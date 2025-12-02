 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
21:06 02.12.2025

В чем причины изменения миграционной политики России?
02.12.2025 | Александр ШУСТОВ

В конце ноября "Российская газета" опубликовала крайне примечательное интервью заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Гребенкина, которое проливает свет на причины кардинального изменения миграционной политики и ее будущие перспективы.

С недавних пор роль Совета безопасности в этой сфере является ключевой. В феврале 2022 г. указом президента в его составе была образована Межведомственная комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, на которую возложены задачи ее анализа, выявления основных угроз, а также формирования предложений и рекомендаций. Комиссию возглавил заместитель председателя Совета, экс- президент и экс-председатель правительства Дмитрий Медведев, который курировал разработку новой концепции миграционной политики, утвержденную в октябре. А в июле этого года из ведения правительства к Совбезу перешла функция координации миграционной политики.

Поэтому интервью не только проливает свет на причины, которые вызвали изменение миграционной политики, но и позволяет прогнозировать ее основные контуры в обозримой перспективе. Наибольший интерес представляет вопрос о том, какие именно обстоятельства вынудили российские власти пойти на изменение правил взаимодействия со странами СНГ в миграционной сфере, которые их длительное время полностью устраивали, и насколько длительными являются все эти изменения. Очевидно, что главной причиной, заставившей пойти на изменение законодательства о миграции, стало возникновение в этой сфере новых вызовов и угроз, с которыми Россия ранее не сталкивалась. Наиболее значимым из них стал военный конфликт на Украине, в условиях которого западные и украинские спецслужбы, не сумевшие расшатать ситуацию в России изнутри, начали использовать с этой целью мигрантов из Средней Азии. И уже успели достичь в этом направлении определенных успехов.

По словам А. Гребенкина, за последние шесть лет "…появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанесения ущерба интересам и безопасности нашей страны с использованием миграционного фактора". Преследовали они две основные цели: дестабилизацию внутриполитической ситуации в России и провоцирование напряженности в отношениях с теми странами, из которых к нам прибывают мигранты, то есть прежде всего с государствами Средней Азии.

К этому следует добавить, что в условиях СВО страны Запада, и прежде всего США, Британия и ЕС, активизировали попытки усилить свое влияние в южных регионах СНГ – Закавказье и Средней Азии, чтобы использовать их как плацдарм против России. И миграция является лишь одним из инструментов, используемых для расшатывания отношений Москвы с государствами этого стратегически важного региона.

Второй ключевой причиной изменения политики РФ в области миграции стали изменения качественных характеристик миграционных потоков. "Мировоззрение значительной части прибывающих к нам иностранных граждан, – отмечает А. Гребенкин, – формировалось в иной языковой, культурной и информационной среде. Особенно это стало заметным в последние 5-7 лет, когда к нам стали приезжать в большом количестве молодые и средних лет люди из бывших республик Советского Союза. Они не имеют опыта совместного с российскими народами проживания, не знают либо плохо знают русский язык, не имеют опыта профессиональной деятельности, получили образование по национальным программам, зачастую существенно отличающимся от наших стандартов".

По сути, чиновник констатировал произошедший в среде мигрантов поколенческий сдвиг, связанный со вступлением в Средней Азии во взрослую жизнь тех поколений, которые родились накануне или после распада СССР, и опыта жизни в едином с Россией и другими европейскими странами СНГ государстве не имели.

В Средней Азии с ее высоким естественным приростом населения поколения сменяют друг друга гораздо быстрее, чем в России. Связано это с более короткой "длиной поколения", которая в демографии измеряется возрастом матери при рождении первого ребенка. Чем раньше она его рожает, что характерно для стран с ранней брачностью и высокой рождаемостью, тем меньше длина поколения и тем быстрее на смену старшим приходят более молодые. В Киргизии, Таджикистане и Узбекистане этот показатель еще недавно составлял около 23 лет, тогда как в России в этом году он увеличился до 30 лет.

