Четверг, 04.12.2025
В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:59 04.12.2025

Алина Шашкина
Корреспондент-редактор
03 декабря 2025, 15:03

В Казахстане вводят штрафы за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов, за нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, вводится административная ответственность.

"Введен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. За первое правонарушение предусматривается предупреждение, за повторное - штраф 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году)", - добавил Магеррамов.

Соответствующие поправки приняты сегодня в Мажилисе во втором чтении. Документ направят в Сенат, а уже оттуда - если поправки одобрят - на подпись Президенту. Когда они вступят в силу, пока неизвестно. Однако в 2026 году штраф за указанное правонарушение может составить уже 43 250 тенге - в связи с повышением МРП.

В Казахстане запретили закрывать лица

В Казахстане с 12 июля начал действовать закон, который запрещает носить в общественных местах одежду, полностью закрывающую лицо. Как отмечали в полиции, цель поправок проста: обеспечить безопасность и порядок. Чтобы в случае необходимости можно было быстро установить личность человека, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. При этом правоохранители подчеркивают, что речь не идет об ограничении права на свободу вероисповедания.

Что именно запрещено:
- балаклавы;
- маски, которые закрывают лицо целиком;
- никабы и любые другие предметы одежды, мешающие идентификации личности.

Что разрешено
Религиозная одежда, которая не скрывает лицо: хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие. Эти элементы не нарушают закон и могут свободно использоваться.

Запрет не действует в ряде случаев:
- в холодную погоду можно закрывать лицо шарфом или платком;
- по медицинским показаниям допускается ношение маски;
- закон не мешает использовать средства защиты на работе или службе, в том числе - противогазы и респираторы;
- разрешается закрывать лицо во время спортивных и культурных мероприятий - например, артистам или аниматорам.

Источник - Tengrinews.kz
