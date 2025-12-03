В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо

00:59 04.12.2025

Алина Шашкина

Корреспондент-редактор

03 декабря 2025, 15:03



В Казахстане вводят штрафы за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов, за нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, вводится административная ответственность.



"Введен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. За первое правонарушение предусматривается предупреждение, за повторное - штраф 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году)", - добавил Магеррамов.



Соответствующие поправки приняты сегодня в Мажилисе во втором чтении. Документ направят в Сенат, а уже оттуда - если поправки одобрят - на подпись Президенту. Когда они вступят в силу, пока неизвестно. Однако в 2026 году штраф за указанное правонарушение может составить уже 43 250 тенге - в связи с повышением МРП.



В Казахстане запретили закрывать лица



В Казахстане с 12 июля начал действовать закон, который запрещает носить в общественных местах одежду, полностью закрывающую лицо. Как отмечали в полиции, цель поправок проста: обеспечить безопасность и порядок. Чтобы в случае необходимости можно было быстро установить личность человека, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. При этом правоохранители подчеркивают, что речь не идет об ограничении права на свободу вероисповедания.



Что именно запрещено:

- балаклавы;

- маски, которые закрывают лицо целиком;

- никабы и любые другие предметы одежды, мешающие идентификации личности.



Что разрешено

Религиозная одежда, которая не скрывает лицо: хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие. Эти элементы не нарушают закон и могут свободно использоваться.



Запрет не действует в ряде случаев:

- в холодную погоду можно закрывать лицо шарфом или платком;

- по медицинским показаниям допускается ношение маски;

- закон не мешает использовать средства защиты на работе или службе, в том числе - противогазы и респираторы;

- разрешается закрывать лицо во время спортивных и культурных мероприятий - например, артистам или аниматорам.