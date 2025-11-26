ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря

00:05 02.12.2025

ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 декабря в разрезе СВО. Русские войска возобновили наступление на логистику города Константиновка. Уход главы ОП Ермака в отставку могли координировать некоторые высокопоставленные киевские чиновники.



