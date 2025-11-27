 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.12.2025
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
Архив
МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
04:16 03.12.2025

Предыстория:

Первоначальные заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которые спровоцировали дипломатический конфликт:

0. Заявление премьер-министра Санаэ Такаити (сделаны 7 ноября 2025 г. в парламенте)
Выступая на заседании бюджетного комитета парламента Японии, Санаэ Такаити ответила на вопрос депутата оппозиции о том, какие обстоятельства вокруг Тайваня будут считаться "ситуацией, угрожающей выживанию" Японии.
Ее ключевое заявление заключалось в следующем: "Если будут задействованы военные корабли и применена сила [континентальным Китаем против Тайваня], то, как ни крути, это может представлять собой ситуацию, угрожающую выживанию".

Краткое содержание трех писем, которыми обменялись Китай и Япония на имя Генерального секретаря ООН в конце 2025 года:

1. Письмо Китая (21 ноября 2025 г.)
Основной тезис: Китай выразил решительный протест против "провокационных" заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможности военного вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня.
Аргументация: Пекин заявил, что эти высказывания нарушают принцип "одного Китая" и противоречат обязательствам Японии, закрепленным в международных документах, таких как Совместное коммюнике 1972 года.
Требование: Китай призвал Японию подтвердить свою приверженность базовым нормам международного права и отказаться от подобных заявлений.

2. Письмо Японии (24 ноября 2025 г.)
Основной тезис: Япония отвергла обвинения Китая, назвав их "неверными" и "безосновательными".
Аргументация: Токио подчеркнул, что его оборонная политика носит исключительно оборонительный характер и что заявления Китая не соответствуют фактам. Японская сторона настаивала на своей "неизменной позиции" по Тайваню.

3. Второе письмо Китая (1 декабря 2025 г.)
Основной тезис: Китай вновь раскритиковал позицию Японии как "софистику и уклонение от сути вопроса".
Аргументация: Фу Цун указал, что, несмотря на заявления о "неизменной позиции", Япония так и не предоставила конкретных разъяснений, а ее действия (рост военного бюджета, экспорт оружия) свидетельствуют об отходе от чисто оборонительного курса.
Требование: Китайский постпред при ООН призвал международное сообщество проявить бдительность в отношении военных амбиций Японии и потребовал от Токио отозвать ошибочные заявления и предпринять практические шаги для выполнения своих обязательств.

***

Письмо Японии генеральному секретарю ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи - МИД КНР

Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ - Письмо Японии генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи. Об этом во вторник заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Как отметил Линь Цзянь на регулярном брифинге для журналистов, ошибочные высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити на тему Тайваня открыто бросают вызов итогам Победы во Второй мировой войне и послевоенному международному порядку, серьезно противоречат целям и принципам Устава ООН. Письмо, направленное Китаем на имя генерального секретаря ООН с изложением твердой позиции китайской стороны, было полностью оправданным и необходимым шагом, указал официальный представитель.

По его словам, письмо японской стороны полно ошибочных взглядов и лжи. В послании упоминается так называемая последовательная позиция Японии по тайваньскому вопросу, однако японская сторона до сих пор не дала Китаю прямого ответа на вопрос, в чем же именно эта "последовательная позиция" состоит, она постоянно уклоняется от ясных формулировок и недоговаривает.

"Мы в очередной раз спрашиваем японскую сторону: может ли японское правительство дать международному сообществу исчерпывающее и точное объяснение своей "последовательной позиции" по тайваньскому вопросу в контексте четырех китайско-японских политических документов?" - продолжил Линь Цзянь.

Японская сторона заявляет об "исключительно оборонительной" политике и стратегии "пассивной обороны" Японии, настаивая на том, что высказывания Санаэ Такаити основаны именно на этой позиции, обратил внимание китайский дипломат. Он подчеркнул, что Тайвань - китайская территория, решение тайваньского вопроса - дело самих китайцев и внешнее вмешательство здесь недопустимо. Тем не менее, японский премьер связала "экзистенциальную угрозу для Японии" с "чрезвычайной ситуацией на Тайване", намекнув на возможность применения силы против Китая.

"Неужели в этом и заключается скрытый смысл "исключительно оборонительной" политики и стратегии "пассивной обороны"?" - задал вопрос официальный представитель МИД КНР.

Линь Цзянь напомнил, что пункт 4 статьи 2 главы 1 Устава ООН гласит: "Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения".

"Будучи действующим лидером страны, побежденной во Второй мировой войне, Санаэ Такаити угрожает стране-победительнице применением силы в случае "экзистенциальной угрозы". Как у японской стороны хватает дерзости утверждать, что она "неизменно уважает международное право, включая Устав ООН, и строго придерживается его?" - добавил дипломат.

Как отметил он, японская сторона обвиняет другие страны в развитии оборонительных сил и "силовом принуждении", что является не чем иным, как перекладыванием вины.

На самом деле, указал Линь Цзянь, после поражения Японии правые силы в этой стране никогда не прекращали попыток обелить свою историю агрессии. Япония наращивает свой оборонный бюджет на протяжении 13 лет подряд, сняла с себя запрет на осуществление права на коллективную самооборону, неоднократно ослабляла ограничения на экспорт оружия, укрепляет так называемый потенциал нанесения ударов по вражеским базам, намеревается пересмотреть три неядерных принципа, тем самым шаг за шагом выхолащивая положения о Японии, четко изложенные в Каирской и Потсдамской декларациях, и отступая от своих обязательств по конституции.

По словам Линь Цзяня, Япония сама "наращивает военную мощь", "силой принуждает другие страны" и "пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво, игнорируя возражения соседних государств". Учитывая это, постоянное представительство Китая при ООН в очередной раз направило письмо генеральному секретарю организации, в котором вновь изложило твердую позицию Китая в этой связи.

Официальный представитель китайского МИД напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Он заявил о решительном несогласии Китая с тем, чтобы Япония пыталась повернуть колесо истории вспять, бросала вызов послевоенному международному порядку и чтила милитаристов.

"Мы вновь призываем японскую сторону на деле переосмыслить и исправить свои ошибки, выполнять обязанности страны, потерпевшей поражение в войне, подкрепить конкретными действиями данные Китаю и международному сообществу обещания и не допускать постоянного вероломного нарушения своих обязательств", - заключил Линь Цзянь.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764724560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Диверсификация экономики по поручению Президента: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП - 13%
- Аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК
- В центральном офисе "Ак жол" обсудили ряд текущих вопросов
- Канат Бозумбаев и руководство Азиатского банка развития обсудили реализацию инвестиционных проектов в Казахстане
- КТЖ обеспечивает поддержку отечественных экспортеров
- Chevron отметила важность КТК для энергетической безопасности многих стран
- Факт интернет-мошенничества с VIP SIM-картами раскрыт в столице
- Блогер привлечена к административной ответственности за публичные высказывания
