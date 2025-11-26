 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
12:31 01.12.2025

АСТАНА, 28 ноя - Sputnik. Память об Александре Сергеевиче Пушкине продолжает жить в Казахстане по сей день: в названиях улиц, в школьных чтениях, в воспоминаниях о той короткой, но судьбоносной поездке, которая подарила миру "Историю Пугачева" и "Капитанскую дочку".

Многие и сейчас приезжают в старую часть Уральска, а все для того, чтобы воочию увидеть места, где осенью 1833 года ходил и классик.



В город, ранее известный как Яицкий городок, поэт приехал, чтобы лично побеседовать со свидетелями пугачевского восстания 1773-1775 годов/ Со свидетелями пугачевщины – как говорил сам Пушкин, с теми, кто еще помнил события бунта и до последнего верил в возвращение "императора Петра III".

В сентябре 1833 года поэт впервые ступил на уральскую землю. У порога здания, где позже создадут музей, его встретил адъютант Никита Донсков и проводил на второй этаж.

"На втором этаже было 12 комнат – девичья, диваны, буфетные, шинельные, гостиные. Расположившись в гостиной, он спускается вниз, вот в эту комнату, где его ожидал наказной атаман Василий Осипович Покатилов", – говорит заведующая музеем Асылжан Мурзабулатова.

По ее словам, именно он стал главным человеком в уральской поездке поэта: обеспечил доступ к архивам, организовывал встречи с очевидцами, открывал двери домов, где еще хранились свежие воспоминания о Пугачеве.

Дом Пушкина

Первой важной встречей стало посещение собора Михаила Архангела – самого древнего собора Казахстана, заложенного еще в 1741 году. Здесь Пушкин беседовал с настоятелем, 88-летним Василием Ивановичем Червяковым. Старик рассказывал неторопливо, но ярко, вспоминая бунт. Эти рассказы Пушкин позже включил в "Историю Пугачева".

Узнав, что баснописец Иван Крылов в детстве жил в Уральске и лично видел пугачевские события, Пушкин обратился и к нему тоже. Истории Крылова легли в основу "Капитанской дочки".

И была одна особенно впечатляющая встреча – с казаком Пьяновым. Когда Пушкин спросил, помнит ли он Пугачева, тот сердито бросил: "Это для тебя он Пугач, а для нас он батюшка Петр Федорович".

"Настолько свежа была память среди старожилов о Пугачеве, и они действительно его считали императором Петром III. И уже вернувшись в Болдино, эта осень получила название Вторая Болдинская осень, он (Пушкин – ред.) пишет: "Я побывал в тех краях, где имя Пугачева еще гремит", – говорит заведующая музеем Асылжан Мурзабулатова.

Эта осень стала одной из его самых плодотворных. Именно тогда появились такие шедевры как "Капитанская дочка", "История Пугачева", "Пиковая дама", "Сказка о рыбаке и рыбке" и "Медный всадник". И где-то в этих произведениях тихо звучат уральские дни – дни путешествия по краю, где он впервые встретил легенду о степных Ромео и Джульетте – Козы Корпеш и Баян Сулу.

Современный Пушкинский музей располагается в том самом доме, где поэт останавливался в 1833 году. Здесь можно увидеть гостиную, буфетную, девичью, комнаты атамана – те, где бывал поэт. На стенах аккуратно развешены копии рукописей, наброски и письма.

Один из самых запоминающихся экспонатов – трость, тяжелая металлическая трость весом около шестнадцати килограммов. Как рассказывают сотрудники музея, Пушкин носил ее, чтобы правая рука дуэлянта не теряла силу.

Здесь же можно узнать о его комплексе роста, поэт всегда носил цилиндр, чтобы казаться выше, и даже в обществе реже подходил к своей жене Наталье Гончаровой, она была выше его на десять сантиметров, что очень смущало поэта.

"Имя Пушкина навсегда с золотыми буквами прописано в истории нашего города, нашего края. И вот эти вот замечательные стихи Пушкина:
"Когда б не смутное влечение
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б – наслажденье
Вкушать неведомой тиши…"

Возможно, они посвящены были Уральску, потому что на рукописи внизу было помечено "Сентябрь 1833 года в дороге", – отметила Мурзабулатова.

Дом Пугачева

Побывали мы и в доме Пугачева, расположен он примерно в четырех километрах от музея Пушкина.

Этот дом был построен примерно в 1750 году и принадлежал казаку Петру Кузнецову, чья дочь стала возлюбленной предводителя восстания. Поэтому жилище и называют резиденцией казачьей "царицы". Внутри до сих пор сохранились неровные полы, потемневшие временем стены, старинное зеркало и предметы быта XVIII века.

