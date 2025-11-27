RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине

01:56 03.12.2025

Компромиссного варианта мирного плана по Украине пока нет, некоторые предложения США не подходят РФ. Стороны заявили о готовности продолжать совместную работу.



RT собрал главное из заявлений помощника президента РФ Ушакова по итогам встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером:



- Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана Трампа из 28 пунктов;



- обсуждалась суть плана США по урегулированию, а не конкретные предложения;



- Путин заявил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны;



- территориальный вопрос поднимался на встрече, говорили и о перспективах экономического взаимодействия РФ и США;



- Россия и США договорились не раскрывать сути состоявшихся переговоров;



- Уиткофф и Кушнер пообещали, что не поедут в Киев, а вернутся домой. В Вашингтоне они обсудят вопросы, которые затрагивались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону;



- Путин передал через Уиткоффа привет Трампу, а также ряд политических сигналов;



- возможность встречи Путина и Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования.



