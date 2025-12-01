Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила

01:14 02.12.2025

Япония планирует сближение с Центральной Азией и готовится к проведению саммита



01.12.2025 | Обзор событий



Токио ведет подготовку к первому международному саммиту с центральноазиатскими странами – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Встреча может состояться в декабре 2025г., сообщают СМИ Центральной Азии со ссылкой на японский телеканал NHK.



