующих госходингов.



В 1995 г. приступила к работе Национальная комиссия по ценным бумагам. Образована Ассамблея народов Казахстана. В марте выборы в ВС были признаны неконституционными. В апреле по предложению АНК был проведен референдум по продлению полномочий президента до 1 декабря 2000 г.: "за" проголосовали 95,46% избирателей. В августе прошел референдум по новой конституции, "за" проголосовали 89,14%. В ней говорилось, что президент является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях; президент – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина; президент обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом. Вместо глав администрации был учреждены институт акимов. В преддверии появления нового парламента Назарбаев подписал более 140 указов, имеющих силу закону, которые перезагрузили правовую систему страны. Создана Госкомиссия по передислокации высших и центральных госорганов в Акмолу. После ряда скандалов Карметкомбинат был продан "Ispat International". Создан ГСК. Началась оптимизация районов страны. В декабре прошли выборы в новый двухпалатный парламент.



В 1996 г. приступили к работе Конституционный совет и Счетный комитет. Асанбаев был освобожден от должности вице-президента. Появился пост госсекретаря. Весной активизировалась оппозиция – Компартия и новое движение "Азамат". Началась приватизация энергетики, угольной и нефтяной промышленности. В апреле "Шанхайская пятерка" (Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и Таджикистан) подписала соглашение об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, а в мае Казахстан, Россия, Беларусь и Кыргызстан подписали договор об углубленной интеграции в экономической и гуманитарной областях. Были образованы АО "Air Kazakhstan", "KEGOC", "Казатомпром".



В 1997 г. упразднены 5 областей из 19. Созданы РГП "Казахстан темир жолы", ННК "Казахойл", НКТН "КазТрансОйл", Фонд развития малого предпринимательства. Проведена пенсионная реформа. Правительство Кажегельдина ушло в отставку. Новое правительство возглавил Балгимбаев. Назарбаев провозгласил стратегию "Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев". В нем отмечалось:



"Общество, в котором небольшая группа богатых сильно оторвана от большой группы бедных людей, никогда не выживет и не будет процветать. Нет будущего и у страны, где различные этнические и религиозные группы имеют разные права, где одним предоставляются возможности, а другим нет, где политические партии и движения "тянут" в прямо противоположные стороны, где имеются огромные дисбалансы между свободой и ответственностью средств массовой информации, либерализмом и демократией и силой государства. Одну крайность мы уже испытали, не впасть бы в другую. Я думаю, что понимание этих здравых вещей уже закрепилось в общественном сознании".



Образован Высший дисциплинарный совет. Упразднен ГСК. Столица переехала в Акмолу. Подписаны СРП по Карачаганаку и Северному Каспию.



В 1998 г. президент привлек в правительство молодых банкиров и бизнесменов. Акмола переименована в Астану. Создан Совет иностранных инвесторов. Проведен конкурс по организацию сотовой связи стандарта GSM. Образованы Агентство по делам госслужбы и Академия госслужбы. В сентябре Назарбаев выступил с предложением провести политическую реформу. Внесены изменения в Конституцию: срок полномочий президента увеличен с 5 до 7 лет. Образованы Госкомиссия по борьбе с коррупцией и Национальная комиссия по делам семьи и женщин. Приняты Госпрограмма функционирования и развития языков и Госпрограмма "Здоровье народа". В преддверии ухудшения экономической ситуации в связи с азиатским финансовым кризисом были объявлены досрочные выборы; оппозиция раскололась и не смогла выдвинуть единого кандидата. Создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин.



4. Второй срок



10 января 1999 г. состоялись досрочные выборы президента. Назарбаев получил 79,78%, лидер коммунистов Абдильдин – 11,7%. На базе предвыборного штаба Назарбаева создана партия "Отан", в которую вошли ПНЕК, Демпартия и ряд других. Назарбаев был избран председателем, но передал полномочия Терещенко. В послании народу президент отметил:



"За семь лет: мы снизили инфляцию с 3 тыс. % до менее 10; мы в первых рядах по объему привлеченных иностранных инвестиций на одного жителя среди стран бывшего восточного блока; мы добились развития традиций политической и гражданской активности, создавая либеральное законодательство, внедряя демократические свободы, способствуя становлению политических партий, движений и неправительственных организаций; у нас гарантирована свобода вероисповедания для всех конфессий; мы стали первым в истории государством, полностью ликвидировавшим свой ядерный арсенал".



