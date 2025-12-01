 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 02.12.2025
НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:54 02.12.2025

Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
За последние дни совершено несколько нападений на граждан КНР

Владимир Скосырев
01.12.2025

Срочно покинуть приграничные районы Таджикистана призвали китайские власти своих сограждан. Это реакция на череду нападений на китайских граждан, совершенных за последние несколько дней. По данным на понедельник, убито пять китайцев. Во всех случаях убийства – дело рук пришедших из Афганистана неизвестных террористов. И в Пекине не знают причин этих атак.

Серия нападений на китайцев началась 18 ноября. В этот день в ущелье Зарбуз в Хатлонской области погиб 1 человек, несколько получили ранение. Еще трое китайцев были убиты 26 ноября практически там же. Причем нападавшие использовали беспилотник. Следующие нападения произошли уже в другом регионе Таджикистана – Бадахшане. Здесь боевики 30 ноября убили двух и ранили двух китайцев в районе села Шодак Дарвазского района. Большинство погибших – китайские строительные рабочие.

Представитель МИД Афганистана Хафиз Зия Ахмад Такал заявил, что в этих преступлениях участвовали элементы, которые хотят спровоцировать хаос и нестабильность в регионе. А в Душанбе сообщил, что во время нападений использовались дроны, гранаты и огнестрельное оружие. Таджикские власти подчеркнули, что Кабул должен положить конец вылазкам экстремистов. Но афганское правительство, пришедшее к власти в 2021 году после ухода войск США, до сих пор не установило контроля над всей территорией страны.

Афганские власти выразили властям Таджикистана глубокое сожаление, обещали взаимодействовать с ними и делиться информацией.

Для официального Пекина то, что происходит сейчас стало неприятной неожиданностью. Китай придает большое значение отношениям с Таджикистаном. Недаром летом прошлого года эту страну посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Как передавало агентство Синьхуа, он заявил, что Китай установит с Таджикистаном отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Си сказал об этом во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Си, дружба приносит Китаю и Таджикистану "общий выигрыш".

Как отмечала таджикская журналистка Анахита Додихудо, старый постулат, согласно которому в Центральной Азии Москва обеспечивает безопасность, а Китай занимается экономикой, теряет актуальность. Китай медленно, но уверенно наращивает экономическую, политическую, военную и гуманитарную мощь в регионе. Это видно на примере Таджикистана.

Пекин и Душанбе договорились проводить совместные антитеррористические учения один раз в два года. Особенно важно, что военное сотрудничество двух стран охватывает и Ваханский коридор, где пока можно встретить только пастухов и кочевников. Там на пересечении границ Китая, Таджикистана и Афганистана был построен опорный пункт, который в переводе с таджикского именуется штабом. Он должен был пресекать попытки боевиков просачиваться в Китай и Таджикистан.

Как бы то ни было, Кабул теперь рассматривает КНР как своего важнейшего партнера в экономической и политической сфере. Китайские власти оказались первыми в мире, кто принял верительные грамоты у назначенного талибами посла. Помимо чисто географической близости, тесные контакты Пекина и Кабула объясняются наличием экономических интересов КНР на афганской территории. Правда, хотя есть общий участок границы длиной 91 км, прямой дороги, связывающей две страны, так и не построили – но такое намерение высказывалось. Дорога должна пролегать как раз через 300-километровый Ваханский коридор.

Начиная с сентября 2021 года представители правительства "Талибана" и руководства Китая проводят регулярные консультации. В марте 2022 года Афганистан посетил глава китайского МИД Ван И. Но главным мотором китайско-афганских отношений остается стремление КНР торговать с соседом и освоить его полезные ископаемые.

По итогам 2023 года Китай стал третьим крупнейшим импортером для Афганистана, поставляя примерно 15% всех импортных товаров в страну – впереди только Иран (23%) и Пакистан (19%).

В начале 2023 года китайская компания CAPEIC подписала с талибами 25-летний контракт на добычу нефти. Согласно документу, ежегодно в Афганистан будет инвестироваться 150 млн долл.

Другим потенциальным направлением двустороннего сотрудничества стала добыча меди, запасы которой в Афганистане могут достигать более 4 млрд т. Еще в 2007 году китайские корпорации Jiangxi Copper и Metallurgical Corporation of China выиграли тендер на сумму 3 млрд долл. на разработку медного месторождения в провинции Логар. В регионе планировалось развитие инфраструктуры, в частности строительство железной дороги и электростанции, однако пока эти планы не реализованы.

Для Пекина проблема отношений с Афганистаном и соседними странами Центральной Азии имеет особую остроту. Дело в том, что религиозные радикалы из Афганистана пытались в прошлом десятилетии раскачать обстановку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где коренное население – мусульмане. Попытки боевиков проникнуть в Синьцзян в основном успешно пресекались китайскими пограничниками. Но США и другие страны Запада до недавних пор вели в СМИ и на международных форумах информационную кампанию, где доказывали, что в Синьцзяне подавляются права человека.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764633240


