Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем

02:30 03.12.2025 Почему Россия открыла безвиз с Китаем

Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.



Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"

2 декабря 2025



Решение президента России своим указом ввести для граждан Китая безвизовый режим поездок с деловыми и туристическими целями – это пример дипломатического шага в нужное время и по нужному поводу. Двусторонний безвизовый режим ничего не будет стоить России, но принесет много выгод ее компаниям, повысит авторитет обеих стран на международной арене.



Ни для кого не секрет, что даже частичное открытие границ с такой крупной, развитой и густонаселенной страной, как КНР всегда было для нас непростым вопросом. Однако сейчас для этого созрели двусторонние отношения, да и общая международная обстановка явно способствует.



В первую очередь важен именно общеполитический эффект: пойдя навстречу китайской инициативе, а это именно Пекин первый ввел с 15 сентября безвизовый режим для туристов и предпринимателей из России, Москва показала, что умеет ценить товарищеские решения и поступать соответственно. Иными словами, если с Россией играть по-честному, то и от нее можно всегда ожидать аналогичного поведения.



Никто в этом особенно, конечно, и не сомневался, особенно наши противники на Западе. Но показать это в очередной раз в отношениях с Китаем было очень важно. Принципиальное решение о переходе к безвизовому въезду для туристов и бизнесменов из КНР было принято уже в сентябре. Тем не менее на протяжении почти трех месяцев многие скептики считали, что до практики дело не дойдет – слишком сильными остаются следы тех страхов, которые западная пропаганда нагнетала в российском обществе по поводу китайцев.



Сейчас, видимо, базовая предварительная работа была проведена, и Россия может поступать не только по-товарищески, но и вполне ответственно за свои действия. В современном мире, где неисполнение обязательств стало почти нормой, Россия остается образцом поведения, когда слов на ветер не бросают.



А дружеские жесты партнеров умеют не только оценить, но и ответить на них одинаковой открытостью. Последняя, на самом деле, является только стимулом для того, чтобы специальные ведомства России и КНР более активно сотрудничали друг с другом.



Безвизовый режим – это всегда вопрос инвестиций и доходов от услуг. Сейчас трудно оценить точно, какими будут выгоды для российских экономических субъектов, но специалисты, с которыми удалось обменяться мнениями за последние несколько часов, считают, что такие выгоды будут существенными.



Во-первых, серьезно возрастет туристический поток из Китая в Россию. Он и сейчас не маленький, в чем может убедиться любой при посещении международного терминала "Шереметьево" во временном интервале с 5 до 11 часов вечера: рейсы в Китай следуют буквально один за другим. Но безвизовый режим приведет к увеличению притока китайских туристов сразу в несколько раз.



Это даст серьезные доходы для российской индустрии услуг, хотя и потребует серьезного отношения к вопросам безопасности приезжающих, в том числе в их отношениях с соотечественниками и разными посредниками. Серьезное увеличение потока китайских туристов в Россию практически неизбежно поставит вопрос о том, что нам надо предпринимать решительные шаги в сторону взаимного использования платежных систем.



Известно, что находящиеся под давлением со стороны США китайские банки и другие компании часто очень сдержанно и опасливо вели себя в отношениях с россиянами. Сейчас такая сдержанность сможет быть против интересов уже китайских граждан и направляющих их в Россию местных туристических компаний. Решать эту проблему все равно придется, а безвизовый режим для туристов и бизнеса обеих сторон создает для этого новые условия.



Во-вторых, стоит ожидать расширения присутствия в России мелкого и среднего китайского бизнеса – новых налогоплательщиков и создателей услуг для российских потребителей. С учетом того, что санкции Запада против России – это "всерьез и надолго", дополнительно привязать к нам Китай совершенно не вредно. Даже полезно сделать больше граждан КНР своего рода "вкладчиками" стабильности российской экономики.



В-третьих, важен международный контекст этого решения. Мы все знаем, что глава российского государства умеет исключительно точно выбирать время для принятия решений, даже подготовленных заранее. Сейчас важное решение в отношениях с Китаем состоялось на фоне некоторой нормализации отношений России и США и одновременно дальнейшего нарастания конфликта между нами и европейскими соседями.



В первом случае речь не может идти, само собой, о полной нормализации и строительстве чего-то нового взамен той модели отношений, что исчерпала себя уже к середине 2010-х годов. К этому в США пока явно не готовы. Хотя и любят поговорить о блистательных перспективах сотрудничества с Россией по целому ряду направлений экономической жизни.



