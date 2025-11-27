 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.12.2025
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
00:05 03.12.2025

ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 декабря в разрезе СВО. Русские войска установили полный контроль над Волчанском, предпосылки для зачистки северо-востока харьковского приграничья от ВСУ созданы. СБУ задержала британского наемника по обвинению в соучастии в убийстве видных украинских политических деятелей. На Украине констатировали, что местная армия больше не может продолжать вести бои, развал фронта в перспективе неминуем.



Дальнейшие перспективы

Министерство обороны России отчиталось о полном освобождении Покровска и Волчанска. Покровск уже неоднократно рассматривался в сводках от Readovka ввиду его особой важности как с оперативной, так и с медийной точки зрения. Однако и Волчанск является крайне важным успехом. Его освобождение делает возможным полную зачистку от ВСУ всей восточной части пограничья Харьковской области. Речь идет о Волчанском, Великобурлукском и Двуречанском районах Харьковщины.

С утратой Волчанска украинские войска потеряли основное "ребро жесткости" своей обороны к востоку от Северского Донца. Теперь ВС РФ могут далее атаковать в направлении села Белый Колодезь, которое некогда было базой снабжения неприятельского гарнизона в Волчанске. Дальнейшее продвижение позволит выйти в тыл и во фланг группировке ВСУ, развернутой для сдерживания русских подразделений, которые действуют со стороны города Валуйки Белгородской области.

Вышеописанное положение дел стало причиной того, что неприятель ранее предпринял атаки на шлюз Белгородского водохранилища. Этим он добился повышения уровня воды в Северском Донце. Данная тактика применена Киевом для затруднения действий ГрВ "Север" ВС РФ. Тем самым противник усложнил логистику для нашей армии. Но это не оказало критического воздействия на активность русских войск. Банковой ставилась задача выиграть как можно больше времени. Далее удерживать Волчанск противник счел для себя расточительным. Его утрата фактически нивелирует смысл и возможности обороны площади к югу от города по восточному берегу Северского Донца и Печенежского водохранилища. Соответственно, ВСУ необходимо выводить свои части из зоны, обрисованной треугольником сел Белый Колодезь, Ольховатка, Великий Бурлук. Ведь скорая утрата противником всей Купянской агломерации открывает для ВС РФ дорогу на Чугуев. Угроза изоляции украинских войск на северо-востоке Харьковщины при таком развитии событий становится неизбежной.

Киев решил действовать, не дожидаясь, когда критический момент будет упущен. Но все признаки подготовки ВСУ к сдаче северо-востока Харьковской области не означают, что они за неделю снимутся с позиций и отойдут. Этот процесс будет растянут во времени, а неприятель будет всячески огрызаться. Стремительная сдача больших площадей недопустима для Банковой по медийно-политическим соображениям, поэтому она приемлет потери в людях ради "престижа".

Стрелочник

На Украине арестован британский наемник-инструктор по обвинению в причастности к убийству Парубия, Ганула (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Фарион.

Подданный Великобритании Росс Дэвид Катмор приехал на Украину в 2024 году. По версии СБУ, он с тех пор вступил в контакты с представителями РФ и якобы по их указаниям переправлял оружие в незалежную и распределял его по черному рынку, откуда оно и попало в руки ликвидаторам вышеуказанных личностей.

Версия СБУ сама по себе весьма интересна. Все стрелки были задержаны, мотивы ясны, а происхождение оружия туманно. Оно могло попасть на черный рынок каким угодно образом, степень милитаризации и насыщенности гражданского сегмента общества оружием просто зашкаливает. Причем же тут может быть Катмор? Стоит вспомнить, что он не единственный британец, попавший в поле зрения украинских правоохранителей. Во второй половине ноября нардеп Рады Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о задержании неназванного британского подданного, который участвовал в схеме по закупке некачественных броневых плит для бронежилетов. Помимо всего прочего, к этому был причастен уже ставший знаменитым друг Зеленского и коррупционер Тимур Миндич.

В этой связи стоит предположить, что в случае с Россом Катмором ситуация аналогичная, но делал он это скорее всего не сам, как всех пытается убедить СБУ. Едва ли британец самостоятельно мог ввозить и распределять оружие ни много ни мало по всему украинскому черному рынку.

Стратегическое поражение как состоявшийся факт

Глава украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут охарактеризовал положение ВСУ на фронте.

"На фронте происходит стратегический кризис. Силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для изменения нет. Сейчас проваливаются батальонные участки обороны, потом начнут проваливаться целые бригады – пока не произойдет коллапс. Этот кризис по худшему сценарию приведет к потере государственности, в текущем сценарии – к тому, что фронт будет проходить по Днепру. Главное, чего не хватает фронту, – это людей", – сказал он.

Это заявление сделано не просто так. Оно как бы идет в пику Зеленскому с его нежеланием ничего признавать за Россией и отдавать приказ ВСУ добровольно уйти с оставшейся под их контролем части ДНР. И логика у Чмута абсолютно прямая, которая сводится к тезису, "если мы не пойдем на мир сейчас, то потеряем в будущем куда больше, шансов стабилизировать положение сейчас у нас нет".

Вчера, 1 декабря, главным событием дня стало возобновление наступления 8-й армии ВС РФ на логистику Константиновки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764709500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Диверсификация экономики по поручению Президента: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП - 13%
- Аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК
- В центральном офисе "Ак жол" обсудили ряд текущих вопросов
- Канат Бозумбаев и руководство Азиатского банка развития обсудили реализацию инвестиционных проектов в Казахстане
- КТЖ обеспечивает поддержку отечественных экспортеров
- Chevron отметила важность КТК для энергетической безопасности многих стран
- Факт интернет-мошенничества с VIP SIM-картами раскрыт в столице
- Блогер привлечена к административной ответственности за публичные высказывания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  