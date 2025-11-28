 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.12.2025
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
00:05 04.12.2025

ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 декабря в разрезе СВО. Русские войска окружили остатки гарнизона Степногорска. Солдаты ВСУ в Мирнограде находятся на грани голода.



Очередной котел

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ добилась значительных успехов на Запорожском направлении. Украинская оборона в Степногорске сломлена, и город по большей части находится в руках наших десантников. Неприятель окопался в окрестностях сельсовета и в близлежащих многоквартирных домах по улицам Школьная и Молодежная. За исключением 3-го микрорайона города, это единственная часть Степногорска с капитальной застройкой. По этой причине подразделения противника вцепились зубами в данный рубеж и довольно долго его обороняют даже несмотря на то, что снабжение позиций там осуществляется только при помощи дронов. Но теперь и этот оплот ВСУ в Степногорске полностью окружен силами 7-й гвардейской ДШД. Неприятель неспроста продолжает цепляться за город. Пока там пусть и в окружении, но есть его военные, населенный пункт не может стать базой для русских дроноводов, которые смогли бы систематически работать по Запорожью, находящемуся в 20 км от данного населенного пункта.

Вместе с этим ВС РФ продолжают выбивать украинские силы из прилегающего к Степногорску села Приморское. Большая часть населенного пункта уже в руках 7-й гвардейской ДШД. На карте видно, что русская армия образует дугу, которая устремляется в направлении трассы Н-08. Это главная логистическая артерия, по которой снабжается Орехов со стороны Запорожья. Дальнейшее развитие ситуации на южном фасе фронта в целом может привести к окружению группировки ВСУ "Таврия".

Лагерь вооруженных военнопленных

Окруженный украинский гарнизон Мирнограда находится на пороге голода, это следует из сообщения Bild, в котором опубликованы слова одного из солдат ВСУ.

"Мы должны либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду – уже проблема. В регион переброшены многие подразделения. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, лучше целая бригада, взяло под контроль этот чертов маршрут снабжения", – сказал украинский военный в беседе с Bild.

Судя по заявлениям военнослужащих противника, гарнизон испытывает проблемы с доставкой продовольствия. ВС РФ не ввязываются в ненужные ближние бои с окруженцами. Они никуда не убегут. Наше командование предпочитает подключать авиацию в качестве главного средства подавления гарнизона. И в условиях, когда бои приобрели позиционный характер, еда становится главным ресурсом.

В финальные дни сражений за Мариуполь, когда "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и другие украинские подразделения сидели в катакомбах под "Азовсталью", главным мотиватором сдаться был желудок украинских солдат. Паек в виде собачьего корма с горстью соли и то, выдаваемый только тем, кто находится непосредственно на позициях, обеспечил морально-волевой надрыв противника. И сейчас гарнизон Мирнограда завопил не в последнюю очередь из-за того, что желудок "интернет-перемогами" не наполнить.

Вчера, 2 декабря, главным событием дня стало освобождение города Волчанск в Харьковской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764795900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилисмены заслушали информацию Правительства о рассмотрении обращений граждан
- Состоялось очередное заседание Рабочей группы по Парламентской реформе
- Фракция "Ак жол" раскритиковала ответы Правительства на депутатские запросы Демпартии
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2025 года
- Кадровые перестановки
- Минэнерго разъясняет процедуру утверждения предельных тарифов на электроэнергию
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Диверсификация экономики по поручению Президента: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП - 13%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  