Молодежь, которая сегодня едет в Россию из азиатских стран СНГ в качестве трудовых мигрантов, родилась в 1990-е или даже начале "нулевых" годов и о советском периоде не имеет даже воспоминаний. Если же к этому добавить кризис местного школьного образования, отток русского населения и сокращение русскоязычных преподавательских кадров, а также изменение школьных программ и учебников, в которых Россия предстает в роли колонизатора, то поколенческий сдвиг в Средней Азии предстанет в совершенно ином свете.

Вся эта картина усугубляется ускоренной исламизацией населения, особенно заметной в пережившем после распада СССР гражданскую войну Таджикистане. По свидетельству епископа Питирима (Творогова), возглавлявшего Душанбинскую кафедру в 2012-2019 гг., "сейчас в Таджикистане мощная исламизация. Давно процессы идут, но сейчас они все больше и больше набирают темп. Причем исламизируется молодежь. Если люди старшего поколения, которые еще помнят Советский Союз, не очень ревностно соблюдают посты… то молодежь, подростки фанатично это выполняют".

Исламизация общества, причем нередко в ее радикальной версии меняет мировосприятие, порождая отторжение светских форм государственного и общественного устройства. Неудивительно, что, по данным опросов, проведенных ФСО среди трудовых мигрантов, каждый второй (43,5%) предпочитает шариат светскому законодательству, каждый четвертый (24%) готов участвовать в протестах для отстаивания права жить в России по нормам ислама, а каждый шестой (15,3%) – участвовать в незаконных политических акциях.

Еще одна, третья причина, по которой российские власти вынуждены корректировать миграционную политику, постоянная или долгосрочная миграция из азиатских стран СНГ, которая ведет к изменению этнического и конфессионального состава населения. "…В последнее время на территорию нашей страны все чаще стали прибывать члены семей мигрантов, – отметил А. Гребенкин, – что в том числе ведет к росту числа мест компактного проживания этнических групп, к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру".

Если трудовая миграция является временной, то семейная, как правило, ведет к оседанию мигрантов на новом месте жительства, следствие чего – формирование этнических анклавов. Угроза их формирования, все последствия которой наглядно демонстрируют сегодня страны Западной Европы, воспринимается властями как вполне реальная. Не случайно новая концепция миграционной политики, утвержденная президентом 15 октября о необходимости противодействия их формированию, упоминает трижды.

Все тенденции, хотя и в менее явном виде, присутствовали и ранее. Так, теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 г. был не первым, устроенным в России выходцами из Средней Азии. До него был совершенный 3 апреля 2017 года уроженцем Киргизии Акбаржоном Джалиловым теракт в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 15 человек. Военный конфликт на Украине и острое противостояние России с Западом все эти процессы лишь обострили.

Поэтому изменение миграционной политики РФ носит долгосрочный характер и ожидать ее пересмотра после завершения СВО не стоит. Свидетельство тому – планы, о которых на днях сообщал "Ритм Евразии", по переходу на целевой набор мигрантов. В следующем году МВД РФ и ряд профильных ведомств должны подготовиться к эксперименту, а в 2027 г. запустить его. После чего мигранты будут проходить предварительную проверку и приезжать к конкретным работодателям, а не искать работу после того, как они уже приехали в РФ. Значительная часть проблем, связанных с неконтролируемой миграцией, после этого должна отпасть сама собой.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764698760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Диверсификация экономики по поручению Президента: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП - 13%
- Аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК
- В центральном офисе "Ак жол" обсудили ряд текущих вопросов
- Канат Бозумбаев и руководство Азиатского банка развития обсудили реализацию инвестиционных проектов в Казахстане
- КТЖ обеспечивает поддержку отечественных экспортеров
- Chevron отметила важность КТК для энергетической безопасности многих стран
- Факт интернет-мошенничества с VIP SIM-картами раскрыт в столице
- Блогер привлечена к административной ответственности за публичные высказывания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  