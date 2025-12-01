 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 02.12.2025
Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
02:15 02.12.2025

01.12.2025

Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Авазов Курванбек Рахманович назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. И он освобожден от ранее занимаемой должности.

Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Чечейбаев Эркин Маратович освобожден от занимаемой должности министра здравоохранения Кыргызской Республики.

Каныбек Досмамбетов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Досмамбетов Каныбек Моңолдорович назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызской Республики.
Кандидатура Каныбека Досмамбетова вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра здравоохранения Кыргызской Республики.

Канат Джумагазиев освобожден от должности полномочного представителя Президента в Чуйской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Джумагазиев Канат Сагынович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики.

Азамат Осмонов назначен полномочным представителем Президента в Чуйской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Осмонов Азамата Кыргызбаевича назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики. И он освобожден от ранее занимаемой должности.

Азамат Апсатаров освобожден от занимаемой должности помощника Президента Кыргызской Республики
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Апсатаров Азамат Бекбосунович освобожден от занимаемой должности помощника Президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Азамат Апсатаров назначен начальником управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Апсатаров Азамат Бекбосунович назначен начальником управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Эльчибек Джантаев освобожден от должности полномочного представителя Президента в Ошской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Джантаев Эльчибек Нуржадыевич освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Эльчибек Джантаев назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Джантаев Эльчибек Нуржадыевич назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Бактыбек Бекболотов освобожден от занимаемой должности секретаря Совета безопасности
Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич освобожден от занимаемой должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики.

Рустам Мамасадыков освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя ГКНБ
Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамасадыков Рустам Алайбекович освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Рустам Мамасадыков назначен секретарем Совета безопасности
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктами 4, 8 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамасадыков Рустам Алайбекович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.

Марат Иманкулов назначен советником Президента
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иманкулов Марат Муканович назначен советником Президента Кыргызской Республики. И он освобожден от ранее занимаемой должности.

Арслан Койчиев назначен Государственным секретарем
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Койчиев Арслан Капайович назначен Государственным секретарем Кыргызской Республики. И он освобожден от ранее занимаемой должности.

Даниэль Рысалиев назначен заместителем председателя ГКНБ – директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Рысалиев Даниэль Ормонбекович назачен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764630900


