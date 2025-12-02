НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"

15:07 03.12.2025

Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"

Убийства граждан КНР ставят под сомнение эффективность афганской стратегии Пекина



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.

02.12.2025



В течение года произошло несколько убийств китайских граждан в Северном Афганистане и граничащих с ним районах Южного Таджикистана. Талибы не в состоянии обеспечить безопасность специалистов из Поднебесной, в частности, разрабатывающих в афганском Бадахшане месторождения золота. Нападения на граждан КНР ставят под сомнение эффективность афганской стратегии Пекина.



В ноябре 2024 года в ущелье Зарбузи, расположенном в районе Шамсиддин Шохин (Южный Таджикистан), граничащим с афганской провинцией Бадахшан, был убит один и ранены четверо граждан Китая. Все они работали на Зарбузинском золотом руднике. Нападение совершили вооруженные боевики-уйгуры, проникшие в ущелье из афганского Бадахшана. Спустя два месяца, в январе 2025 года, в уезде Ходжа Бахаводин северной афганской провинции Тахар был застрелен китайский гражданин, работавший на местном золотом руднике. Ответственность за нападение взяли на себя боевики запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенного в РФ террористического "Исламского государства"). По неофициальным данным, погибший был сотрудником китайских спецслужб, возвращавшимся со встречи с агентурой в Тахаре. В конце ноября 2025 года было совершено уже сразу два нападения на китайских граждан, итог – 10 убитых и раненых. 26 ноября вооруженные боевики с территории Афганистана с помощью дрона атаковали сотрудников китайской компании "Шахин" в районе Шамсиддин Шохин Таджикистана. В результате погибли трое граждан КНР. Затем 30 ноября в афганском Бадахшане было совершено вооруженное нападение на китайских инженеров. Погибли двое граждан КНР, еще пятеро получили ранения. По неофициальным данным, китайские специалисты пострадали от огня боевиков местного командира "Талибана" муллы Джумы Фатеха. Таким образом, с ноября 2024 по ноябрь 2025 года не менее 16 граждан Китая были убиты и ранены в Северном Афганистане и приграничном районе Таджикистана в результате действий боевиков различных джихадистских группировок.



Китаю в Афганистане сегодня угрожает сразу несколько сил. Во-первых, это уйгурские джихадисты, выходцы из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Их общая численность в Афганистане точно неизвестна: от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Но в любом случае это серьезная агрессивная сила, прошедшая войны в Афганистане, Пакистане, Сирии и высокомотивированная на новый джихад – уже против Поднебесной. Уйгурские боевики разбросаны по нескольким запрещенным в РФ террористическим группировкам – "Аль-Каида", Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ), "Исламское государство", а также существуют в формате "бродячих джихадистов" (см. "НГ" от 25.11.25). Контролировать всех уйгурских боевиков в Афганистане никто не в состоянии, и это делает "уйгурский фактор" одной и самых опасных и долговременных угроз для Пекина и его интересов в регионе.



Во-вторых, угрозу китайским гражданам представляют пакистанские талибы, использующие Афганистан как свой стратегический тыл. Боевики террористического движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) находятся в союзных отношениях с белуджскими сепаратистами, которые рассматривают Китай в качестве такого же "заклятого врага", как и центральное правительство в Исламабаде. Белуджские боевики уже совершили несколько успешных нападений на граждан Китая в пакистанском Белуджистане, в том числе с использованием террористов-смертников. Пакистанские талибы пока не были замечены в прямых атаках на граждан Китая, но есть основания полагать, что они оказывали содействие белуджам, в частности, передавая им оружие, боеприпасы и помогая обучать смертников.



Наконец, в-третьих, угрозой для граждан Китая в Афганистане являются сами афганские талибы. Между отдельными группами и фракциями афганского "Талибана" развернулась ожесточенная конкуренция за источники обогащения. В частности, кандагарские талибы (пуштуны) пытаются отнять у бадахшанских талибов (таджиков) контроль над золотодобычей провинции Бадахшан. То же самое происходит и в соседнем Тахаре. Оружие в ход грызущиеся за золото джихадисты пускают быстро и охотно, жертвами же в итоге становятся китайские специалисты.



Не стоит забывать и о джихадистской солидарности афганских талибов и уйгурских боевиков. Официальные представители режима "Талибана" могут заверять Пекин в том, что не позволят использовать территорию Афганистана против Китая. Однако "на земле" рядовые боевики и командиры талибов плотно взаимодействуют со своими уйгурскими "однополчанами" и готовы вести с ними совместный "джихад-бизнес". Пару лет назад афганский филиал ИГ открыто заявил о намерении препятствовать реализации любых проектов Китая в Афганистане и Центральной Азии – в качестве мести за репрессии против уйгурских мусульман. И от своих слов ИГ не отказывается. Тема "угнетения мусульман" в СУАР КНР также не оставляет равнодушными и боевиков других джихадистских брендов, в том числе "Талибана".



В Кабуле и Кандагаре сегодня также хватает желающих сыграть против Пекина, тем более что в этом могут быть заинтересованы главные финансовые спонсоры "Талибана" – Соединенные Штаты. Несколько дней назад экс-аналитик ЦРУ Сара Адамс публично заявила о том, что Вашингтон только за последнее время передал афганским талибам 1 млрд долл. финансовой поддержки. Очевидно, что в случае обострения геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином лидеры "Талибана" не станут кусать руку дающего.



Как отмечают компетентные афганские наблюдатели, талибы повторяют заверения, что территория Афганистана никогда не будет использована против третьих стран: "Однако об этом ничего не говорится в секретных приложениях Дохинского соглашения, заключенного в 2020 году "Талибаном" и США. В этих засекреченных разделах "террористы" определяются исключительно как угроза Соединенным Штатам и их союзникам. О региональных террористических организациях вроде Исламского движения Восточного Туркестана там нет ни слова".



Те же афганские эксперты отмечают, что "есть основания полагать, что Пекин сегодня попался в ловушку веры в "хороших талибов", не замечая, что это может обернуться "стратегическим унижением масштаба 11 сентября": "Это необязательно будет копия атак на башни-близнецы, но может быть спланированная кампания по втягиванию Китая в изнурительный прокси-конфликт и подрыв его внутренней сплоченности. Этот сценарий косвенно разрешен секретными приложениями Дохинского соглашения, которые предоставляют талибам практически неограниченную автономию в отношении региональных террористических групп – при условии, что интересы Запада остаются защищенными". Дальнейшее игнорирование этой угрозы грозит Китаю опасными последствиями.