Россия остается, как всегда, открытой для всех партнеров, кто уважает ее интересы. Но до полноценного оздоровления взаимодействия с США еще очень далеко: там многие рассчитывают, что Москва, ослабленная длительным конфликтом на Украине, будет более сговорчивой.



Да и санкции никуда пока не делись – именно американские ограничительные меры остаются для России наиболее неприятными и наносят наибольший ущерб ее международным партнерам. Вместе с тем, на фоне даже легкого оживления дипломатических контактов России и США часть коллег в Китае стала испытывать беспокойство по поводу того, как это повлияет на наше двустороннее сотрудничество с Пекином.



Для тех в Китае, кто традиционно тяготеет к Западу, появились новые, хотя и вымышленные, аргументы против еще более серьезного сближения с Россией. Сами американцы на всех уровнях распространяют слухи о том, что пытаются расколоть альянс Москвы и Пекина, сложившийся в рамках борьбы стран за более справедливый мировой порядок.



Переход таких держав, как Россия и Китай, на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. По сути, признание того, что стратегический курс руководителей намного важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.



Знать это важно не только противникам Москвы и Пекина в США или Европе: все страны мирового большинства могут видеть – ведущие не западные державы не только призывают всех к открытости, но и сами могут ее проявить в таком важном для безопасности вопросе, как режим пересечения границы. Россия и Китай открытость не только проповедуют, но и практикуют в своих двусторонних отношениях.



И, наконец, дается время на работу для дипломатов и представителей других авторитетных органов России и Китая. Безвизовый порядок посещения сейчас с обеих сторон имеет временный характер – до 14 сентября 2026 года, и это дает возможность официальным представителям обеих сторон провести серьезную подготовку к уже долгосрочному переходу на такой режим пересечения границы.



Возможно, что не только с деловыми или туристическими целями, но и по более широкому списку причин. Долгосрочная отмена виз между такими крупными и сложными внутри странами, как Россия и Китай, – дело серьезное и потребует соответствующей наладки между их самыми разными государственными организациями.



Китай – это очень важный сосед и партнер России в условиях конфликта с Западом и даже после его завершения. Тем более что о полноценной нормализации отношений с Европой говорить не приходится, даже в долгосрочной перспективе.



Китай уверен в себе, и поэтому его руководство не обращает внимания на мнения скептиков в собственной стране, часто предостерегающих от сближения с Россией. Сейчас обеими сторонами сделан важный шаг для того, чтобы двусторонние отношения получили новую основу в виде взаимной открытости и большего знания друг о друге простых граждан.



***



Китайский туризм принесет России деньги и хлопоты



Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

2 декабря 2025



Россия открывает свои границы для китайских туристов, пока в качестве ответного жеста и на временной основе, в экспериментальном порядке. Насколько значим китайский туризм в мировом масштабе, на какую часть этого рынка может претендовать Россия и какие регионы прежде всего?



Первого декабря Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима с Китаем – он будет действовать до 14 сентября 2026 года. Теперь китайские граждане могут въезжать в Россию без визы на 30 дней в туристических, гостевых или деловых целях, для участия в мероприятиях, а также для транзитного проезда.



Фактически решение российского президента стало ответом на аналогичное решение китайской стороны. Еще 15 сентября Пекин ввел аналогичный безвиз для россиян – на те же самые 30 дней, "в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена". Китайский безвиз действует год, заканчивается 14 сентября 2026 года – и именно поэтому российский испытательный срок тоже заканчивается в это время.



"Для Пекина пробный период – это стандартная практика. Ровно так же было и когда они вводили безвиз с Европой, для обкатки механизма", – поясняет газете ВЗГЛЯД гендиректор компании "Транс-Шоу Тур", председатель Совета директоров компании China Travel Сергей Назаров.



Пекин вообще делает ставку на развитие открытого туризма. "В настоящее время Китай установил безвизовый режим (в одностороннем порядке или на двусторонней основе) с более чем 70 странами. Число стран, граждане которых имеют право на безвизовый транзит через Китай, увеличилось до 55, число пунктов въезда – до 60… а максимально допустимый срок пребывания увеличен до 240 часов", – пишет китайская Global Times.



Поэтому туроператоры уверены в том, что после окончания пробного периода безвиз будет продлен. Просто потому, что он выгоден, а в условиях нынешнего уровня российско-китайских отношений – очевиден.