По словам сотрудников музея, именно здесь, в этих местах, брала свое начало Крестьянская война 1773-1775 годов, когда яицкие казаки под предводительством Пугачева начали свой поход.

Это восстание стало одним из крупнейших в истории России, а его участниками были многие народы – русские, казаки, казахи, татары, башкиры, чуваши, мордва. Пугачев захватил Оренбург, Уфу, Казань и другие города.

Экспозиция дома-музея впечатляет обилием подлинных вещей. Здесь можно увидеть оружие XVIII века, замшевые перчатки, расшитые золотыми нитями и подаренные Екатериной II атаману Бородину за участие в подавлении бунта, маленькие сигнальные пушки, которые служили лишь звуковым предупреждением, и ядра весом до восьми килограммов.

Два лица под слоем краски

Представлены и именные шпаги, пистолеты, изготовленные из рога, а также копия безымянного двойного портрета, написанного в городе Сулелецком.

"Это копия, оригинал находится в Государственном историческом музее в Москве. Портрет был создан в XVIII веке неизвестным художником. Во время реставрации искусствоведы обнаружили, что на фоне картины виден портрет Екатерины II, что означает, что изображение было написано поверх уже существующего портрета", – рассказывают сотрудники музея.

Рядом находятся знамя крестьянской войны, казанские седла XVIII века, а также чугунные и бронзовые пушки. Сотрудники обращают внимание и на гравюру 1733 года с надписью о том, что яицким войскам пожалована пушка за службу.

Как Пугачева везли в Москву

Особенно приковывает взгляды железная клетка, изготовленная по приказу Суворова специально для доставки Пугачева в Москву. Она точно соответствует размерам той, что использовалась при перевозке. Пугачев был невысоким, около 1,65 метра роста и довольно худощавым, поэтому клетка выглядит маленькой и тесной. Вместе с ней везли и другие, более крупные деревянные клетки, и сопровождал их сам Суворов.

10 января 1775 года Пугачев был казнен на Болотной площади, после чего Екатерина II издала указ о переименовании Яицкого городка в Уральск, пытаясь навсегда стереть память о восстании. Но имя, что по сей день носит протекающая в городе река – Жайык, и в этом названии живет старый Яик.

В доме-музее Пугачева подробно рассказывают и о быте казаков XVIII века. Здесь одна большая комната без перегородок, огромная печь, женский уголок с двумя входами – один для гостей, другой для женщин. Зеркало называли "мордоглядка", а медный тазик – "поганый", потому что в нем стирали грязные вещи. Рядом можно увидеть деревянный утюг-рубель, угольный утюг, чулан для хранения льда и рыбы, а также тарантас – тот самый вид экипажа, на котором путешествовал Пушкин. Сотрудники подчеркивают, что казаки Уральска были многонациональными, среди них были как местные, так и украинские, волжские казаки.

Супруги Пугачева

У Пугачева были две супруги: первой стала донская казачка Софья Недюжева, на ней он женился в возрасте 19 лет, второй же стала Устинья Кузнецова, девушке на тот момент было всего 16-17 лет. После его ареста ее семью, а также первую жену Софью и троих детей, заточили в Кексгольмскую крепость, расположенную недалеко от Санкт-Петербурга, в городе Приозерске. Они провели там всю свою жизнь и умерли в этих же стенах.

Устинья прожила в крепости более 30 лет, но у них с Пугачевым не было детей, и они виделись всего несколько раз за всю жизнь.

За 400 лет Уральск пережил многое: казацкие волнения, пугачевский бунт, пожары и войны. Но, как говорят хранители истории, именно Пушкин и Пугачев превратили город в место, где история и литература встречаются настолько тесно. И пока сюда приходят люди, чтобы услышать эти рассказы, память будет жить – в старых домах, в бережно хранимых экспозициях и в словах тех, кто продолжает передавать историю дальше.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764581460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Качество образования в школах: с эффективностью исполнения поручений Главы государства ознакомились сенаторы
- Премьер-министр Олжас Бектенов и вице-президент Швейцарии Ги Пармелан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
- О заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью
- О сохранении базовой ставки на уровне 18,0%
- Хроники правления Нурсултана Назарбаева
- Заявление Официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбека Смадиярова в связи с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум
- Верховный Суд провел пленарное заседание
- Серик Жумангарин открыл V заседание Казахстанско-Швейцарского делового совета
- ВАП завершила аудит АО "Самрук-Қазына"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  