В апреле прошла девальвация тенге. Учрежден орден "Барыс". Президент уволил руководство Минобороны и КНБ. Балгимбаев ушел в отставку; правительство возглавил министр иностранных дел Токаев. Прошли парламентские и местные выборы. В декабрьском послании Назарбаев заявил:



"Мы должны быть бдительными в отношении к деятельности сил, призывающих к захвату власти неконституционными методами. Да, наверное, мы допускаем ошибки. Только историки будущего смогут объективно оценить наше время. Но есть одна истина, которую не зря сформулировали в столь же переломное время – "благими намерениями вымощена дорога в ад". Затевать внутренние конфликты в условиях, когда государство находится в очень хрупком и нестабильном окружении, – это именно дорога в ад. Кто хочет это понять, может поглядеть на трагический опыт соседей".



В 2000 г. создан Республиканский оперативный штаб по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Выкуплены компании "Almaty Power Consolidated" и "Intergas Central Asia". После тяжелых 90-х президент испытывал проблемы с здоровьем. Он без особого энтузиазма воспринял смену власти в России и отношения с Москвой выстраивались заново. Назарбаев негативно реагировал на информационные войны:



"Средства массовой информации, как государственные, так и негосударственные, в погоне за прибылью и сенсацией забыли о том, что они казахстанские СМИ. Судя по их публикациям, в Казахстане дела так плохи, что дальше некуда. А ведь это откровенная ложь!... Мы крайне скудно и невнятно говорим о наших успехах в экономике. А ведь они очевидны. Много разговоров ходит об итогах приватизации. И что правительство того периода не без личного интереса провело эту работу. Наверное, было это надо тщательно проверить и обнародовать. Однако надо видеть, как сейчас работают все эти приватизированные предприятия. Подавляющее большинство из них не только сохранили объемы производства, но и наращивают его. Мы все забыли, когда приватизацией буквально спасали от гибели флагманы казахстанской экономики, когда такие города, как Темиртау, Кентау, Караганда, и другие остались без рабочих мест, без средств на содержание городов... Казахстан, в отличие от многих стран СНГ, в основном завершив рыночное реформирование экономики, вышел на траекторию экономического роста. Растет валовый внутренний продукт, физические объемы производства и т.д. В экономике мы преодолели гиперинфляцию, создали необходимую рыночную инфраструктуру, достигли макростабилизации, что позволяет ускоренными темпами развивать реальный сектор экономики... ВВП на душу населения в Казахстане – один из самых высоких в СНГ. Мы создали благоприятный инвестиционный климат, благодаря чему в Казахстан за период 1993–1999 годов было привлечено иностранных инвестиций в размере 10 млрд. долларов США.... Разве это не тема, озвучивание которой вселяет оптимизм в наш народ? Почему не говорить об этом шире? Такова историческая правда, о которой без ложного стыда мы должны говорить нашему народу и всему миру".



Летом был принят конституционный закон о первом президенте, обеспечивающий прерогативы и гарантии после прекращения им исполнения своих полномочий. Многие восприняли закон как подготовку к смене власти, что привело к началу "предвыборной кампании" и резко усилило информационные войны, которые и без того кипели в связи с постоянными конфликтами за контроль над активами. Создан Национальный фонд. В октябре Назарбаев отметил в послании:



"Самое главное, за все эти драматические годы во всем Казахстане не погиб ни один человек в межнациональных столкновениях, хотя в конце прошлого десятилетия и нам был подброшен кровавый вызов грядущих конфликтов. Путь, который мы прошли, равен столетию и какие бы фантастические упражнения не практиковались по поводу последнего десятилетия нашей политической истории, зерна от плевел будут отделены, вне всякого сомнения".



Казахстан, Беларусь, Россия, Таджикистан, Кыргызстан подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества.



В 2001 г. утверждены Госпрограмма формирования и развития национальной информационной инфраструктуры и Госпрограмма "Расцвет Астаны – расцвет Казахстана". Созданы Банк развития Казахстана, КБТУ и "Air Astana". Была учреждена ШОС. Проведенные весной перестановки в высших эшелонах власти затронули некоторых родственников президента и усилили элитные конфликты. Зарождающийся олигархат боролся за политическую легитимацию своего экономического влияния. Назарбаев попытался вразумить национальный бизнес:



"Государство исходит из того, что у национального капитала должно быть обостренное чувство гражданства, патриотизма… Как вы платите [налоги] мне абсолютно доподлинно известно, любого из вас могу за руку схватить в любой день и повести в суд… Не понимаю, неужели вы не можете договориться по всем вопросам и не нервировать ни себя, ни страну. Ведь я на это дело посмотрю и могу шарахнуть, решить все совсем по-другому, как считаю нужным… Без ложной скромности скажу, что я вас своими руками создал через законодательство, через поддержку... И вправе надеяться, что ваш уровень должен стать основной опорой стабильности государства, основной поддерживающей силой политики, проводимой мною в стране. Но этого от вас не слышу".



