|Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
01:14 02.12.2025
Япония планирует сближение с Центральной Азией и готовится к проведению саммита
01.12.2025 | Обзор событий
Токио ведет подготовку к первому международному саммиту с центральноазиатскими странами – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Встреча может состояться в декабре 2025г., сообщают СМИ Центральной Азии со ссылкой на японский телеканал NHK.
Приуроченный к 20 летию диалога "Центральная Азия – Япония" форум планировали провести в августе 2024 г. в Казахстане, мероприятие было отменено в последний момент из-за предупреждения о возможном сильном землетрясении в Японии.
Пятерка стран ЦА в течение двадцати лет участвовала в переговорах с Японией на уровне министров. Теперь японское правительство приняло решение от формата переговоров "на уровне министров" перейти к "встречам на высшем уровне" и обозначить тем самым новый этап сотрудничества между Японией и странами Центральной Азии.
Безусловно, геополитический контекст играет существенную роль в ситуации. Япония далеко не та страна, чтобы организовывать саммиты без учета того, какие ресурсы и возможности у стран. Вторым мотивационным фактором является то, что постсоветские республики Центральной Азии продолжают поддерживать прочные связи с Россией, одновременно укрепляя экономическое взаимодействие с Китаем.
Премьер-министр Японии Санае Такаити намерена использовать предстоящий саммит в качестве платформы для укрепления связей с государствами ЦА, обладающими запасами природных ресурсов. Целью этого шага является повышение экономической безопасности страны и продвижение сотрудничества в ключевых для Японии областях, - отмечает японский источник.
Соб. корр. ФСК
Ранее Премьер Японии изъявляла желание встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном.