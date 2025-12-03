Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов

03.12.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Почти в любой стране мира есть золотой резерв. Обычно его определяют как часть международных резервов, которые состоят из иностранной валюты и монетарного золота (драгоценный металл в слитках). Золотой резерв находится на балансе денежных властей – центрального банка, министерства финансов, управляющих суверенными фондами организаций. Далеко не во всех странах правовой статус золотых резервов четко прописан. В какие-то моменты времени такая правовая невнятность может создавать острые ситуации. С другой стороны, острые ситуации лишний раз заставляют задуматься: каково предназначение золотого резерва и кому в конечном счете он принадлежит. Особенно если золотой резерв находится на балансе центрального банка. Ведь во многих странах мира центральные банки считаются независимыми от государства.



Принадлежит ли золотой резерв государству, а ЦБ лишь управляет по поручению государства этим резервом? Или же ЦБ полностью распоряжается золотым резервом, а государство здесь вообще ни при чем? Имеет ли правительство право при необходимости забрать у ЦБ часть золотого резерва для покрытия каких-то чрезвычайных расходов? Или такое в принципе невозможно?



Кажется, наиболее часто подобные вопросы звучат в Италии. Для нее это вопросы не праздные, поскольку золотой резерв этой страны очень внушительный. Италия занимает третье место в мире по величине своего золотого резерва – 2.452 тонн. Впереди по этому показателю только США (8.133 т) и Германия (3.350 т). Кстати, по доле золота в международных резервах Италия находится на одном из первых мест в мире. На сегодняшний день эта доля равняется 71%. Скажем, у Великобритании этот показатель меньше 15 %.



В то же время экономическое положение Италии на фоне других стран-членов Европейского союза весьма незавидное. В конце прошлого года государственный долг Италии составил 135% ВВП. А по итогам нынешнего года, согласно прогнозным оценкам, достигнет 139% ВВП. В рамках ЕС (27 стран) только одна страна опережает Италию по этому показателю – Греция (153% ВВП). Дефицит бюджета Италии по итогам текущего года предположительно составит 72-73 млрд долларов. А золотой резерв по состоянию на ноябрь оценивался примерно в 300 млрд долларов. Получается, что золотого резерва могло бы хватить для закрытия бюджетного дефицита (если он сохранится на уровне нынешнего года, равном немного более 3% ВВП) как минимум на четыре года. Мысль о том, чтобы задействовать для стабилизации финансового положения итальянского государства золотой резерв не раз приходила уже политикам Италии. Тем более что с 1976 года (когда на Ямайской конференции был отменен золотодолларовый стандарт, а золото было разжаловано в обычный биржевой товар) золотой резерв Италии лежит без дела. Золото перестало быть инструментом денежно-кредитной политики, как это было в первые десятилетия после Бреттон-Вудса. Скоро уже будет полвека, как величина золотого резерва Италии замерла на отметке 2.452 тонны.



По крайней мере уже двадцать последних лет в парламенте и в правительстве Италии поднимается вопрос о том, чтобы правительство могло задействовать золотой резерв, который находится на балансе центрального банка (Банка Италии), имеющего статус акционерного общества, естественно, "независимого от государства".



Последний мощный всплеск такой активности имел место в 2018-2019 гг., когда в парламенте Италии образовалась вроде бы критическая масса консервативных политиков, ратовавших за экономическое возрождение Италии и хотя бы частичное восстановление суверенитета республики от Брюсселя. В ноябре 2018 г. "народный избранник" Клаудио Борги, глава бюджетной комиссии палаты депутатов, представляющий "Лигу Севера", внес в парламент законопроект, предусматривающий устранение "аномалии", а именно нахождения резервного золота на балансе Банка Италии. Оно должно перейти под непосредственное управление правительства.



11 февраля 2019 г. 11 февраля тогдашний вице-премьер правительства и министр внутренних дел Маттео Сальвини на пресс-конференции заявил, что правительство готово довести до логического конца решение проблемы золотого резерва. Он прямо сказал, что золотовалютные резервы страны принадлежат ее гражданам, а не центробанку, в котором они хранятся. Это заявление было широко растиражировано итальянскими СМИ.



В апреле 2019 года группа депутатов парламента Италии от "Движения пяти звезд" внесла на рассмотрение два взаимосвязанных законопроекта. Первый из них предусматривает передачу золотого резерва Банка Италии правительству страны (конкретно Минфину). Второй – национализацию Банка Италии путем продажи акций, которые принадлежали частным банкам и другим частным организациям, итальянскому казначейству. Причем продажи по ценам 1930-х годов, когда они были приобретены.



"Золото принадлежит итальянцам, а не банкирам. Мы готовы сражаться везде и при необходимости выводить итальянцев на улицы", – сказала тогда Джорджия Мелони, лидер "Братьев Италии", правой оппозиционной партии, которая поддержала оба законопроекта. Казалось, оба законопроекта получали поддержку, по крайней мере, половины "народных избранников", но по причинам, которые в СМИ до конца не были объяснены, они так и не стали законами.



И вот спустя несколько лет, в нынешнем 2025 году, в Италии возобновилась горячая дискуссия по золотому резерву республики. В самом конце ноября в итальянском сенате в ходе обсуждения бюджета на 2026 год опять вспомнили о золотом резерве. В закон о бюджете была предложена одна очень значимая поправка. Ее инициировал Лучио Малан, представитель партии "Братья Италии", входящей в правящую коалицию премьер‑министра Джорджии Мелони (той самой, которая в 2019 году требовала национализации золотого резерва и Банка Италии). В упомянутой поправке было сказано, что "золотые запасы, находящиеся в ведении Банка Италии, принадлежат государству от имени итальянского народа". Согласно одной из версий, сенатору Лучио Малану было дано поручение внести указанную поправку лично премьер-министром Италии Джорджией Мелони.



Еще в 2018-2019 гг. в процесс подготовки двух законопроектов по национализации золотого резерва и центрального банка Италии вмешался Европейский центральный банк (ЕЦБ) и напомнил "народным избранникам", что указанные национализации находятся в непримиримом противоречии с нормами Европейского союза. Было сказано, что любые попытки поставить центральный банк под контроль государства "грозят дестабилизации". Также чиновники ЕЦБ напомнили, что золото центрального банка может использоваться лишь как инструмент денежно-кредитной политики, но не становиться источником пополнения государственного бюджета. Своими предложениями по национализации золота и центробанка правые и консервативные политики Италии фактически ставили под сомнение всю финансовую архитектуру Европейского союза. Тогда Франкфурту-на Майне (штаб-квартира ЕЦБ) удалось подавить инакомыслие консервативных итальянцев.



Кстати, тогда президентом ЕЦБ был итальянец Марио Драги. Однако итальянцем он был только по месту рождения и по документам. Впрочем, с Италией его также связывало то, что в 2005-2011 гг. был управляющим Банка Италии. Но по духу и по послужному списку Марио Драги был космополитом на службе "хозяев денег". А потому для него национализация золотого резерва и центрального банка была страшнейшей крамолой.



Вот и на этот раз ЕЦБ, возглавляемый Кристиной Лагард, моментально отреагировал на поправку Лучио Малана. ЕЦБ предупредил, что любое нарушение автономии центрального банка, например в управлении золотыми резервами, будет несовместимо с договорами ЕС. На "народных избранников" в парламенте Италии было оказано давление. И вот уже 1 декабря в СМИ появились сообщения о том, что законодатели от правящей партии Италии отказались от первоначальной редакции поправки. В новой редакции сказано, что золотой резерв принадлежит народу, а государство из поправки убрали. Слова "принадлежит народу", "достояние народа" ни к чему особенно не обязывают, просто красивые фразы без юридических последствий.



А вот опасное слово "государство" из документа исчезло, чтобы у парламента и правительства не было искушения использовать золото для покрытия бюджетных расходов. В итальянских СМИ подобное послушание чиновников и политиков Рима расценили как признание того, что золотыми резервами (да и всеми международными резервами) Италии управляет ЕЦБ.



Конечно, история с золотым резервом Италии лишний раз высветила истинную роль центрального банка, который абсолютно автономен от государства и подчиняется лишь каким-то наднациональным институтам. В случае с Банком Италии это Европейский центральный банк. Попытки некоторых других стран в ЕС хоть как-то поставить свои центральные банки под контроль государства были безуспешными.



В частности, в конце 2011 года в Венгрии по инициативе нового премьер-министра Виктора Орбана было изменено законодательство, регулирующее статус центрального банка Венгрии - MNB ("Венгерский национальный банк"). Он должен был напрямую контролироваться правительством. В МВФ и ЕС всполошись. Они усмотрели в новом законодательстве угрозу тому, что страна может выйти из-под контроля "хозяев денег" (другое их название – "Финансовый интернационал"). Преобразование MNB на основании принятого закона предусматривалось провести до конца марта 2012 года. В апреле 2012 года парламент был вынужден проголосовать за восстановление "независимости" Венгерского национального банка. "Хозяевам денег" быстро удалось подавить "бунт на корабле".



В мае 2012 года Виктор Орбан дал волю своим чувствам, он в сердцах заявил: "Шайка бандитов, захватившая власть в Евросоюзе, занимается банальным порабощением всех, кого удается туда заманить! В Венгрии это поняли и пытаются спастись. Но международная финансовая мафия крепко держит венгров за горло..." Также можно вспомнить тогдашнее откровение Орбана: "С Венгрией обошлись, как с колонией".



Как мне кажется, с Италией в эти дни в очередной раз обошлись точно также, как с Венгрией в 2012 году. В заключение отмечу, что положение Италии как "колонии" "хозяев денег" дополнительно усугубляется тем, что золотой резерв Италии не очень подконтролен даже Банку Италии. Это только на бумаге значится, что на балансе Банка Италии находится 2.452 тонны драгоценного металла на сумму 300 млрд долларов. А ведь на территории самой Италии хранится только 44,9% всего запаса золота в подвальных помещениях дворца Палаццо Кох на Виа Национале в Риме. Остальное – за пределами республики.



- 43,3% хранится за океаном, в Федеральном резервном банке Нью-Йорка на Манхэттене.



- 6,1% размещено в Швейцарии, в хранилище в Берне.



- 5,8% депонировано в Банке Англии в Лондоне.



Золотые резервы многих стран традиционно хранились не только на своих территориях, но также за рубежом. Преимущественно в Нью-Йорке, Швейцарии и Лондоне. Кое-что по мелочи в Париже и Брюсселе. Но последние примерно десять лет денежные власти многих стран стали потихоньку возвращать золото на родину. Понятно, что не без сопротивления со стороны стран-депозитариев (США. Швейцария и Англия). Так, Германия вернула на родину с 2013 года по август 2017 г. около 1710 тонн золота. Сейчас уже на территории Германии находится 50,3% всего немецкого резервного золота. А вот у Италии все еще более половины золотого резерва остается за рубежом. Но в отличие от Германии Италии до сих пор ничего вернуть не удалось. "Хозяева денег" цепко держатся за золото, которые только номинально принадлежит центральным банкам. А уж назвать его "достоянием народа" язык не поворачивается. Источник - Фонд стратегической культуры

