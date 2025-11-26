Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ

12:35 01.12.2025

Ранее такой доступ был ограничен в целях безопасности



АЛМАТЫ, 28 ноя - Sputnik. Владельцы иностранных сим-карт получили возможность сразу же получать доступ к интернету и мобильной связи при попадании на территорию РФ, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.



При регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора пользователю поступит СМС со ссылкой для авторизации - проверка через капчу. Нужно будет, например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определенным предметом, сообщает Минцифры РФ.



После успешного подтверждения того, что вы реальный человек, доступ к мобильному интернету и СМС восстановится в течение нескольких минут.



