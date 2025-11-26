Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск

12:31 01.12.2025

АСТАНА, 28 ноя - Sputnik. Память об Александре Сергеевиче Пушкине продолжает жить в Казахстане по сей день: в названиях улиц, в школьных чтениях, в воспоминаниях о той короткой, но судьбоносной поездке, которая подарила миру "Историю Пугачева" и "Капитанскую дочку".



Многие и сейчас приезжают в старую часть Уральска, а все для того, чтобы воочию увидеть места, где осенью 1833 года ходил и классик.







В город, ранее известный как Яицкий городок, поэт приехал, чтобы лично побеседовать со свидетелями пугачевского восстания 1773-1775 годов/ Со свидетелями пугачевщины – как говорил сам Пушкин, с теми, кто еще помнил события бунта и до последнего верил в возвращение "императора Петра III".



В сентябре 1833 года поэт впервые ступил на уральскую землю. У порога здания, где позже создадут музей, его встретил адъютант Никита Донсков и проводил на второй этаж.



"На втором этаже было 12 комнат – девичья, диваны, буфетные, шинельные, гостиные. Расположившись в гостиной, он спускается вниз, вот в эту комнату, где его ожидал наказной атаман Василий Осипович Покатилов", – говорит заведующая музеем Асылжан Мурзабулатова.



По ее словам, именно он стал главным человеком в уральской поездке поэта: обеспечил доступ к архивам, организовывал встречи с очевидцами, открывал двери домов, где еще хранились свежие воспоминания о Пугачеве.



Дом Пушкина



Первой важной встречей стало посещение собора Михаила Архангела – самого древнего собора Казахстана, заложенного еще в 1741 году. Здесь Пушкин беседовал с настоятелем, 88-летним Василием Ивановичем Червяковым. Старик рассказывал неторопливо, но ярко, вспоминая бунт. Эти рассказы Пушкин позже включил в "Историю Пугачева".



Узнав, что баснописец Иван Крылов в детстве жил в Уральске и лично видел пугачевские события, Пушкин обратился и к нему тоже. Истории Крылова легли в основу "Капитанской дочки".



И была одна особенно впечатляющая встреча – с казаком Пьяновым. Когда Пушкин спросил, помнит ли он Пугачева, тот сердито бросил: "Это для тебя он Пугач, а для нас он батюшка Петр Федорович".



"Настолько свежа была память среди старожилов о Пугачеве, и они действительно его считали императором Петром III. И уже вернувшись в Болдино, эта осень получила название Вторая Болдинская осень, он (Пушкин – ред.) пишет: "Я побывал в тех краях, где имя Пугачева еще гремит", – говорит заведующая музеем Асылжан Мурзабулатова.



Эта осень стала одной из его самых плодотворных. Именно тогда появились такие шедевры как "Капитанская дочка", "История Пугачева", "Пиковая дама", "Сказка о рыбаке и рыбке" и "Медный всадник". И где-то в этих произведениях тихо звучат уральские дни – дни путешествия по краю, где он впервые встретил легенду о степных Ромео и Джульетте – Козы Корпеш и Баян Сулу.



Современный Пушкинский музей располагается в том самом доме, где поэт останавливался в 1833 году. Здесь можно увидеть гостиную, буфетную, девичью, комнаты атамана – те, где бывал поэт. На стенах аккуратно развешены копии рукописей, наброски и письма.



Один из самых запоминающихся экспонатов – трость, тяжелая металлическая трость весом около шестнадцати килограммов. Как рассказывают сотрудники музея, Пушкин носил ее, чтобы правая рука дуэлянта не теряла силу.



Здесь же можно узнать о его комплексе роста, поэт всегда носил цилиндр, чтобы казаться выше, и даже в обществе реже подходил к своей жене Наталье Гончаровой, она была выше его на десять сантиметров, что очень смущало поэта.



"Имя Пушкина навсегда с золотыми буквами прописано в истории нашего города, нашего края. И вот эти вот замечательные стихи Пушкина:

"Когда б не смутное влечение

Чего-то жаждущей души,

Я здесь остался б – наслажденье

Вкушать неведомой тиши…"



Возможно, они посвящены были Уральску, потому что на рукописи внизу было помечено "Сентябрь 1833 года в дороге", – отметила Мурзабулатова.



