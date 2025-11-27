|В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
03:41 03.12.2025
VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоится в Бишкеке, а основные мероприятия - на Иссык-Куле.
В стране стартовал культурный проект "Биримдик кербени" - национальная эстафета воды, которая подчеркивает ее ценность для республики.
Кратко о том, как это будет:
- до конца этого года определят баатыров, послов и самый известный источник в регионе (озеро, реку, родник и др.)
- в июне следующего года главный баатыр поднимется к ледникам пика Хан-Тенгри, чтобы наполнить сосуд. Он будет доставлен в главное хранилище воды в Бишкеке, которое откроют для посещения. Туда же доставят сосуды с водой, собранной со всех источников в регионах
- 31 августа, в день церемонии открытия ВИК, главный баатыр и представители регионов в составе торжественного каравана направятся к стадиону "Бишкек Арена". В ходе церемонии сосуды с водой будут объединены в единый сосуд, который станет символом единства и согласия народов.