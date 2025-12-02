 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 03.12.2025
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
15:07 03.12.2025

Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
Убийства граждан КНР ставят под сомнение эффективность афганской стратегии Пекина

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.
02.12.2025

В течение года произошло несколько убийств китайских граждан в Северном Афганистане и граничащих с ним районах Южного Таджикистана. Талибы не в состоянии обеспечить безопасность специалистов из Поднебесной, в частности, разрабатывающих в афганском Бадахшане месторождения золота. Нападения на граждан КНР ставят под сомнение эффективность афганской стратегии Пекина.

В ноябре 2024 года в ущелье Зарбузи, расположенном в районе Шамсиддин Шохин (Южный Таджикистан), граничащим с афганской провинцией Бадахшан, был убит один и ранены четверо граждан Китая. Все они работали на Зарбузинском золотом руднике. Нападение совершили вооруженные боевики-уйгуры, проникшие в ущелье из афганского Бадахшана. Спустя два месяца, в январе 2025 года, в уезде Ходжа Бахаводин северной афганской провинции Тахар был застрелен китайский гражданин, работавший на местном золотом руднике. Ответственность за нападение взяли на себя боевики запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенного в РФ террористического "Исламского государства"). По неофициальным данным, погибший был сотрудником китайских спецслужб, возвращавшимся со встречи с агентурой в Тахаре. В конце ноября 2025 года было совершено уже сразу два нападения на китайских граждан, итог – 10 убитых и раненых. 26 ноября вооруженные боевики с территории Афганистана с помощью дрона атаковали сотрудников китайской компании "Шахин" в районе Шамсиддин Шохин Таджикистана. В результате погибли трое граждан КНР. Затем 30 ноября в афганском Бадахшане было совершено вооруженное нападение на китайских инженеров. Погибли двое граждан КНР, еще пятеро получили ранения. По неофициальным данным, китайские специалисты пострадали от огня боевиков местного командира "Талибана" муллы Джумы Фатеха. Таким образом, с ноября 2024 по ноябрь 2025 года не менее 16 граждан Китая были убиты и ранены в Северном Афганистане и приграничном районе Таджикистана в результате действий боевиков различных джихадистских группировок.

Китаю в Афганистане сегодня угрожает сразу несколько сил. Во-первых, это уйгурские джихадисты, выходцы из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Их общая численность в Афганистане точно неизвестна: от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Но в любом случае это серьезная агрессивная сила, прошедшая войны в Афганистане, Пакистане, Сирии и высокомотивированная на новый джихад – уже против Поднебесной. Уйгурские боевики разбросаны по нескольким запрещенным в РФ террористическим группировкам – "Аль-Каида", Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ), "Исламское государство", а также существуют в формате "бродячих джихадистов" (см. "НГ" от 25.11.25). Контролировать всех уйгурских боевиков в Афганистане никто не в состоянии, и это делает "уйгурский фактор" одной и самых опасных и долговременных угроз для Пекина и его интересов в регионе.

Во-вторых, угрозу китайским гражданам представляют пакистанские талибы, использующие Афганистан как свой стратегический тыл. Боевики террористического движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) находятся в союзных отношениях с белуджскими сепаратистами, которые рассматривают Китай в качестве такого же "заклятого врага", как и центральное правительство в Исламабаде. Белуджские боевики уже совершили несколько успешных нападений на граждан Китая в пакистанском Белуджистане, в том числе с использованием террористов-смертников. Пакистанские талибы пока не были замечены в прямых атаках на граждан Китая, но есть основания полагать, что они оказывали содействие белуджам, в частности, передавая им оружие, боеприпасы и помогая обучать смертников.

Наконец, в-третьих, угрозой для граждан Китая в Афганистане являются сами афганские талибы. Между отдельными группами и фракциями афганского "Талибана" развернулась ожесточенная конкуренция за источники обогащения. В частности, кандагарские талибы (пуштуны) пытаются отнять у бадахшанских талибов (таджиков) контроль над золотодобычей провинции Бадахшан. То же самое происходит и в соседнем Тахаре. Оружие в ход грызущиеся за золото джихадисты пускают быстро и охотно, жертвами же в итоге становятся китайские специалисты.

Не стоит забывать и о джихадистской солидарности афганских талибов и уйгурских боевиков. Официальные представители режима "Талибана" могут заверять Пекин в том, что не позволят использовать территорию Афганистана против Китая. Однако "на земле" рядовые боевики и командиры талибов плотно взаимодействуют со своими уйгурскими "однополчанами" и готовы вести с ними совместный "джихад-бизнес". Пару лет назад афганский филиал ИГ открыто заявил о намерении препятствовать реализации любых проектов Китая в Афганистане и Центральной Азии – в качестве мести за репрессии против уйгурских мусульман. И от своих слов ИГ не отказывается. Тема "угнетения мусульман" в СУАР КНР также не оставляет равнодушными и боевиков других джихадистских брендов, в том числе "Талибана".

В Кабуле и Кандагаре сегодня также хватает желающих сыграть против Пекина, тем более что в этом могут быть заинтересованы главные финансовые спонсоры "Талибана" – Соединенные Штаты. Несколько дней назад экс-аналитик ЦРУ Сара Адамс публично заявила о том, что Вашингтон только за последнее время передал афганским талибам 1 млрд долл. финансовой поддержки. Очевидно, что в случае обострения геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином лидеры "Талибана" не станут кусать руку дающего.

Как отмечают компетентные афганские наблюдатели, талибы повторяют заверения, что территория Афганистана никогда не будет использована против третьих стран: "Однако об этом ничего не говорится в секретных приложениях Дохинского соглашения, заключенного в 2020 году "Талибаном" и США. В этих засекреченных разделах "террористы" определяются исключительно как угроза Соединенным Штатам и их союзникам. О региональных террористических организациях вроде Исламского движения Восточного Туркестана там нет ни слова".

Те же афганские эксперты отмечают, что "есть основания полагать, что Пекин сегодня попался в ловушку веры в "хороших талибов", не замечая, что это может обернуться "стратегическим унижением масштаба 11 сентября": "Это необязательно будет копия атак на башни-близнецы, но может быть спланированная кампания по втягиванию Китая в изнурительный прокси-конфликт и подрыв его внутренней сплоченности. Этот сценарий косвенно разрешен секретными приложениями Дохинского соглашения, которые предоставляют талибам практически неограниченную автономию в отношении региональных террористических групп – при условии, что интересы Запада остаются защищенными". Дальнейшее игнорирование этой угрозы грозит Китаю опасными последствиями.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764763620


