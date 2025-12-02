|Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
23:55 02.12.2025
Саида Мирзиеева созвала специальную комиссию обсудить состояние воздуха в Ташкенте
2 декабря 2025, 20:18
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В эти минуты под руководством главы Администрации президента Саиды Мирзиеевой проходит заседание специальной комиссии, посвященное ситуации с качеством воздуха в столице.
"Наш президент каждый день просит меня отчитаться по этому вопросу. Никто из нас не имеет права допускать бездействия, когда речь идет о здоровье нашего народа", – отметила руководитель Администрации президента.
На совещании доклады представляют хокимы Ташкента и Ташкентской области Шавкат Умурзаков и Зоир Мирзаев, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов, а также представители правоохранительных органов. Было отмечено, что обстановка находится под постоянным контролем. Ведется круглосуточный мониторинг, анализ причин ухудшения воздуха и реализация оперативных мер, направленных на стабилизацию ситуации.
В частности, были оглашены результаты проверок, проведенных с использованием современных японских технологий. Они показали: 40 % пыли в воздухе имеет антропогенное (образованное в результате деятельности человека) происхождение, остальные 60 % – природная пыль.
В связи с этим Саида Мирзиеева подчеркнула исключительную важность сохранения и расширения зеленых зон в Ташкенте и Ташкентской области. Она потребовала от хокимов столицы и столичного региона регулярно отчитываться о проделанной работе в этом направлении.
Также руководитель Администрации президента поставила перед членами специальной комиссии четкие задачи: реализуемые в настоящее время мероприятия должны иметь конкретные сроки и осуществляться системно. Подобная ситуация не должна повториться в следующем году.
Комплекс мер должен включить озеленение, восстановление дренажной системы, сокращение парниковых и промышленных выбросов, а также другие неотложные меры.