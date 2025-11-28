|ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
00:05 04.12.2025
ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 декабря в разрезе СВО. Русские войска окружили остатки гарнизона Степногорска. Солдаты ВСУ в Мирнограде находятся на грани голода.
Очередной котел
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ добилась значительных успехов на Запорожском направлении. Украинская оборона в Степногорске сломлена, и город по большей части находится в руках наших десантников. Неприятель окопался в окрестностях сельсовета и в близлежащих многоквартирных домах по улицам Школьная и Молодежная. За исключением 3-го микрорайона города, это единственная часть Степногорска с капитальной застройкой. По этой причине подразделения противника вцепились зубами в данный рубеж и довольно долго его обороняют даже несмотря на то, что снабжение позиций там осуществляется только при помощи дронов. Но теперь и этот оплот ВСУ в Степногорске полностью окружен силами 7-й гвардейской ДШД. Неприятель неспроста продолжает цепляться за город. Пока там пусть и в окружении, но есть его военные, населенный пункт не может стать базой для русских дроноводов, которые смогли бы систематически работать по Запорожью, находящемуся в 20 км от данного населенного пункта.
Вместе с этим ВС РФ продолжают выбивать украинские силы из прилегающего к Степногорску села Приморское. Большая часть населенного пункта уже в руках 7-й гвардейской ДШД. На карте видно, что русская армия образует дугу, которая устремляется в направлении трассы Н-08. Это главная логистическая артерия, по которой снабжается Орехов со стороны Запорожья. Дальнейшее развитие ситуации на южном фасе фронта в целом может привести к окружению группировки ВСУ "Таврия".
Лагерь вооруженных военнопленных
Окруженный украинский гарнизон Мирнограда находится на пороге голода, это следует из сообщения Bild, в котором опубликованы слова одного из солдат ВСУ.
"Мы должны либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду – уже проблема. В регион переброшены многие подразделения. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, лучше целая бригада, взяло под контроль этот чертов маршрут снабжения", – сказал украинский военный в беседе с Bild.
Судя по заявлениям военнослужащих противника, гарнизон испытывает проблемы с доставкой продовольствия. ВС РФ не ввязываются в ненужные ближние бои с окруженцами. Они никуда не убегут. Наше командование предпочитает подключать авиацию в качестве главного средства подавления гарнизона. И в условиях, когда бои приобрели позиционный характер, еда становится главным ресурсом.
В финальные дни сражений за Мариуполь, когда "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и другие украинские подразделения сидели в катакомбах под "Азовсталью", главным мотиватором сдаться был желудок украинских солдат. Паек в виде собачьего корма с горстью соли и то, выдаваемый только тем, кто находится непосредственно на позициях, обеспечил морально-волевой надрыв противника. И сейчас гарнизон Мирнограда завопил не в последнюю очередь из-за того, что желудок "интернет-перемогами" не наполнить.
Вчера, 2 декабря, главным событием дня стало освобождение города Волчанск в Харьковской области.