Шло противостояние за контроль над экономическим и силовым блоками, за посты премьера и главы АП. В ноябре Назарбаев отправил в отставку наиболее ярых "борцов". В канун 10-летия независимости 16 декабря стало главным национальным праздником.



На торжественном собрании Нурсултан Назарбаев заявил:



"Впервые в нашей новейшей истории мы говорим о стабильной, нормальной и предсказуемой жизни не как о цели или перспективе, а как о свершившемся факте, времени оправдавшихся надежд".



Он отметил:



"Минувшее десятилетие лет, словно молния, пронизало нашу жизнь, каждую человеческую судьбу. Воспоминания разворошили многое в наших душах. Время как бы раздвоилось. Таких трудных, но прекрасных десяти лет у нас никогда больше не будет. Все эти непростые годы я так же, как и вы, огорчался и радовался. Все, что вы пережили, прошло через мое сердце. Вы это знаете, вы это видели. Приходилось порой идти наперекор вашей воле и желаниям. Но я это делал только в интересах страны. Логика переходного периода, ответственность не позволяли делать по-другому, проявлять расслабленность и благодушие. Я благодарен всем вам, что все эти трудные годы вы понимали меня, принимали мои мысли и идеи".



В начале 2002 г. Назарбаев назначил Тасмагамбетова премьером, а Абыкаева – главой АП. Созданы НК "КазМунайГаз" и "Казахстан темир жолы". Образована Комиссия по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики госслужащими. В послании народу Назарбаев поручил принять закон о частной собственности на землю. Была утверждена Государственная агропродовольственная программа на 2003–2005 гг. В сентябре президент заявил интервью:



"Мы будем искать по всему миру эти деньги, украденные у государства, и вечно будем их преследовать, пока не поймаем и не накажем. Поэтому я просто удивляюсь нашим гражданам, которые во главе своих политических объединений и партий имеют осужденного преступника".



В конце года было создано постоянно действующее совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества (ПДС).



Весной 2003 г. Назарбаев в своем послании поставил задачи – разработать Программу индустриально-инновационного развития до 2015 г., увеличить ВВП к этому сроку по сравнению с 2000 г. в 3,5 раза, разработать программу "Культурное наследие". Президент заявил:



"В самые трудные годы я никогда не обещал народу "златых гор" и не делал популистских заявлений, а всегда честно предупреждал, что нас ждут трудности и тяготы реформ, которые лягут на плечи простого народа. Но я убеждал людей в том, что наступит время и жизненный уровень народа будет неуклонно повышаться. В кратчайший исторический срок мы провели самые быстрые экономические и политические реформы. Изменились мы сами, наше мышление и мировоззрение. Мы без особых подсказок поняли, что только собственный труд станет источником благосостояния, а государство должно создать для этого законные условия. Сегодня я могу ответственно сказать, что я выполняю обещанное".



Создана НК "Kazakhstan Engineering". Утверждены Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003–2015 гг. и Госпрограмме освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Правительство Тасмагамбетова вступило в конфликт с Мажилисом по поводу Земельного кодекса, нижняя палата проголосовала за вотум недоверия, верхняя – против. Тасмагамбетов ушел в отставку. Премьером стал аким Павлодарской области Ахметов. Одобрена Госпрограмма развития сельских территорий на 2004–2010 гг. В сентябре прошел первый съезд лидеров мировых и традиционных религий. Создано Агентство по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций.



Весной 2004 г. в преддверии выборов Абыкаев стал спикером Сената, а Тасмагамбетов – главой АП. Предстоящий электоральный сезон обещал быть жарким: на Астану шли несколько партийных "колонн" – как бы оппозиционных, но опирающихся на те или иные группы влияния внутри и извне страны. Кроме того, грузинские события показали пример внешнего управления свержением политического режима. АП была перестроена под жесткую модель управления. Приняты Госпрограмма развития жилищного строительства и Госпрограмма реформирования и развития здравоохранения. В сентябре-октябре прошли выборы в Мажилис, на которых победу одержал "Отан". Создана Национальная комиссия по вопросам демократии и гражданского общества при президенте (НКВД). В послании Назарбаев отметил:



"Около десяти мега-холдингов контролируют практически 80% всего ВВП Казахстана. Помимо основной деятельности, через дочерние предприятия эти холдинги или как их называют – олигархи осуществляют целый ряд непрофильных функций, что приводит к отсутствию транспарентности и конкурентности на внутреннем рынке. Такие действия замедляют развитие малого и среднего бизнеса и, как следствие, позволяют избегать налогообложения и транспарентного ценообразования. В связи с этим необходимо провести большую решительную работу по передаче непрофильных функций малому и среднему бизнесу".



