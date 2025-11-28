 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 04.12.2025
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
01:16 04.12.2025

Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса

Источник: компания Nightingale Int., предоставляющая услуги геополитической разведки, в частности, по Центральной Азии, Евразии и их глобальному стратегическому контексту.
Юридический адрес: Лондон, Великобритания, 114-116 Goodmayes Road, Ilford, Essex, IG3 9UZ

Центральная Азия стремительно приближается к водной черте, за которой мегаполисы региона могут столкнуться с кризисом, подобным тому, что сегодня переживает иранская столица Тегеран. Такое предупреждение содержится в аналитическом материале исследователей Собира Курбанова и Элданизы Гусейновой, опубликованном 2 декабря.



Они сравнивают ситуацию с "тегеранским кризисом", когда водохранилища крупнейшего города страны почти достигли "мертвого объема", а власти вынуждены готовить планы частичной эвакуации населения.

По оценке авторов материала, Ташкент, Бишкек, Алматы, Астана и Душанбе пока не достигли уровня катастрофы, но уверенно движутся в опасном направлении. Главные причины - стремительное таяние горных ледников, хронически изношенная инфраструктура и расточительное потребление воды, прежде всего в аграрном секторе. До 90 процентов воды в регионе уходит на орошение, причем большая часть теряется в открытых каналах еще до того, как достигает полей. В некоторых районах до 40 процентов ресурсов буквально испаряются по пути.

Отмечается, что иллюзия "водной обеспеченности" давно не соответствует реальности: уровень подземных вод падает, почвы засаливаются, экосистемы деградируют. Эти процессы уже заметны в бассейне Арала и становятся предвестниками будущих городских проблем.

Отдельное внимание аналитики уделили столицам региона. Водопроводные сети Ташкента и Бишкека сохранились в основном с советских времен и часто держатся на аварийном ремонте. Потребление воды в Узбекистане - одно из самых высоких в мире: до 400 литров в сутки на человека, что почти вдвое больше, чем в европейских городах. Это делает крупные города крайне уязвимыми - даже небольшие перебои способны вызвать массовое отключение.

Собир Курбанов и Элданиза Гусейнова подчеркивают, что кризис усугубляется управленческими провалами. Тарифы не покрывают затраты на обслуживание сетей, а водные агентства слабее, чем аграрные ведомства, которые продолжают наращивать потребление. Дополнительным источником напряженности становится фактор Афганистана. Строящийся канал "Кош-Тепа", который может отводить до трети стока Амударьи, уже влияет на водоснабжение южных регионов Узбекистана. В перспективе это способно вызвать цепную реакцию по всей Центральной Азии и перераспределить нагрузку на Сырдарью, что угрожает Казахстану.

Ситуацию осложняет засушливая осень. По данным гидрометслужб, осадки в ряде районов были на 40-70 процентов ниже нормы. В Таджикистане уже введены ограничения электроэнергии - до трех часов в сутки в сельской местности. В отсутствие дождей ухудшается качество воздуха: пыль и смог поднимают уровень загрязнения до опасных значений.

Авторы предупреждают: если реформы не начнутся сейчас, регион ждут рост миграции, обострение социального недовольства и усиление конкуренции за воду между государствами. Чтобы избежать "тегеранского момента", Центральной Азии необходимо модернизировать ирригацию, сокращать потери в водопроводных сетях, развивать солнечную и ветровую энергетику, ужесточать правила городской застройки и формировать устойчивую тарифную политику.

Отдельным пунктом специалисты выделяют необходимость системного диалога с Афганистаном по управлению стоком Амударьи. В противном случае, заметили Собир Курбанов и Элданиза Гусейнова, водный кризис будет развиваться медленно, но неумолимо, пока однажды не перерастет в неконтролируемый.

03 декабря 2025, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ

Источник - 24.kg
