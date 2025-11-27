В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода

03:41 03.12.2025

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоится в Бишкеке, а основные мероприятия - на Иссык-Куле.



В стране стартовал культурный проект "Биримдик кербени" - национальная эстафета воды, которая подчеркивает ее ценность для республики.



