Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
23:39 03.12.2025

Жанат Ардак
20.11.25

Пирамида застоя: казахстанские заводы возвели горы цемента, который теперь превратился в мертвый груз и никому не нужен.

По данным TradingEconomics, в Казахстане наблюдается резкое снижение производства цемента – показатели отрасли рухнули с 1 млн 956,70 тыс. тонн в июне 2025 года до 1 млн 351,3 тыс. тонн в сентябре. По итогам октября положение в отрасли стало еще отчаяннее: производство упало до критических 1 млн 204,5 тыс. тонн, передает inbusiness.kz.

Ситуация усугубилась еще и тем, что экспорт казахстанского цемента находится под давлением из-за слабого спроса и торговых барьеров. Например, по сведениям узбекского портала Upl.uz, в 2025 году структура внешней торговли цементом в Узбекистане пережила драматический поворот.

Данные Национального комитета по статистике РУз подтверждают: за первые три квартала импорт этого стратегического строительного материала обвалился в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как собственный экспорт Узбекистана показал взрывной рост почти в четыре раза, демонстрируя агрессивную экспансию на международные рынки.

За девять месяцев текущего года в страну ввезли мизерные 72 тысячи тонн цемента на 4,4 миллиона долларов. Поставки шли из 13 стран, но львиную долю поделили два ключевых игрока: Казахстан (33,74 тыс. тонн) и Иран (31,22 тыс. тонн). На Кыргызстан, Таджикистан и Россию пришлись лишь символические остатки – 2,65 тыс., 2,5 тыс. и 1,15 тыс. тонн соответственно.

На фоне столь резкого сжатия импорта экспорт узбекистанского цемента продемонстрировал впечатляющую положительную динамику, увеличившись сразу в 3,8 раза. Общий объем зарубежных поставок достиг рекордных 1,08 миллиона тонн, принеся стране 44,4 миллиона долларов выручки.

При этом узбекский цемент завоевывает рынки соседних государств. Кыргызстан оказался главным рынком сбыта для узбекистанских производителей и крупнейшим импортером с объемом 488,7 тысячи тонн, что составило более 45% от всего экспортного объема. Казахстан, как пишет узбекская пресса, "несмотря на возникшие торговые разногласия", занял второе место с объемом в 316,79 тысячи тонн (29,4%). Замыкает тройку лидеров Афганистан, куда было отгружено 272,74 тысячи тонн цемента (25,3%).

Корнем революционной трансформации внешнеторгового баланса является ускоренный рост внутреннего производства. Цементные заводы РУз выпустили 15,3 миллиона тонн продукции за первые девять месяцев 2025 года. Этот показатель на 28,5% превышает объемы за аналогичный период 2024 года и на две трети – показатели 2023 года.

Однако эта динамика вызвала напряженность в отношениях с Казахстаном. В октябре Ербол Акымбаев, глава Казахстанской ассоциации производителей цемента и бетона QazCem, обнародовал информацию о введении Узбекистаном негласных ограничительных мер.

Он заявил, что еще в июле кабинет министров Узбекистана выпустил непубличное "секретное" распоряжение, фактически запрещающее импорт казахстанского цемента по цене ниже 300 долларов за тонну, притом что его фактическая стоимость составляет около 30 долларов.

Эта мера, как утверждает Акымбаев, вынуждает импортеров декларировать цемент по завышенной в десять раз цене, что, как следствие, многократно увеличивает таможенные платежи и делает импорт абсолютно нерентабельным и убыточным. Результат шокирует: по данным казахстанской стороны, в августе экспорт цемента из Казахстана в Узбекистан впервые за семь лет упал до нулевой (!) отметки.

"У нас на руках нет доказательств, поскольку сам приказ кабмина Узбекистана не можем найти в открытом доступе. Мы располагаем только фотографией с экрана мобильного телефона таможенника на узбекской границе. Это своего рода тайна за семью печатями", – прокомментировал ситуацию глава QazCem.

Акымбаев полагает, что причиной этих мер является перенасыщение внутреннего рынка из-за перепроизводства на узбекистанских заводах. Ассоциация QazCem сейчас обсуждает сложившуюся ситуацию и ответные шаги с правительством Казахстана и центром индустрии и импорта QazIndustry, призывая к немедленному введению "зеркальных мер" для защиты внутреннего рынка от, как он выразился, "агрессивного потока импорта из Узбекистана".

Несмотря на изгнание казахстанских производителей с основных рынков (Россия тоже активно предпринимает протекционистские меры), в Актюбинской области готовится к началу строительства новый цементный завод мощностью 2 млн тонн в год.

Завод призван стать одним из крупнейших в стране. Проект будет финансироваться сингапурскими и казахстанскими инвесторами, которые планируют вложить 70 миллиардов тенге собственных средств. Однако его реализация создаст всего 500 рабочих мест.

Недавно глава региона Асхат Шахаров встретился с инвесторами из Сингапура и Казахстана и обговорил детали разработки проекта, в том числе вопросы финансирования, сроки строительства и экостандарты.

"Мы готовы поддержать реализацию проекта по строительству цементного завода. Предприятие станет значительным вкладом в развитие строительной отрасли региона, обеспечивая местный рынок качественным цементом и создавая новые рабочие места. К тому же, реализация этого проекта привлечет дополнительные инвестиции и будет способствовать экономическому росту нашего региона", – отметил Асхат Шахаров.

Аким области также подчеркнул, что данный проект уникален для Актюбинской области, так как станет единственным крупным предприятием в западном регионе. Но будет ли жизнеспособным данный проект?

Forbes Kazakhstan со ссылкой на главу ОЮЛ "Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона QazCem" Ербола Акымбаева пишет, что производители цемента против новых заводов в Казахстане.

"У нас 16 построенных цементных заводов общей установленной мощностью 18 млн тонн в год. Официально в 2018 году закрылся завод в поселке Хантау Жамбылской области. В апреле этого года Рудненский цементный завод в Костанайской области через суд был признан банкротом. Дальнейшая судьба "Кокше-Цемент" в Акмолинской области находится под вопросом. Там с июля трудности с выплатой зарплаты. Они закрываются из-за отсутствия рынков сбыта. У нас кризис перепроизводства. Мощностей почти в полтора, а скоро будет в два раза больше, чем стране необходимо", – уверен эксперт.

Он обратил внимание, что в Казахстане строятся еще три новых завода. Речь о двух заводах в Актюбинской области и одном в Западно-Казахстанской. При этом цемента у нас предостаточно.

По сведениям Акымбаева, технический потенциал существующих отечественных заводов – 18,5 млн тонн цемента в год. Если добавить в расчеты строящиеся заводы, то будет 22 млн тонн. Последние 4-5 лет потребность Казахстана в цементе была на уровне 11,5-12 млн тонн. В итоге в Казахстане уже сегодня лишних мощностей около 6 млн тонн.

Источник - inbusiness.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764794340