Принята Госпрограмма формирования "электронного правительства". В конце года президент поручил провести в порядке эксперимента выборы акимов районов. АП возглавил Джаксыбеков, а президент переехал в новую резиденцию – Ак Орду.



В феврале 2005 г. в своем послании Назарбаев заявил:



"К 2010 году мы планировали увеличить ВВП страны вдвое по сравнению с 2000 годом, но сегодня есть уверенность, что экономическое удвоение Казахстана достижимо уже в 2008 году".



Он предложил Общенациональную программу политических реформ. Образован союз "Атамекен". Первые казахстанцы попали в список "Forbes". Был издан указ "О проведении отчетных встреч руководителей местных исполнительных органов с населением". В мае принято решение о создании первых центров обслуживания населения (ЦОН). Создана Академия гос. управления.



5. Третий срок



В декабре прошли президентские выборы, на которых Назарбаев получил 91,15%, а "единый кандидат от оппозиции" Туякбай – 6,6%.



В начале 2006 г. был утвержден новый гимн: музыка Калдаякова, слова Нажмеденова и Назарбаева. Президент объявил Стратегию вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Были созданы холдинг "Самрук" и фонд "Казына". В своем послании Назарбаев предложил создать социально-предпринимательские корпорации (СПК) и провести амнистию капиталов и имущества. Была образована Госкомиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ во главе с президентом. Партии "Асар", Гражданская и Аграрная присоединились к партии "Отан", переименованной в "Нур Отан". В августе прошли косвенные выборы 59 акимов районов и городов. Были приняты Стратегия территориального развития и Концепция перехода РК к устойчивому развитию. Учрежден холдинг "КазАгро".



В начале 2007 г. Назарбаев назначил Масимова премьером и выдвинул Токаева на пост спикера Сената. В своем послании президент сообщил:



"Мы выстраиваем качественно новую модель государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта".



Созданы холдинг "Самгау" и Госкомиссия по вопросам модернизации экономики. В мае прошла конституционная реформа: срок полномочий президента сокращен с 7 до 5 лет. Снято ограничение на два срока для первого президента. Рахат Алиев объявлен в международный розыск. На досрочных выборах в Мажилис в августе победу одержала партия "Нур Отан". Осенью до Казахстана дошел мировой финансовый кризис.



В начале 2008 г. Назарбаев назначил главой АП Келимбетова. В своем послании президент напомнил:



"В прошлом году темпы роста экономики составили 8,5 % , а в целом с 2001 года экономика росла в среднем по 10 % в год . Сформированы значительные резервы страны , которые составляют порядка 40 млрд. долларов США , включая средства Национального фонда . Именно наличие значительных накоплений сыграло ключевую роль в поддержании стабильности финансовой системы страны. Стабильным остается социальный климат. С 2000 года расходы государственного бюджета на образование, здравоохранение и социальное обеспечение увеличились более чем в 5 раз. Социальной защитой государства охвачено свыше 5 млн. человек, это вдвое больше, чем пять лет назад".



Он поставил задачу:



"Постоянное улучшение социального самочувствия казахстанцев, всех слоев и социальных групп казахстанского общества, является и будет оставаться на первом плане государственной политики. Стандарты качества жизни должны стать эффективным рыночным инструментом развития человеческого капитала и социальной модернизации Казахстана, не приводя при этом к росту иждивенческих настроений".



Был создан Совет по молодежной политике. Руководство АП (Келимбетов, Калетаев) предложило внести в список основных идеологем "ценность "Лидер нации". Утверждена госпрограмме "Путь в Европу". В октябре Назарбаев назначил Мусина главой АП. Был образован ФНБ "Самрук-Казына". На сессии АНК президент предложил разработать Доктрину национального единства.



В феврале 2009 г. государство пошло на национализацию ряда БВУ. Назарбаев в послании заявил:



"Нынешний мировой кризис, безусловно, явление преходящее. Наш народ во время таких катаклизмов, следуя народной мудрости "великий той празднуешь со всеми", всегда сохранял терпение, укреплял взаимопонимание, единство и согласие. Трудности мы всегда преодолевали сообща".



Летом президент утвердил Систему государственного планирования. В сентябре руководитель "Нур Отан" Калетаев предложил обсудить возможность принятия конституционного закона "О лидере нации" с пожизненным президентством. В ноябре Назарбаев заменил Калетаева на Нигматулина.



2010-й год стал годом председательствования Казахстана в ОБСЕ. В своем послании Назарбаев констатировал:



"Мировой финансово-экономический кризис повлиял на темпы роста экономики, но не остановил наше развитие. Накопленный экономический потенциал обеспечил нам устойчивость в труднейших кризисных баталиях последних трех лет. Мы защитили финансовую систему страны, спасли системообразующие банки. Мы не оставили в беде малый и средний бизнес. Добились небывалого роста "казахстанского содержания" в госзакупках национальных и транснациональных компаний. Беспрецедентную помощь оказали агропромышленному комплексу. Государство взяло на себя все расходы по завершению долевого строительства".



Назарбаев утвердил Стратегический план развития до 2020 года, Концепцию развития финансового сектора в посткризисный период, Госпрограмму по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010–2014 гг. (ГП ФИИР). После яростных дебатов был принят весьма компромиссный вариант Доктрины национального единства. В мае появился проект закона по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.



Назарбаев заявил в ответ:



"Все вы знаете, что я всегда решительно прекращаю все славословия в мой адрес, все предложения о том, чтобы особо отметить роль моей личности. Я, как действующий Президент, был всегда против портретов на денежных знаках, званий и прочей суеты вокруг этого вопроса. Я всегда стараюсь быть выше всяческого тщеславия и остаюсь на этой позиции".



Закон был принят за подписью спикеров Сената, Мажилиса и премьера. В августе Назарбаев вернул Абыкаева на пост председателя КНБ с целью закончить начавшуюся осенью прошлого года "войну силовиков". В конце года появилась инициативная группа, которая предложила провести референдум по продлению полномочий президента до конца 2020 г. Была утверждена Госпрограмма развития здравоохранения "Саламатты Қазақстан".



В январе 2011 г. парламент и партии поддержали идею референдума, однако Назарбаев инициировал проведение досрочных выборов. Собственно, ради этого все и затевалось. В новом послании Назарбаев поставил задачи по экономической и социальной модернизации, а также по поддержке государственного языка. В ходе визита в Туркестан президент отметил: "Я категорически против ношения паранджи".



6. Четвертый срок



На апрельских выборах Назарбаев получил 95,55%.



После выборов он заменил управляющего делами Калмурзаева, глав МИД и МВД. Вместо Токаева спикером Сената стал Мами. Вспыхнул очередной конфликт силовиков за контроль над Хоргосом. Была принята Госпрограмма развития и функционирования языков. Произошел теракт в Актюбинской области. Был принят новый закон "О религиозной деятельности и религиозных объединениях". Утверждена Концепция новой модели госслужбы. Вновь вспыхнули дебаты на языковые темы, а летом начался трудовой конфликт в Мангистау, который быстро политизировался. За кулисами было противостояние за финансовые потоки, а заодно – и за перспективы некоторых втянутых в него руководителей. В ноябре президент распустил Мажилис, а в декабре произошли беспорядки в Жанаозене. В городе был введен режим ЧП. Назарбаев сменил руководство региона, "Самрука" и КМГ.



На торжественном собрании в честь 20-летия независимости Нурсултан Назарбаев заявил:



"В первое десятилетие Независимости мы сформировали крепкую экономику и сильное государство. Второе десятилетие стало временем роста и накопления сил. Третье и четвертое десятилетия должны стать для нашей страны эпохой исторического рывка вперед. Мы достигнем всех целей и достойно завершим реализацию Стратегии "Казахстан-2030". Буду предельно откровенен. Именно в это время будет решаться коренная дилемма Независимости – будет ли Казахстан процветать века или останется лишь ярким метеором в вечности времени? Я хочу, чтобы вместе со мной все присутствующие в этом зале, все казахстанцы осознали ту громадную ответственность, которую возложил Всевышний на наши плечи. Нам важно четко знать, какие родники будут питать и укреплять нашу Независимость в настоящем и грядущем".



На выборах в январе 2012 г. "Нур Отан" получил 81%, "Ак Жол" и КНПК – свыше 7%. Спикером стал Нигматулин. Кул-Мухаммед сменил Саудабаева на посту госсекретаря. В своем послании Назарбаев заявил:



"Казахстану жизненно важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. В современном мире это коренной вопрос социально-экономической модернизации. Это главный вектор развития Казахстана в ближайшем десятилетии".



