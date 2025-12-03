После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы

20:30 03.12.2025

Заявление Министерства иностранных дел Республики Таджикистан



03.12.25, 18:26



Министерство иностранных дел Республики Таджикистан опровергает распространяемую информационным агентством "Reuters" информацию о якобы ведущихся обсуждениях Таджикистана с Организацией Договора о коллективной безопасности относительно привлечения российских военнослужащих к совместному патрулированию таджикско-афганской государственной границы.



Министерство подчеркивает, что данная публикация не соответствует действительности и распространение подобной ложной информации вводит в заблуждение международную аудиторию.



Республика Таджикистан на постоянной основе принимает комплекс необходимых мер, направленных на надежное укрепление государственной границы.



Ситуация на государственной границе остается стабильной и находится под полным контролем компетентных органов Республики Таджикистан.



***



Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах, ранее сообщило, что Душанбе якобы обсуждает с Москвой и региональными партнерами возможность размещения дополнительных сил ОДКБ после недавних инцидентов с нападениями на китайских рабочих в приграничных районах, в результате которых погибли пять человек.



***



Материал агентства Reuters о том, что Таджикистан обсуждает российскую помощь в охране своей границы с Афганистаном, отозван.

Ср 3 декабря 2025 г. в 17:16 по Гринвичу



АЛМАТЫ (Рейтер) - Материал агентства Reuters о переговорах Таджикистана с Россией о помощи в охране афганской границы был отозван после проверки, проведенной после публикации, которая показала недостаточность доказательств. Альтернативного материала не будет.



НОМЕР_ИСТОРИИ: L8N3X80XB



https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tajikistan-is-talks-with-russia-about-helping-guard-its-afghan-border-security-2025-12-02/



***



В западной журналистике отзыв материала часто приравнивается к извинению. Агентство несет репутационные издержки, которые гораздо серьезнее, чем просто словесное "извините". Каждый отзыв подрывает доверие клиентов (других СМИ, финансовых организаций, правительств), которые платят за точную информацию.



В случае гражданского иска о диффамации в Таджикистане, если Reuters откажется раскрыть источник и не сможет иным образом доказать правдивость своих слов, оно просто проиграет дело в суде Таджикистана и может быть обязано выплатить компенсацию истцу, но само агентство, скорее всего, проигнорирует такое решение, если у него нет активов, которые можно арестовать в Таджикистане.