S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков

21 ноября 2025 г. мы повысили долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Узбекистан по обязательствам в иностранной и национальной валюте с "BB-" до "BB". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".



Повышение суверенного рейтинга отражает позитивные изменения в экономической политике Республики Узбекистан в последние годы, о чем свидетельствуют продолжающиеся реформы в энергетическом секторе и тарифной системе, повышение прозрачности и ориентация правительства на реализацию ряда инвестиционных проектов, которые должны поддержать долгосрочный потенциал роста экономики Узбекистана.



Вследствие этого мы повысили долгосрочные кредитные рейтинги эмитента двух узбекистанских банков, АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" и АО "КДБ Банк Узбекистан", с "BB-" до "BB".



Прогноз по рейтингам обоих банков - "Стабильный".



ЛОНДОН (S&P Global Ratings) 28 ноября 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings сообщило о следующих рейтинговых действиях:



Мы повысили долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (НБУ) с "BB-" до "BB" и подтвердили краткосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне "B". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".



Мы повысили долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "КДБ Банк Узбекистан" с "BB-" до "BB" и подтвердили краткосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне "B". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".



Повышение рейтинга отражает наше мнение о постепенном повышении эффективности политики Узбекистана. Программа структурных реформ во многом фокусируется на внедрении механизмов рыночного ценообразования и привлечении инвестиций в целях снижения исторически большого присутствия государства в экономике. Ключевые меры включают корректировку тарифов на электроэнергию, повышение качества надзора со стороны регулирующих органов, акцент на приватизации государственных предприятий и подготовку к вступлению во Всемирную торговую организацию в 2026 г. Хотя приватизация продвигается медленно, а государственные предприятия продолжают играть важную роль, правительственная программа реформ в сочетании с устойчивым потреблением домохозяйств, поддерживаемым значительным притоком денежных переводов и повышением заработной платы, должна обеспечить устойчивый экономический рост в ближайшие два-три года.



Экономический рост Узбекистана за последние восемь лет, с начала экономической либерализации, составлял в среднем почти 6% в год. За первые девять месяцев 2025 г. рост экономики Узбекистана составил 7,6% (по сравнению с 6,6% за тот же период годом ранее), поддерживаемый высокими показателями в различных секторах экономики, в частности в секторах информации и связи, строительства, туризма и торговли. Высокие цены на золото также способствовали укреплению валюты и значительному увеличению ВВП в долларовом выражении. Мы прогнозируем динамичный рост в среднем на уровне 6,3% в год в 2025–2028 гг., который будет поддерживаться устойчивым спросом со стороны домохозяйств и значительными инвестициями правительства в энергетику, проекты по расширению мощностей горнодобывающего сектора и другие инфраструктурные проекты, а также социальными расходами. Меры государственной поддержки экономики и сохранения стабильности цен, такие как нулевые таможенные пошлины и регулирование цен на некоторые продукты питания и другие ключевые потребительские товары, также должны способствовать росту потребления.



Высокие темпы экономического роста продолжат поддерживать развитие бизнеса и показатели деятельности банковского сектора в ближайшие пару лет. Мы прогнозируем рост кредитования в стране на уровне менее 20% в 2026 г. Это отражает благоприятные экономические условия, с одной стороны, а с другой - меры регулятора по ограничению слишком агрессивного роста розничного кредитования.



Мы считаем, что доминирование государства в банковском секторе и экономике будет снижаться лишь постепенно. По состоянию на 1 ноября 2025 г. государственные банки занимали доминирующее положение в секторе и контролировали почти 65% общего объема активов, что искажает рыночные условия для узбекистанских банков, поскольку государственные банки имеют преимущественный доступ к клиентам и источникам финансирования, связанным с правительством. В то же время в среднем показатели качества активов и рентабельности государственных банков, скорее всего, продолжат быть слабее средних показателей по сектору в целом, что отражает более высокие концентрации в их корпоративных кредитных портфелях.



АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (НБУ)



Ведущий кредитный аналитик: Наталья Яловская



Мы ожидаем, что НБУ продолжит демонстрировать устойчивые результаты, поддерживаемые его сильными позициями как ведущего банка в Узбекистане со значительной долей рынка кредитования коммерческих и государственных проектов. Мы полагаем, что сильные рыночные позиции НБУ, широкое присутствие на территории Узбекистана и устоявшиеся отношения с крупнейшими организациями, связанными с государством (ОСГ), в стратегически важных секторах будут и в дальнейшем оказывать позитивное влияние на бизнес-позицию банка. По состоянию на 1 ноября 2025 г. НБУ оставался крупнейшим банком в стране по объему совокупных активов, которые составляли 137,2 трлн сумов (около 11,4 млрд долл.). На его долю приходится 15,6% совокупных активов банковской системы, 17,7% совокупного объема кредитов и 12,7% совокупных депозитов клиентов.



По состоянию на 30 июня 2025 г. доля проблемных кредитов НБУ (кредиты с характеристиками Стадии 3 по МСФО) составляла 4,2% общего объема кредитов, что сравнимо со средним показателем по сектору и лучше, чем средний показатель государственных банков Узбекистана. В то же время мы отмечаем, что с начала года объем кредитов на Стадии 2 увеличился с и без того высоких 17,8% до 18,9%.



В соответствии с общей тенденцией, наблюдаемой в секторе, в связи с тем, что правительство стремится снизить свое исторически сложившееся доминирование в экономике, доля государственных банков в банковской системе постепенно сокращалась в течение последних нескольких лет, и изменение рыночной доли НБУ отражает эту же динамику. Однако, по нашему мнению, НБУ сохранит свое доминирование в секторе в ближайшие два-три года с учетом того, что правительство не намерено его приватизировать - в отличие от АО "Асакабанк" и АКБ "Узпромстройбанк" - и банк продолжит предоставлять широкий спектр услуг корпоративным и розничным клиентам, а также будет участвовать в реализации государственной программы роста и модернизации.



Мы считаем, что существует очень высокая вероятность того, что НБУ получит экстраординарную государственную поддержку в случае необходимости с учетом его очень прочных связей с правительством и уникальной роли в финансовом секторе и экономике Узбекистана. Хотя мы ожидаем, что НБУ сохранит высокую значимость для банковского сектора и свои взаимоотношения с правительством в обозримом будущем, мы не включаем в долгосрочный рейтинг банка дополнительные ступени за счет фактора экстраординарной поддержки, поскольку оценка характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) НБУ находится на том же уровне, что и суверенный кредитный рейтинг.



Прогноз



"Стабильный" прогноз по рейтингам НБУ отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам. Прогноз также отражает наши ожидания, что НБУ сохранит свои лидирующие позиции в банковском секторе Узбекистана, а его очень прочные связи с правительством продолжат поддерживать его диверсифицированный бизнес-профиль, достаточные запасы капитала, а также стабильность и диверсификацию его ресурсной базы в ближайшие 12 месяцев.



Негативный сценарий:



Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении НБУ в ближайшие 12 месяцев в случае аналогичного действия по суверенным рейтингам.



Позитивный сценарий:



Мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие в отношении НБУ в ближайшие 12 месяцев в случае аналогичного действия по суверенным рейтингам и повышения кредитоспособности банка.



***



АО "КДБ Банк Узбекистан"



Ведущий кредитный аналитик: Аннет Эсс



Мы ожидаем, что позитивное влияние на показатели деятельности "КДБ Банк Узбекистан" будут оказывать значительные запасы капитала, географически диверсифицированная структура активов, более высокие стандарты корпоративного управления, чем в среднем по банковскому сектору Узбекистана, а также операционная и финансовая поддержка со стороны его материнской компании, Korea Development Bank (AA/Стабильный/A-1+). В то же время узкая клиентская база, ограниченная доля рынка и высокая концентрация портфеля на отдельных контрагентах останутся основными негативными рейтинговыми факторами. По состоянию на 30 сентября 2025 г. кредиты клиентам составляли всего 22% активов "КДБ Банк Узбекистан", при этом на долю 20 крупнейших заемщиков приходился почти весь портфель. Банк намерен расширить свои рыночные позиции, однако мы ожидаем, что концентрация его портфеля в целом останется неизменной.