В июле вышла статья президента "Социальная модернизация Казахстана. Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда". В августе Назарбаев сместил акима Атиырауской области, а в сентябре Мусина перевели в Счетный комитет. АП возглавил Масимов, правительство – С. Ахметов, а УДП – Бисембаев. В декабре президент выступил со вторым посланием:



"Наше главное достижение – мы создали независимый Казахстан. Мы юридически оформили наши границы. Сформировали интегрированное экономическое пространство страны. Заново наладили и укрепили в стране производственные связи. Сегодня все регионы работают в неразрывной связке друг с другом. Провели исторически важные конституционные и политические реформы, которые создали современную систему государственного управления, основанную на разделении ветвей власти. Построили новую столицу страны – Астану... Мы движемся по ясной формуле: "Сначала – экономика, потом – политика". Каждый этап политических реформ увязывается с уровнем развития экономики. Поэтому мы последовательно идем по пути политической либерализации. Только так можно модернизировать страну и сделать ее конкурентоспособной".



Президент заявил, что по целому ряду параметров Стратегия-2030 выполнена досрочно и представил Стратегию "Казахстан-2050": Казахстан к 2050 году должен находиться в тридцатке самых развитых государств мира.



В самом начале 2013 г. Назарбаев утвердил госпрограмму "Информационный Казахстан – 2020". Госсекретарем стал Тажин, а главой правящей партии – Байбек. Президент поручил новому муфтию "издавать фетвы в рамках законов шариата по актуальным для общества вопросам". Образована Национальная комиссия по кадровой политике при президенте. На сессии АНК Назарбаев заявил:



"Нам необходимо общенациональное историческое сознание. Наше восприятие истории должно быть цельным, позитивным и объединять общество, а не разделять".



Был образован холдинг "Байтерек", в которые перешли институты развития. Были утверждены Концепция по переходу к "зеленой экономике" и Концепция инновационного развития. В июне президент вмешался в действия правительства по пенсионным новациям, назвал работу неудовлетворительной и отправил министра труда в отставку. В сентябре Назарбаев утвердил Госпрограмму по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013–2017 гг., а в декабре – Госпрограмму дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014–2020 гг. и Концепцию кадровой политики правоохранительных органов.



В январе 2014 г. Назарбаев выступил с посланием "Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее", в котором представил план вхождения в число 30 развитых стран мира. Президент заявил:



"Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба – это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! "Мәңгілік Ел" – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 22 года суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем. Во-первых, это Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, это светское общество и высокая духовность. В-четвертых, экономический рост на основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это Общество Всеобщего Труда. В-шестых, общность истории, культуры и языка. В-седьмых, это национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем. Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши великие успехи. В этих государствообразующих, общенациональных ценностях заключается идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма".



Была принята Госпрограмма развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы до 2020 г. и Концепция по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира. Тажин был отправлен послом в РФ, а курс тенге упал вдвое. В апреле правительство ушло в отставку, премьером вновь стал Масимов, главой АП – Нигматулин, а госсекретарем – Джаксыбеков. Была принята Госпрограмма управления водными ресурсами. В мае Россия, Казахстан и Беларусь подписали договор о создании Евразийского экономического союза. Были приняты Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 г., Госпрограмма индустриально-инновационного развития на 2015–2019 гг., подписан указ "О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления РК".



В августе в интервью Путин заявил, что Назарбаев



"совершил совершенно уникальную вещь: он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда – он ее создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек и для Казахстана тоже".



В определенной степени российский президент был прав, но в Казахстане многие обиделись на такую оценку и оперативно была создана Республиканская комиссии по подготовке и проведению в 2015 г. 550-летнего юбилея Казахского ханства. В ноябре Назарбаев выступил с новым посланием – "Нұрлы Жол – путь в будущее". Он констатировал: "Геополитический кризис и санкционная политика ведущих держав создает дополнительное препятствие для восстановления мировой экономики". Президент объявил Новую экономическую политику "Нұрлы Жол", которая "будет иметь контрцикличный характер и будет направлена на продолжение структурных реформ в нашей экономике".



2015-й г. начался с дискуссии о досрочных выборах или референдуме о продлении полномочий – на фоне ухудшения экономической ситуации. В феврале Назарбаев назначил досрочные выборы на 26 апреля и озвучил программу "Современное государство для всех: пять институциональных реформ".



Была утверждена Госпрограмма инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015–2019 гг.



