Вторник, 02.12.2025
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
01:14 02.12.2025

Япония планирует сближение с Центральной Азией и готовится к проведению саммита

01.12.2025 | Обзор событий

Токио ведет подготовку к первому международному саммиту с центральноазиатскими странами – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Встреча может состояться в декабре 2025г., сообщают СМИ Центральной Азии со ссылкой на японский телеканал NHK.



Приуроченный к 20 летию диалога "Центральная Азия – Япония" форум планировали провести в августе 2024 г. в Казахстане, мероприятие было отменено в последний момент из-за предупреждения о возможном сильном землетрясении в Японии.

Пятерка стран ЦА в течение двадцати лет участвовала в переговорах с Японией на уровне министров. Теперь японское правительство приняло решение от формата переговоров "на уровне министров" перейти к "встречам на высшем уровне" и обозначить тем самым новый этап сотрудничества между Японией и странами Центральной Азии.

Безусловно, геополитический контекст играет существенную роль в ситуации. Япония далеко не та страна, чтобы организовывать саммиты без учета того, какие ресурсы и возможности у стран. Вторым мотивационным фактором является то, что постсоветские республики Центральной Азии продолжают поддерживать прочные связи с Россией, одновременно укрепляя экономическое взаимодействие с Китаем.

Премьер-министр Японии Санае Такаити намерена использовать предстоящий саммит в качестве платформы для укрепления связей с государствами ЦА, обладающими запасами природных ресурсов. Целью этого шага является повышение экономической безопасности страны и продвижение сотрудничества в ключевых для Японии областях, - отмечает японский источник.

Соб. корр. ФСК





Ранее Премьер Японии изъявляла желание встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764627240


