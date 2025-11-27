МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи

04:16 03.12.2025

Предыстория:



Первоначальные заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которые спровоцировали дипломатический конфликт:



0. Заявление премьер-министра Санаэ Такаити (сделаны 7 ноября 2025 г. в парламенте)

Выступая на заседании бюджетного комитета парламента Японии, Санаэ Такаити ответила на вопрос депутата оппозиции о том, какие обстоятельства вокруг Тайваня будут считаться "ситуацией, угрожающей выживанию" Японии.

Ее ключевое заявление заключалось в следующем: "Если будут задействованы военные корабли и применена сила [континентальным Китаем против Тайваня], то, как ни крути, это может представлять собой ситуацию, угрожающую выживанию".



Краткое содержание трех писем, которыми обменялись Китай и Япония на имя Генерального секретаря ООН в конце 2025 года:



1. Письмо Китая (21 ноября 2025 г.)

Основной тезис: Китай выразил решительный протест против "провокационных" заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможности военного вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня.

Аргументация: Пекин заявил, что эти высказывания нарушают принцип "одного Китая" и противоречат обязательствам Японии, закрепленным в международных документах, таких как Совместное коммюнике 1972 года.

Требование: Китай призвал Японию подтвердить свою приверженность базовым нормам международного права и отказаться от подобных заявлений.



2. Письмо Японии (24 ноября 2025 г.)

Основной тезис: Япония отвергла обвинения Китая, назвав их "неверными" и "безосновательными".

Аргументация: Токио подчеркнул, что его оборонная политика носит исключительно оборонительный характер и что заявления Китая не соответствуют фактам. Японская сторона настаивала на своей "неизменной позиции" по Тайваню.



3. Второе письмо Китая (1 декабря 2025 г.)

Основной тезис: Китай вновь раскритиковал позицию Японии как "софистику и уклонение от сути вопроса".

Аргументация: Фу Цун указал, что, несмотря на заявления о "неизменной позиции", Япония так и не предоставила конкретных разъяснений, а ее действия (рост военного бюджета, экспорт оружия) свидетельствуют об отходе от чисто оборонительного курса.

Требование: Китайский постпред при ООН призвал международное сообщество проявить бдительность в отношении военных амбиций Японии и потребовал от Токио отозвать ошибочные заявления и предпринять практические шаги для выполнения своих обязательств.



***



Письмо Японии генеральному секретарю ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи - МИД КНР



Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ - Письмо Японии генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи. Об этом во вторник заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.



Как отметил Линь Цзянь на регулярном брифинге для журналистов, ошибочные высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити на тему Тайваня открыто бросают вызов итогам Победы во Второй мировой войне и послевоенному международному порядку, серьезно противоречат целям и принципам Устава ООН. Письмо, направленное Китаем на имя генерального секретаря ООН с изложением твердой позиции китайской стороны, было полностью оправданным и необходимым шагом, указал официальный представитель.



По его словам, письмо японской стороны полно ошибочных взглядов и лжи. В послании упоминается так называемая последовательная позиция Японии по тайваньскому вопросу, однако японская сторона до сих пор не дала Китаю прямого ответа на вопрос, в чем же именно эта "последовательная позиция" состоит, она постоянно уклоняется от ясных формулировок и недоговаривает.



"Мы в очередной раз спрашиваем японскую сторону: может ли японское правительство дать международному сообществу исчерпывающее и точное объяснение своей "последовательной позиции" по тайваньскому вопросу в контексте четырех китайско-японских политических документов?" - продолжил Линь Цзянь.



Японская сторона заявляет об "исключительно оборонительной" политике и стратегии "пассивной обороны" Японии, настаивая на том, что высказывания Санаэ Такаити основаны именно на этой позиции, обратил внимание китайский дипломат. Он подчеркнул, что Тайвань - китайская территория, решение тайваньского вопроса - дело самих китайцев и внешнее вмешательство здесь недопустимо. Тем не менее, японский премьер связала "экзистенциальную угрозу для Японии" с "чрезвычайной ситуацией на Тайване", намекнув на возможность применения силы против Китая.



"Неужели в этом и заключается скрытый смысл "исключительно оборонительной" политики и стратегии "пассивной обороны"?" - задал вопрос официальный представитель МИД КНР.



Линь Цзянь напомнил, что пункт 4 статьи 2 главы 1 Устава ООН гласит: "Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения".



"Будучи действующим лидером страны, побежденной во Второй мировой войне, Санаэ Такаити угрожает стране-победительнице применением силы в случае "экзистенциальной угрозы". Как у японской стороны хватает дерзости утверждать, что она "неизменно уважает международное право, включая Устав ООН, и строго придерживается его?" - добавил дипломат.



Как отметил он, японская сторона обвиняет другие страны в развитии оборонительных сил и "силовом принуждении", что является не чем иным, как перекладыванием вины.



На самом деле, указал Линь Цзянь, после поражения Японии правые силы в этой стране никогда не прекращали попыток обелить свою историю агрессии. Япония наращивает свой оборонный бюджет на протяжении 13 лет подряд, сняла с себя запрет на осуществление права на коллективную самооборону, неоднократно ослабляла ограничения на экспорт оружия, укрепляет так называемый потенциал нанесения ударов по вражеским базам, намеревается пересмотреть три неядерных принципа, тем самым шаг за шагом выхолащивая положения о Японии, четко изложенные в Каирской и Потсдамской декларациях, и отступая от своих обязательств по конституции.



По словам Линь Цзяня, Япония сама "наращивает военную мощь", "силой принуждает другие страны" и "пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво, игнорируя возражения соседних государств". Учитывая это, постоянное представительство Китая при ООН в очередной раз направило письмо генеральному секретарю организации, в котором вновь изложило твердую позицию Китая в этой связи.



Официальный представитель китайского МИД напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Он заявил о решительном несогласии Китая с тем, чтобы Япония пыталась повернуть колесо истории вспять, бросала вызов послевоенному международному порядку и чтила милитаристов.



"Мы вновь призываем японскую сторону на деле переосмыслить и исправить свои ошибки, выполнять обязанности страны, потерпевшей поражение в войне, подкрепить конкретными действиями данные Китаю и международному сообществу обещания и не допускать постоянного вероломного нарушения своих обязательств", - заключил Линь Цзянь.