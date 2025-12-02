|Почему в генплане Бишкека нет метро
00:31 03.12.2025
Разработчики генплана объяснили, почему в Бишкеке не планируется строительство метро
02 декабря 2025
"Трамваи выгоднее"
На общественных обсуждениях проекта нового генерального плана Бишкека приглашенные жители столицы, эксперты и специалисты в градостроительстве смогли напрямую задать вопросы разработчикам документа, которые подключились к мероприятию по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Генплан разрабатывался научно-исследовательским институтом (НИИ) северной столицы России.
Во время обсуждения один из участников предложил рассмотреть возможность строительства метро, в том числе с прохождением линий через реки Ала-Арча и Аламедин. Представитель НИИ пояснил, что для метрополитена в Бишкеке недостаточно пассажиропотока, а сам проект был бы крайне затратным.
По словам разработчика, создание метро экономически нецелесообразно и заняло бы слишком много времени, тогда как развитие трамвайных линий позволит быстрее и выгоднее улучшить транспортную связанность районов города.
"Реализация трамвайных сетей будет выгоднее. Все подцентры районов будут связаны трамваем, он будет востребованным. А метро - очень долгий и дорогой проект", - отметил представитель НИИ.
Также на обсуждении подняли вопрос о возможном выносе железной дороги из центра города. Разработчик подчеркнул, что это не транзитная линия: вокруг нее расположено около 120 предприятий, обеспечивающих значимую часть городской экономики. Перенос железной дороги потребовал бы переноса и всех этих промышленных объектов, что сделало бы проект крайне сложным и затратным.
Тем не менее, по словам специалиста, существующую железную дорогу в будущем можно использовать и для обслуживания пассажирских перевозок.
Обсуждения генплана продолжаются, и жители Бишкека могут вносить свои предложения и задавать вопросы разработчикам.
Генеральный план города Бишкек до 2050 года
https://genplan.bishkek.gov.kg/ru