|ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
00:05 02.12.2025
ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 1 декабря в разрезе СВО. Русские войска возобновили наступление на логистику города Константиновка. Уход главы ОП Ермака в отставку могли координировать некоторые высокопоставленные киевские чиновники.
Сектор пришел в движение
8-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ давит на южный оборонительный контур Константиновки. Русские штурмовики начали активные действия из района села Русин Яр. Цель – выйти на коммуникации, по которым обеспечивается гарнизон города. И время для этого командование ВС РФ выбрало неслучайно. Несмотря на то, что система украинских полевых фортификаций была возведена качественно и полноценно, ВСУ столкнулись с уже ставшей для них классической проблемой – дефицитом личного состава. Западнее участка атаки подразделений 8-й ОА силы 51-й армии оттянули на себя внимание крупной группировки противника, который пытается удержать цепь сел: Шахово, Софиевка и Торецкое, расположенных по течению реки Казенный Торец. А восточнее войска незалежной сконцентрировались на непосредственной обороне Константиновки, так как ВС РФ уже ворвались в микрорайон Сантуриновка. Ко всему прочему, ВСУ не сумели удержать село Иванополье. Его утрата создала для неприятеля угрозу проникновения русских подразделений в Константиновку и с юго-восточной стороны. Таким образом, для украинской армии возникли точки напряжения, которые не могут стабилизироваться частями-"донорами". Единственное, что играет на руку противнику, так это хорошо развитая сеть фортификаций, которую можно оборонять и относительно малыми силами. Однако превосходство ВС РФ в средствах поражения нивелирует большую часть выгод.
Успешные действия русской армии во время летне-осенней наступательной кампании на Покровском и Добропольском направлениях создали все предпосылки для того, чтобы уделять Константиновке более пристальное внимание.
Тихий переворот
Отставка главы ОП Ермака потрясла политическую жизнь на Украине до самого основания. Некогда непотопляемый и всесильный серый кардинал, который во многом и определял шаги своего формального прямого начальника – Зеленского, покинул свой пост. Издание "Украинская правда" утверждает, что местные чиновники образовали негласный фронт против экс-главы ОП. Они постоянно координировали свои действия при помощи чата. Это означает, что чиновники при желании или по "заказу" в состоянии скооперироваться против кого угодно. Если надо, то и против президента.
Этот прецедент показал, что Зеленскому есть о чем переживать, ведь он сейчас находится в очень уязвимом положении. Не стоит забывать, что украинский лидер находится на своем посту нелегитимно, так как весной 2024 года срок его полномочий истек. То есть – он чисто с формальной точки зрения узурпатор власти, ведь согласно конституции страны выборы при военном положении проводить не запрещено. Следовательно, на Украине сложилась картина, которую можно охарактеризовать следующим образом: "он делает вид, что он президент, а другие подыгрывают". И сценарий, где лидера незалежной "просят" уйти по собственному, выгоден спонсорам Украины, поскольку альтернатива – его свержение силовым методом. А это погрузит страну в хаос со всеми вытекающими для фронта. "Тихий переворот" может обеспечить Западу шансы как для сохранения украинской государственности, так и преодоления неготовности Киева согласовать "мирный план Трампа", ведь Зеленский и его амбиции – единственные препятствия на данный момент.
Вчера, 30 ноября, редакция подвела итоги недели.