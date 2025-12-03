 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.12.2025
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
"Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:39 03.12.2025

Постой, паровоз… "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии
03.12.2025 | Максим КОЛЕСОВ

Рост экономик стран Центральной Азии и непосредственно связанный с этим ростом все увеличивающийся объем межстрановых железнодорожных грузоперевозок испытывают на прочность транспортно-логистическую инфраструктуру региона.

В этом контексте не стал неожиданностью временный запрет, введенный национальной компанией "Казахстанские железные дороги" на перевозку всех грузов через пограничный пункт "Сарыагаш" в направлении Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Киргизии.

Основной причиной называют критическое скопление грузовых вагонов на казахстанской стороне, достигшее более 8800 единиц по состоянию на середину ноября. Казалось бы, дело в нагрузке на железнодорожную инфраструктуру, но при ближайшем рассмотрении ситуация оказывается не столь однозначной.

Казахстанская сторона называет причиной нынешнего положения несвоевременный прием поездов со стороны "Узбекских железных дорог", которые сократили объемы приема ниже согласованной нормы в 35 поездов в сутки. В результате вагоны с грузами застревают на подходах к Сарыагашу, создавая пробку, которая парализует весь региональный грузопоток. Отдельные казахстанские СМИ сообщают, что число простаивающих вагонов на самом деле может быть на порядок больше и достигать 12 тысяч вагонов.

Но узбекская сторона сообщает, что готова принимать до 40 поездов в сутки, а сам Казахстан при этом отправляет не более 33 поездов. Узбекистан также предложил перераспределить вагонопотоки с МГСП "Сарыагаш" на МГСП "Оазис".

Зеркальная ситуация наблюдается и на границе Казахстана с Китаем, где по сообщениям разных источников на станциях Алтынколь и Достык скопилось от 3000 до 8000 вагонов. Казахстан называет причиной таможенные и административные барьеры со стороны Китая, который проводит длительные досмотровые процедуры с отбором проб и лабораторным анализом зерновых грузов в Урумчи и Пекине (5-10 суток), что привело к снижению количества принимаемых поездов с 14 до 10, а в отдельные дни – до 6 поездов в сутки. При этом председатель национальной ассоциации экспортеров KazGrain Зейнолла Абдуманапов сообщает, что с китайской стороны, наоборот, звучат утверждения о готовности принимать поезда из Казахстана, но тот их не отправляет, хотя китайские мощности на этом направлении не загружены и готовы к работе.

Где в данной ситуации истина, пока никто сказать не может. Очевидно лишь то, что проблема связана именно с главным сезонным экспортным товаром Казахстана – зерном. В прошлом маркетинговом году экспортерам выделялись дополнительные субсидии на транспортные расходы при отправке зерна в дальнее зарубежье в размере 40 млрд тенге (компенсация 20-30 тыс. тенге за тонну). В текущем году субсидии не применяются, что привело к переориентации поставок на более короткие маршруты – в КНР и страны Центральной Азии и в первую очередь в Узбекистан, являющийся потребителем почти половины зернового экспорта Казахстана (1,23 миллиона тонн из 2,6 миллионов по официальным данным Министерства сельского хозяйства РК) (пока готовился этот материал, появилась информация о том, что для стабилизации ситуации правительство Казахстана готовится опять выделить субсидии для дальних экспортных маршрутов. – Ред.). При плане отправки в Центральную Азию 2500 вагонов в месяц поданы заявки на перевозку 5000 вагонов. При этом в октябре объем перевозок в этом направлении вырос на 25% от среднегодовых показателей.

Несмотря на заявления казахстанской стороны о том, что ситуация стабилизируется, проблема сохраняется, обстановка на транзитных узлах остается напряженной, а сам транзит через Сарыагаш по-прежнему закрыт. Официального подтверждения о возобновлении перевозок от КТЖ или УзЖД не поступало, а запрет, изначально объявленный до 24 ноября, оказался фактически продлен до конца ноября.