7. Пятый срок



На апрельских выборах Назарбаев получил 97,75% голосов избирателей. Для реализации предвыборной программы была образована Национальная комиссия по модернизации во главе с премьером. В мае был создан Международный финансовый центр "Астана" и обнародован "План нации – 100 конкретных шагов". В августе на фоне кризиса, вызванного санкционным противостоянием после украинского переворота, прошла еще одна девальвация тенге. Назарбаев в своем послании констатировал: "Глобальный кризис – это не только опасность, но и новые возможности". Он заявил:



"Мы разработали и последовательно реализовали два Антикризисных плана. Это наш огромный и успешный опыт преодоления экономических трудностей. Нынешний глобальный кризис не свалился неожиданно нам на голову. Я неоднократно говорил, что новая волна практически неизбежна. В этот раз Казахстан впервые применяет упреждающую антикризисную стратегию".



В ноябре Назарбаев сменил главу Нацбанка, а в декабре – председателя КНБ. Президент утвердил Концепцию укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, а также Этический кодекс госслужащих (он заменил принятый в 2005 г. Кодекс чести госслужащих).



В первые дни 2016 г. вышла статья президента "План нации – путь к казахстанской мечте". Назарбаев писал:



"Мы нацелены на укрепление общей идентичности и единства страны через развитие казахстанского общества на принципе единого гражданства, общенациональных ценностей "Мәңгілік Ел", на основе консолидации наших достижений за годы Независимости".



Был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка. На состоявшихся в марте досрочных выборах в Мажилис сохранилась прежняя тройка – "Нур Отан", "Ак Жол", КНПК. Апрельская сессия АНК утвердила "Патриотический акт – Мәңгілік Ел". На этом фоне прошли т.н. "земельные митинги" – акции протеста против якобы намечавшейся продажи земли иностранцам (а заодно и против перехода от аренды к продаже, что было невыгодно тогдашним крупным землепользователям). Назарбаев отправил в отставку ряд чиновников, создал Министерство информации и коммуникаций и направил Нигматулина спикером Мажилиса. Джаксыбеков возглавил АП. В сентябре президент перевел Масимова в КНБ, новым премьером стал Сагинтаев. Тасмагамбетов сменил Даригу Назарбаеву в кресле вице-премьера. Была учреждена Назарбаевская премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность, одобрена Концепция семейной и гендерной политики до 2030 г.



В январе 2017 г. был смещен и арестован зам. руководителя АП Майлыбаев. На этот пост вернулся Тажин. Тасмагамбетов был смещен и отправлен послом в Москву. Начался процесс конституционной реформы. Назарбаев разъяснил ее в обращении:



"Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится".



Затем президент выступил с заявлением, уточнив, что новое послание – "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" – будет распространено в письменной форме. Назарбаев заявил:



"За четверть века мы осуществили две модернизации. Первая – это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая – реализация Стратегии-2030 и формирование столицы нашей Родины – Астаны. Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50-ти наиболее успешных стран. Радикальное изменение технологического уклада в современном мире требует перехода к новой модели экономического роста. Поэтому мое Послание народу будет посвящено Третьей модернизации Казахстана. Наша задача – глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности. Основа наших действий – План Нации по реализации Пяти институциональных реформ. Одним из ключевых приоритетов Третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики. Это означает создание новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий".



В марте были приняты поправки в конституцию: в частности, правительство теперь слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не перед президентом. Также появилась норма: "Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом РК – Елбасы, и его статус являются неизменными".



В апреле была обнародована статья президента "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" ("Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру"), которая стала заменой приостановленному проекту "Мәңгілік Ел". В ней были сформулированы основные направления модернизации сознания: конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость сознания.



Была создана Национальная комиссия по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте во главе с руководителем АП. Летом Назарбаев утвердил Концепцию госполитики в религиозной сфере на 2017–2020 гг. В октябре указом президента был утвержден новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике (редакция заменена в феврале следующего года), а правительству поручено обеспечить поэтапный перевод до 2025 г. В ноябре Назарбаев установил ежегодное проведение рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса.



В январе 2018 г. Назарбаев выступил с посланием "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", в котором, в частности, отметил:



"Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками... Наращивание потенциала нации требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии. Смысл "Рухани жаңғыру" именно в этом. Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды".



При президенте была создана Комиссия по вопросам внедрения цифровизации, а в феврале был принят Стратегический план развития до 2025 г.



В марте Назарбаев выступил с обращением "Пять социальных инициатив президента": новые возможности приобретения жилья для каждой семьи; снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников; повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи; расширение микрокредитования; дальнейшая газификация страны.