Мы ожидаем, что капитализация "КДБ Банк Узбекистан" будет оставаться очень высокой в ближайшие 12 месяцев. Коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (RAC), "КДБ Банк Узбекистан" на конец 2024 г. составил 19,4%. Мы прогнозируем, что к концу 2026 г. он увеличится до 22–23%, чему будет способствовать запланированный рост кредитования примерно на 20% и высокие показатели прибыли. По состоянию на 30 сентября 2025 г. коэффициент достаточности совокупного капитала банка составлял 40,7%, что существенно выше минимального регуляторного уровня в 13%.



Мы ожидаем, что в ближайшие один-два года показатели качества активов "КДБ Банк Узбекистан" будут лучше, чем у сопоставимых банков, благодаря более высоким стандартам корпоративного управления. По нашему мнению, уровень проблемных кредитов останется значительно ниже среднего показателя по системе и составит не более 1% кредитного портфеля банка к концу 2026 г. Это связано с тем, что надежные стандарты андеррайтинга, устанавливаемые и пересматриваемые материнской компанией, позволят снизить риски, связанные с ростом кредитования. В настоящее время доля проблемных кредитов "КДБ Банк Узбекистан" согласно отчетности близка к нулю.



Мы по-прежнему считаем, что "КДБ Банк Узбекистан" имеет стратегическую значимость для материнского Korea Development Bank. По нашему мнению, банк играет важную роль в реализации долгосрочной стратегии Korea Development Bank и помогает поддерживать прочные экономические связи между правительствами Узбекистана и Южной Кореи, особенно с учетом статуса Korea Development Bank как организации, связанной с государством. Мы можем добавить до трех дополнительных ступеней к оценке SACP банка (в настоящее время "bb") за счет получения возможной экстраординарной поддержки со стороны группы.



Мы ограничиваем рейтинги банка уровнем долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Республики Узбекистан по обязательствам в иностранной валюте. Хотя около половины межбанковских кредитов "КДБ Банк Узбекистан" относится к банкам за пределами Узбекистана, его кредитная деятельность концентрируется только на внутреннем рынке. По состоянию на конец 2024 г. около 80% финансирования было номинировано в иностранной валюте. Поэтому мы считаем, что в стрессовом сценарии, который, вероятно, будет сопровождать потенциальный суверенный дефолт, банк столкнется со значительным обесценением своих активов, что приведет к сокращению его капитальной базы, и он не сможет своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства, если будут приняты меры по контролю за движением капитала и валютными операциями. С нашей точки зрения, материнская структура не сможет полностью компенсировать последствия гипотетического суверенного дефолта.



Прогноз



"Стабильный" прогноз по рейтингам "КДБ Банк Узбекистан" отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам. Прогноз по рейтингам "КДБ Банк Узбекистан" также отражает наше мнение о том, что в ближайшие 12 месяцев банк будет придерживаться своей бизнес-модели и сохранит невысокую склонность к принятию рисков, а также продолжит поддерживать высокие показатели прибыльности и очень сильные показатели капитализации.



Негативный сценарий:



Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении "КДБ Банк Узбекистан" в случае аналогичного действия в отношении суверенных рейтингов Республики Узбекистан.



Позитивный сценарий:



Позитивное рейтинговое действие в отношении банка будет зависеть от позитивного рейтингового действия в отношении Республики Узбекистан при условии, что материнский банк Korea Development Bank сохранит готовность оказывать "КДБ Банк Узбекистан" экстраординарную поддержку в случае необходимости и кредитоспособность "КДБ Банк Узбекистан" останется неизменной.