Частичный безвиз существовал и ранее. Например, если это групповой туризм – группу по спискам пускали без визы. Но могли возникнуть организационные сложности – например, если кто-то из группы заболел до отлета или вообще не приехал. Поэтому туроператоры ожидают роста потока отдыхающих. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что после безвиза турпоток из Китая вырастет на 30% – прежде всего за счет Дальнего Востока. Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин же уверен, что поток вырастет вдвое.



Китайские гости – это приз, за который борются многие страны. В последнем допандемийном 2019 году китайцы были лидерами в области глобального туризма. Они совершили 155 млн поездок за рубеж, оставив там 255 млрд долларов.



В пандемию, конечно, все резко сократилось, но сейчас китайцы снова открывают для себя третьи страны. И Москва хочет получить свой кусок пирога.



"Россия планирует к 2030 году в четыре раза увеличить поток туристов из Китая в Россию и предлагает нарастить авиасообщение со стороны Китая до 200 рейсов в неделю из ключевых городов, включая южные города, где пока наблюдается низкая частота авиарейсов", – говорил в сентябре министр экономического развития России Максим Решетников.



Однако пока что Россия не является для китайских туристов приоритетной туристической точкой. "Основные направления для поездок граждан Китая – это страны Юго-Восточной Азии, граничащие с КНР, а также Европа. Россия, конечно, тоже интересна – но не настолько. Максимум у нас было два с лишним миллиона туристов, и это до пандемии", – говорит Сергей Назаров. По его словам, до COVID сюда ехали либо те, кто соприкасался с российской культурой, либо что-то знает о России, либо потому, что это дешево. Сейчас едут по двум первым причинам – низких цен уже нет, но и уровень благосостояния приезжающих граждан КНР повысился.



В 2024 году Россию посетило около двух миллионов китайских туристов, а в этом действительно может быть до трех миллионов. В численном выражении это немало, однако все равно является считанными процентами от общего китайского туроборота.



Есть проблемы и с локациями. В теории, конечно, Россия является туристическим раем для среднестатистического китайца, который живет в городских джунглях на побережье. Китайцы очень любят природу, поэтому, например, валом валят в тот же свой Синьцзян посмотреть на горы.



Однако из-за отсутствия туристической инфраструктуры до пандемии они в России ездили в основном в Москву и Санкт-Петербург, а также в соседние с Поднебесной Амурскую область и Приморье. Сейчас же этот список еще больше сократился.



"Самые востребованные регионы среди китайских туристов – это все-таки Байкал, Хабаровск, Благовещенск. В Москву и Санкт-Петербург едет гораздо меньше туристов из Китая, чем это было раньше – китайцы очень острожные, поэтому безопасность ставят во главу угла", – поясняет Сергей Назаров.



Наконец, есть и третья проблема – специфика организации. До пандемии китайцы отдыхали в России по так называемой замкнутой схеме. Их полностью обслуживают китайские турфирмы.



Во время пандемии эта схема рухнула: китайцы не приезжали – и компании закрывались. "Но сейчас, когда в России появилось много компаний с китайскими корнями, схема может заработать вновь. С китайскими туристическими компаниями сложно тягаться – они и отправляют туристов, и принимают их, и лучше знают психологию китайского населения, поэтому сами составляют программы и сами планируют бюджет", – говорит Сергей Назаров.



Конечно, даже в этом случае российская экономика не остается внакладе. По словам члена комитета по туризму Госдумы Аллы Салаевой, благодаря китайским туристам будет увеличиваться объем поступающих в страну денежных средств, развивается инфраструктура, гостиничный бизнес, сектора транспорта и услуг. Однако все равно у депутатов впереди большая работа для того, чтобы деньги от китайских туристов – а это миллиарды долларов – шли в российскую, а не в китайскую экономику. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764718200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане

- Диверсификация экономики по поручению Президента: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП - 13%

- Аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК

- В центральном офисе "Ак жол" обсудили ряд текущих вопросов

- Канат Бозумбаев и руководство Азиатского банка развития обсудили реализацию инвестиционных проектов в Казахстане

- КТЖ обеспечивает поддержку отечественных экспортеров

- Chevron отметила важность КТК для энергетической безопасности многих стран

- Факт интернет-мошенничества с VIP SIM-картами раскрыт в столице

- Блогер привлечена к административной ответственности за публичные высказывания

