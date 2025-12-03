TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон

19:03 03.12.2025 The National Interest США

03 декабря 2025



Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон

TNI: марионеточная стратегия США начала бесконтрольно рушиться



Марионеточная стратегия США систематически дает сбои, пишет TNI. Сперва проблемы начала создавать Украина, надеявшаяся втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Теперь по такому же пути пошла Япония со своим местечковым национализмом.



Брэндон Вайхерт



США не могут давать своим мелким союзникам - будь то в Европе или Азии - полную свободу действий, поскольку рискуют сами втянуться в региональные конфликты.







Первая мировая, самая разрушительная война в истории в расчете на душу населения, целиком и полностью стала результатом того, что крошечные страны вообразили, будто могут заставить крупные державы плясать под свою дудку. Это лишь один пример того, как маленькие и слабые навязывают самый гибельный курс большим и сильным.



Совсем недавно мы видели это на Балканах. Сегодня это может повториться на Украине, если западные державы неверно разыграют свои карты. А завтра, скорее всего, еще и на Дальнем Востоке.



Когда мелкие союзники подталкивают крупные державы к войне



По понятным причинам эти небольшие страны боятся, что их разорвут на части более крупные соседи, которые якобы не приемлют никаких вольностей со стороны малых государств.



Однако истинная причина, почему эти малые страны подвергаются давлению (или угрозе угодить под пяту могущественных соседей), не имеет ничего общего с идеологией - как бы она не претила русским или китайцам. Истинная причина кроется в практических вопросах безопасности. Эти малые государства берут на себя роль трансляторов мощи США на задворках русских и/или китайцев. В результате они воспринимаются как серьезная угроза безопасности как в Москве, так и в Пекине.



Американская стратегия со времен холодной войны во многом опиралась на партнеров и марионеток. Вашингтон вовсю вооружает и обучает силы своих ставленников. Американские военные делятся с ними разведданными, оказывают материально-техническую помощь и поддерживают санкциями.



Со своей стороны, именно эти ставленники принимают на себя основную тяжесть конфликта с соседями, тогда как американцы благополучно избегают новой крупной войны великих держав. Эта стратегия может показаться довольно хитрой: "И рыбку съесть, и косточкой не подавиться".



Но это не так.



"Марионеточная" стратегия Америки - стратегическая ловушка



Малые государства, преследуя собственные националистические цели, могут спровоцировать кризис с неприемлемым для Вашингтона рисками. Решения об эскалации зачастую принимаются самими марионетками, а Вашингтон лишь оплачивает стратегические расходы. Более того, разрыв между тем, что может себе позволить сверхдержава, и пожеланиями ее ставленников часто становится причиной войн.



В самом начале конфликта на Украине позиция Америки заключалась в том, что она поможет Киеву защитить себя, избегая при этом прямой войны между НАТО и Россией. Однако со временем ситуация изменилась, и миссия начала расползаться. Американцы и их союзники отправили дальнобойные ракеты и все более совершенные беспилотники и артиллерию, рассчитывая, что Россия не ответит и "проглотит" это. В результате ВСУ бьют американскими системами в глубокий тыл России - по энергетическим объектам, аэродромам и нефтяной инфраструктуре.



Проблема Вашингтона в том, что для Москвы удары по ее территории с использованием натовских систем и разведывательной поддержки альянса равносильны прямому участию НАТО. И чем эффективнее становятся атаки Украины или чем глубже она бьет и чем серьезнее последствия - тем сильнее давление на политическое руководство России к эскалации непосредственно против американцев и НАТО.



Логика выживания Украины заключается в том, чтобы максимально обострить это давление, бить все глубже и не останавливаться. Киев ведет себя так, потому что знает, что Америка на его стороне, и что если он ударит по России достаточно сильно, Москва ответит уже не Украине, а НАТО, что приведет к полномасштабному вмешательству альянса. Поступив таким образом, НАТО спасет Украину - но невообразимой ценой для самого альянса. Стратегически это был бы крайне опрометчивый шаг для НАТО, зато превосходный для Украины.



Местечковый национализм - глобальные последствия



Подобная ситуация наблюдается и в других странах. Страны Прибалтики в конфликте с Россией не знают решительно никакого удержу. У стран региона историческая травма от взаимоотношений с Россией. В результате любой компромисс с Москвой им кажется повторением пресловутого Мюнхенского сговора 1938 года, по которому Великобритания отдала часть Чехословакии нацистской Германии, прельстившись ложными посулами мира со стороны Гитлера. Эти государства также направляют оружие и добровольцев, предоставляют разведданные и усиливают политическое давление для полной победы Украины.



С их точки зрения, российская угроза носит экзистенциальный характер. Быть может, так оно и есть. Но Вашингтон так не считает - по крайней мере, не должен.



Максимализм таких союзников грозит подвести альянс НАТО к прямой конфронтации с Россией, а также подорвать какие бы то ни было надежды на мирное урегулирование. Если Россия решит наказать эти государства за их участие в украинском конфликте, статья 5 устава НАТО распахнет ворота для прямой войны с Россией. Вашингтон оказался в ситуации, когда местные "ястребы" действуют по своему усмотрению, и ему приходится им подыгрывать, чтобы сохранить единство альянса, потому что если он ударит по тормозам, то региональные партнеры провозгласят его отступником.



Путь к третьей мировой лежит через партнеров США



В Восточной Азии Япония стремительно удваивает свой оборонный бюджет. Токио приобрел ракеты большой дальности, способные поражать китайские и северокорейские базы, и все теснее вписывает их в операционные планы США в районе Тайваня и Восточно-Китайского моря.



Современная Япония - прифронтовое государство и к тому же имеет территориальный спор с Пекином из-за островов Сенкаку/Дяоюйдао. В результате Токио очень боится, что его бросят на произвол судьбы. После решения Японии разместить зенитно-ракетные комплексы на острове Йонагуни - вслед за объявлением о намерении защитить Тайвань от перспективы китайского вторжения - перед Токио открылась возможность нанести упреждающие или ответные удары в надежде, что американские военные придут ему на помощь в кризисной ситуации. Поскольку между США и Японией заключен договор о взаимной обороне, и эти отношения с 1945 года служат основой индо-тихоокеанского порядка, у Вашингтона будут связаны руки и ограничены варианты.



Провоцировать Китай столь вопиющим образом решительно незачем. Правительство Японии ведет себя так лишь потому, что верит, что США в любом случае придут ему на выручку. Это моральный риск стратегического порядка, потому что расплачиваться за такое балансирование на грани войны предстоит именно американцам.



Как в Европе, так и в Азии американские марионетки пошли вразнос. Они задают ход событий и подталкивают американцев к военным ситуациям, чреватых третьей мировой, которая закончится катастрофой как для Вашингтона, так и для всего порядка под началом США. Америка должна свернуть свои обязательства и расходы и окопаться в собственном полушарии, предоставив Евразию и Ближний Восток самим себе. В противном случае мы напрашиваемся на то, что наши неуравновешенные ставленники спровоцируют войну, в которую американский народ втянется против своей воли и которая чревата ядерной катастрофой. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764777780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилисмены заслушали информацию Правительства о рассмотрении обращений граждан

- Состоялось очередное заседание Рабочей группы по Парламентской реформе

- Фракция "Ак жол" раскритиковала ответы Правительства на депутатские запросы Демпартии

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2025 года

- Кадровые перестановки

- Минэнерго разъясняет процедуру утверждения предельных тарифов на электроэнергию

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане

- Диверсификация экономики по поручению Президента: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП - 13%