Скопление вагонов сохраняется на уровне тысяч единиц, и поездная обстановка остается сложной. Фактически КТЖ превращается из компании-перевозчика в регулятора экспорта, который принимает решение об отправке тех или иных грузов на выбранные направления, исходя из загруженности и прибыльности маршрутов. Казахстанские экспортеры жалуются, что транзит поездов из Китая в Россию и из России в Китай продолжает идти, так как коммерческая транзитная ставка по сравнению с внутренним казахстанским тарифом выше в 2-2,5 раза. Участники зернового рынка Казахстана (включая Зерновой союз) выражают крайнюю обеспокоенность: они требуют от КТЖ срочных мер по разгрузке, а в случае отсутствия прогресса планируют обратиться напрямую к президенту Казахстана с просьбой о вмешательстве.

Ситуация усугубляется тем, что затронуты оказались не только прямые поставки в Узбекистан, но и транзит в Таджикистан, Туркмению, Киргизию и Афганистан, поскольку Сарыагаш – ключевой коридор для экспорта из России и Казахстана в регион. В итоге пострадали экспортеры, переработчики и потребители: в Центральной Азии возник дефицит импортных товаров, включая зерно и энергоносители, а в Казахстане – риски порчи урожая из-за задержек на элеваторах. Так, например, Таджикистан назвал причиной дефицита сжиженного газа в стране именно логистические проблемы Казахстана.

Страны ЦА ведут переговоры, стараясь улучшить алгоритмы приема поездов, распределение графиков и координацию на границе, но пока особых результатов данные меры не приносят.

Нынешний "вагоноколлапс" стал еще одним "звоночком" о том, что текущая транспортная инфраструктура ЦА-региона не справляется с многократно выросшим за последние несколько лет грузопотоком. Отрасль нуждается в многомиллиардных инвестициях, направленных на увеличение транзитных мощностей и модернизацию уже существующих, диверсификацию и запуск новых транспортных коридоров (в том числе мультимодальных).

Применительно к текущей ситуации стоит отметить, что все эти меры нужно было предпринимать еще "вчера". С 2021 года по текущий момент грузопоток по направлениям на Узбекистан и Китай вырос в разы (применительно к транзитным маршрутам Россия-Китай, Китай-Россия рост составил 14 раз), но на каждый из этих маршрутов по-прежнему приходится всего по два погранперехода. А в случае с Узбекистаном основная нагрузка приходится именно на Сарыагаш, так как Оазис менее удобен для грузов, идущих на Ташкентский узел (получается слишком большой крюк).

Железнодорожная отрасль региона нуждается в согласованной межстрановой координации – так, создание единого координационного центра по грузопотокам в Центральной Азии могло бы помочь решить многие проблемы, связанные с конфликтом разнонаправленных действий национальных ж/д операторов, перевозчиков и экспортеров. Пока же любое происшествие, будь то сезонные всплески нагрузок, аварийные ситуации, таможенные и иные бюрократические барьеры, непродуманные решения национальных ж/д операторов или же сочетание всех или даже части указанных факторов, приводит к все учащающимся логистическим кризисам.

По прогнозу Минтранса РК, к 2030 году грузопоток по "Срединному коридору" увеличится втрое. Смогут ли страны региона адаптироваться и подготовиться к этому вызову – пока большой вопрос.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764765540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Диверсификация экономики по поручению Президента: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП - 13%
- Аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК
- В центральном офисе "Ак жол" обсудили ряд текущих вопросов
- Канат Бозумбаев и руководство Азиатского банка развития обсудили реализацию инвестиционных проектов в Казахстане
- КТЖ обеспечивает поддержку отечественных экспортеров
- Chevron отметила важность КТК для энергетической безопасности многих стран
- Факт интернет-мошенничества с VIP SIM-картами раскрыт в столице
- Блогер привлечена к административной ответственности за публичные высказывания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  