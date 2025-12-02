Почему в генплане Бишкека нет метро

00:31 03.12.2025

Разработчики генплана объяснили, почему в Бишкеке не планируется строительство метро



"Трамваи выгоднее"



На общественных обсуждениях проекта нового генерального плана Бишкека приглашенные жители столицы, эксперты и специалисты в градостроительстве смогли напрямую задать вопросы разработчикам документа, которые подключились к мероприятию по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Генплан разрабатывался научно-исследовательским институтом (НИИ) северной столицы России.



Во время обсуждения один из участников предложил рассмотреть возможность строительства метро, в том числе с прохождением линий через реки Ала-Арча и Аламедин. Представитель НИИ пояснил, что для метрополитена в Бишкеке недостаточно пассажиропотока, а сам проект был бы крайне затратным.



По словам разработчика, создание метро экономически нецелесообразно и заняло бы слишком много времени, тогда как развитие трамвайных линий позволит быстрее и выгоднее улучшить транспортную связанность районов города.



"Реализация трамвайных сетей будет выгоднее. Все подцентры районов будут связаны трамваем, он будет востребованным. А метро - очень долгий и дорогой проект", - отметил представитель НИИ.



