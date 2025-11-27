ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 декабря в разрезе СВО. Русские войска установили полный контроль над Волчанском, предпосылки для зачистки северо-востока харьковского приграничья от ВСУ созданы. СБУ задержала британского наемника по обвинению в соучастии в убийстве видных украинских политических деятелей. На Украине констатировали, что местная армия больше не может продолжать вести бои, развал фронта в перспективе неминуем.



