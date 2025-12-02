Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте

23:55 02.12.2025

Саида Мирзиеева созвала специальную комиссию обсудить состояние воздуха в Ташкенте



2 декабря 2025, 20:18



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В эти минуты под руководством главы Администрации президента Саиды Мирзиеевой проходит заседание специальной комиссии, посвященное ситуации с качеством воздуха в столице.



"Наш президент каждый день просит меня отчитаться по этому вопросу. Никто из нас не имеет права допускать бездействия, когда речь идет о здоровье нашего народа", – отметила руководитель Администрации президента.