Дом Пугачева



Побывали мы и в доме Пугачева, расположен он примерно в четырех километрах от музея Пушкина.



Этот дом был построен примерно в 1750 году и принадлежал казаку Петру Кузнецову, чья дочь стала возлюбленной предводителя восстания. Поэтому жилище и называют резиденцией казачьей "царицы". Внутри до сих пор сохранились неровные полы, потемневшие временем стены, старинное зеркало и предметы быта XVIII века.



По словам сотрудников музея, именно здесь, в этих местах, брала свое начало Крестьянская война 1773-1775 годов, когда яицкие казаки под предводительством Пугачева начали свой поход.



Это восстание стало одним из крупнейших в истории России, а его участниками были многие народы – русские, казаки, казахи, татары, башкиры, чуваши, мордва. Пугачев захватил Оренбург, Уфу, Казань и другие города.



Экспозиция дома-музея впечатляет обилием подлинных вещей. Здесь можно увидеть оружие XVIII века, замшевые перчатки, расшитые золотыми нитями и подаренные Екатериной II атаману Бородину за участие в подавлении бунта, маленькие сигнальные пушки, которые служили лишь звуковым предупреждением, и ядра весом до восьми килограммов.



Два лица под слоем краски



Представлены и именные шпаги, пистолеты, изготовленные из рога, а также копия безымянного двойного портрета, написанного в городе Сулелецком.



"Это копия, оригинал находится в Государственном историческом музее в Москве. Портрет был создан в XVIII веке неизвестным художником. Во время реставрации искусствоведы обнаружили, что на фоне картины виден портрет Екатерины II, что означает, что изображение было написано поверх уже существующего портрета", – рассказывают сотрудники музея.



Рядом находятся знамя крестьянской войны, казанские седла XVIII века, а также чугунные и бронзовые пушки. Сотрудники обращают внимание и на гравюру 1733 года с надписью о том, что яицким войскам пожалована пушка за службу.



Как Пугачева везли в Москву



Особенно приковывает взгляды железная клетка, изготовленная по приказу Суворова специально для доставки Пугачева в Москву. Она точно соответствует размерам той, что использовалась при перевозке. Пугачев был невысоким, около 1,65 метра роста и довольно худощавым, поэтому клетка выглядит маленькой и тесной. Вместе с ней везли и другие, более крупные деревянные клетки, и сопровождал их сам Суворов.



10 января 1775 года Пугачев был казнен на Болотной площади, после чего Екатерина II издала указ о переименовании Яицкого городка в Уральск, пытаясь навсегда стереть память о восстании. Но имя, что по сей день носит протекающая в городе река – Жайык, и в этом названии живет старый Яик.



В доме-музее Пугачева подробно рассказывают и о быте казаков XVIII века. Здесь одна большая комната без перегородок, огромная печь, женский уголок с двумя входами – один для гостей, другой для женщин. Зеркало называли "мордоглядка", а медный тазик – "поганый", потому что в нем стирали грязные вещи. Рядом можно увидеть деревянный утюг-рубель, угольный утюг, чулан для хранения льда и рыбы, а также тарантас – тот самый вид экипажа, на котором путешествовал Пушкин. Сотрудники подчеркивают, что казаки Уральска были многонациональными, среди них были как местные, так и украинские, волжские казаки.



Супруги Пугачева



У Пугачева были две супруги: первой стала донская казачка Софья Недюжева, на ней он женился в возрасте 19 лет, второй же стала Устинья Кузнецова, девушке на тот момент было всего 16-17 лет. После его ареста ее семью, а также первую жену Софью и троих детей, заточили в Кексгольмскую крепость, расположенную недалеко от Санкт-Петербурга, в городе Приозерске. Они провели там всю свою жизнь и умерли в этих же стенах.



Устинья прожила в крепости более 30 лет, но у них с Пугачевым не было детей, и они виделись всего несколько раз за всю жизнь.



За 400 лет Уральск пережил многое: казацкие волнения, пугачевский бунт, пожары и войны. Но, как говорят хранители истории, именно Пушкин и Пугачев превратили город в место, где история и литература встречаются настолько тесно. И пока сюда приходят люди, чтобы услышать эти рассказы, память будет жить – в старых домах, в бережно хранимых экспозициях и в словах тех, кто продолжает передавать историю дальше.