В июне Назарбаев отнес Шымкент к категории города республиканского значения, а Южно-Казахстанскую область переименовал в Туркестанскую. Несколько позже президент утвердил "Концепцию генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира". Был учрежден Национальный день домбры (первое воскресенье июля). В июле был принят закон "О Совете безопасности", в котором говорилось, что "первому президенту РК – Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя". В закон "О правовых актах" были внесены правки, наделявшие председателя СБ издавать НПА. Эти акты заложили основу выбранной модели транзита власти, по которой 78-летний Назарбаев оставался бы в политическом пространстве в качестве своего рода президента-наставника. Токаев в интервью BBC заявил, что не "верит, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году".



В сентябре Исекешев стал главой АП. В октябре Назарбаев выступил с посланием "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Президент сообщил:



"Сегодня глобальные и локальные проблемы переплетаются. В этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства – человека. Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям".



Вышла статья главы государства "Семь граней Великой степи", в котором Назарбаев писал:



"Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического события. Черное – неразлучный спутник белого. Вместе они образуют неповторимую цветовую гамму жизни как отдельного человека, так и целых народов. В нашей истории было немало драматических моментов и трагедий, смертоносных войн и конфликтов, социально опасных экспериментов и политических катаклизмов. Мы не вправе забывать о них. Необходимо осознать и принять свою историю во всей ее многогранности и многомерности".



В январе 2019 г. Назарбаев подверг жесткой критике правительство, заявив:



"Вы просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принимать решение. Для чего тогда работаете?".



В феврале президент запросил Конституционный суд о праве на прекращение полномочий согласно собственному волеизъявлению. Было принято новое положение о Совете безопасности, в функции которого вошли координация деятельности правоохранительных и специальных госорганов; мониторинг и оценка состояния исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны; комплексный анализ и оценка госпрограмм, законопроектов, важных внешнеполитических и иных государственно-значимых инициатив, а также развития ситуации в стране, мировых и региональных тенденций; обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению президентом на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.



Затем Назарбаев сделал заявление:



"Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. Все это усугубляется неумением членов правительства, министров, акимов, работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику".



Правительство было отправлено в отставку. Новым премьером стал опытный хозяйственник Аскар Мамин. На съезде правящей партии Назарбаев заявил:



"Я принял решение о выделении средств из Национального фонда на повышение качества жизни и благосостояния наших граждан... Сегодня на первый план выходят вопросы эффективности действующих государственных программ, в том числе и в социальной сфере. В этой связи я поручаю "Нур Отан" совместно с Администрацией президента создать Центр оценки эффективности и мониторинга реализации государственных программ и реформ".



18 марта Назарбаев сменил генпрокурора и присвоил генеральские звания главам Минобороны и КНБ. На следующий день была образована Канцелярия первого президента, а вечером Назарбаев выступил с обращением:



"Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен чести моим народом стать первым президентом независимого Казахстана... Нам удалось поднять объем экономики в 15 раз, а доходы населения в 9 раз (в долларовом выражении), что позволило сократить уровень бедности почти в 10 раз. Мы самостоятельно и успешно преодолели все выпавшие на нашу долю катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007–2012 годов. Казахстан перешел от аграрной экономики к промышленно-сервисной. Идет процесс индустриализации и урбанизации страны. В сырьевой сектор пришли ведущие мировые инвесторы. Это позволило реализовать сложнейшие проекты в нефтегазовом секторе. За счет сырьевых ресурсов сформирован фонд для будущих поколений казахстанцев. Казахстан стал частью глобальной экономики, привлекает инвестиции и торгует практически со всеми странами мира. Построен новый инфраструктурный каркас страны. Автомобильными, железнодорожными дорогами связаны все регионы страны. А авиационные маршруты дают нам возможность открывать для себя новые уголки мира. Казахстан стал крупным государством не только по территории. Сегодня нас уже более 18 миллионов человек. Недалек рубеж – 20 миллионов человек. Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель – войти в число 30 самых развитых стран. Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас есть свой флаг, гимн, герб... Все это мы сделали вместе, дорогие мои казахстанцы. Все эти годы вы поддерживали меня на всех выборах, поддерживали мои инициативы. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране. Огромное спасибо вам – моему народу и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это доверие. Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нұр Отан", членом Конституционного совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами. Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования... Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше. Вместе с миром меняться должны и мы. Обращаюсь к молодому поколению казахстанцев – берегите независимый Казахстан – нашу общую Родину, Мәңгілік ел – это наш народ, земля наших великих предков. У нас одна Родина, одна земля. Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре и традициям каждого гражданина страны. Только так мы будем сильны, победим все вызовы. Только так мы будем процветать".



