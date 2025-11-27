|ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
00:05 03.12.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 2 декабря в разрезе СВО. Русские войска установили полный контроль над Волчанском, предпосылки для зачистки северо-востока харьковского приграничья от ВСУ созданы. СБУ задержала британского наемника по обвинению в соучастии в убийстве видных украинских политических деятелей. На Украине констатировали, что местная армия больше не может продолжать вести бои, развал фронта в перспективе неминуем.
Дальнейшие перспективы
Министерство обороны России отчиталось о полном освобождении Покровска и Волчанска. Покровск уже неоднократно рассматривался в сводках от Readovka ввиду его особой важности как с оперативной, так и с медийной точки зрения. Однако и Волчанск является крайне важным успехом. Его освобождение делает возможным полную зачистку от ВСУ всей восточной части пограничья Харьковской области. Речь идет о Волчанском, Великобурлукском и Двуречанском районах Харьковщины.
С утратой Волчанска украинские войска потеряли основное "ребро жесткости" своей обороны к востоку от Северского Донца. Теперь ВС РФ могут далее атаковать в направлении села Белый Колодезь, которое некогда было базой снабжения неприятельского гарнизона в Волчанске. Дальнейшее продвижение позволит выйти в тыл и во фланг группировке ВСУ, развернутой для сдерживания русских подразделений, которые действуют со стороны города Валуйки Белгородской области.
Вышеописанное положение дел стало причиной того, что неприятель ранее предпринял атаки на шлюз Белгородского водохранилища. Этим он добился повышения уровня воды в Северском Донце. Данная тактика применена Киевом для затруднения действий ГрВ "Север" ВС РФ. Тем самым противник усложнил логистику для нашей армии. Но это не оказало критического воздействия на активность русских войск. Банковой ставилась задача выиграть как можно больше времени. Далее удерживать Волчанск противник счел для себя расточительным. Его утрата фактически нивелирует смысл и возможности обороны площади к югу от города по восточному берегу Северского Донца и Печенежского водохранилища. Соответственно, ВСУ необходимо выводить свои части из зоны, обрисованной треугольником сел Белый Колодезь, Ольховатка, Великий Бурлук. Ведь скорая утрата противником всей Купянской агломерации открывает для ВС РФ дорогу на Чугуев. Угроза изоляции украинских войск на северо-востоке Харьковщины при таком развитии событий становится неизбежной.
Киев решил действовать, не дожидаясь, когда критический момент будет упущен. Но все признаки подготовки ВСУ к сдаче северо-востока Харьковской области не означают, что они за неделю снимутся с позиций и отойдут. Этот процесс будет растянут во времени, а неприятель будет всячески огрызаться. Стремительная сдача больших площадей недопустима для Банковой по медийно-политическим соображениям, поэтому она приемлет потери в людях ради "престижа".
Стрелочник
На Украине арестован британский наемник-инструктор по обвинению в причастности к убийству Парубия, Ганула (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Фарион.
Подданный Великобритании Росс Дэвид Катмор приехал на Украину в 2024 году. По версии СБУ, он с тех пор вступил в контакты с представителями РФ и якобы по их указаниям переправлял оружие в незалежную и распределял его по черному рынку, откуда оно и попало в руки ликвидаторам вышеуказанных личностей.
Версия СБУ сама по себе весьма интересна. Все стрелки были задержаны, мотивы ясны, а происхождение оружия туманно. Оно могло попасть на черный рынок каким угодно образом, степень милитаризации и насыщенности гражданского сегмента общества оружием просто зашкаливает. Причем же тут может быть Катмор? Стоит вспомнить, что он не единственный британец, попавший в поле зрения украинских правоохранителей. Во второй половине ноября нардеп Рады Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о задержании неназванного британского подданного, который участвовал в схеме по закупке некачественных броневых плит для бронежилетов. Помимо всего прочего, к этому был причастен уже ставший знаменитым друг Зеленского и коррупционер Тимур Миндич.
В этой связи стоит предположить, что в случае с Россом Катмором ситуация аналогичная, но делал он это скорее всего не сам, как всех пытается убедить СБУ. Едва ли британец самостоятельно мог ввозить и распределять оружие ни много ни мало по всему украинскому черному рынку.
Стратегическое поражение как состоявшийся факт
Глава украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут охарактеризовал положение ВСУ на фронте.
"На фронте происходит стратегический кризис. Силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для изменения нет. Сейчас проваливаются батальонные участки обороны, потом начнут проваливаться целые бригады – пока не произойдет коллапс. Этот кризис по худшему сценарию приведет к потере государственности, в текущем сценарии – к тому, что фронт будет проходить по Днепру. Главное, чего не хватает фронту, – это людей", – сказал он.
Это заявление сделано не просто так. Оно как бы идет в пику Зеленскому с его нежеланием ничего признавать за Россией и отдавать приказ ВСУ добровольно уйти с оставшейся под их контролем части ДНР. И логика у Чмута абсолютно прямая, которая сводится к тезису, "если мы не пойдем на мир сейчас, то потеряем в будущем куда больше, шансов стабилизировать положение сейчас у нас нет".
Вчера, 1 декабря, главным событием дня стало возобновление наступления 8-й армии ВС РФ на логистику Константиновки.