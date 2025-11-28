В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии

02:24 04.12.2025

Урумчи, 2 декабря /Синьхуа/ -- Тяньшаньский форум по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии открылся во вторник в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. На мероприятие собрались более 300 правительственных чиновников, представителей финансовых учреждений, аналитических центров и частного сектора, чтобы обсудить развитие торговли и инвестиционной деятельности в регионе.



Двухдневный форум на тему "Содействие взаимосвязанности и высвобождение инвестиционного потенциала" с участием стран-членов Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества /ЦАРЭС/ сосредоточится на вопросах торговли, транспорта, энергетики и цифровой взаимосвязанности в Центральной Азии.



В своем вступительном слове министр финансов КНР Лань Фоань подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЦАРЭС достигло значительного прогресса и должно непрерывно расширяться и углубляться, чтобы нести пользу населению государств-членов этого объединения.



"Тяньшаньский форум послужит мостом, который свяжет политиков, частный сектор, партнеров по развитию и научные круги, чтобы предложить решения для преодоления наших общих вызовов", -- заявил Чарымухаммет Шаллыев, директор Института ЦАРЭС, организовавшего мероприятие. Он сообщил, что после открытия в 2015 году штаб-квартиры в Урумчи институт провел более 180 научных исследований и повысил квалификацию более чем 2000 государственных служащих из стран-членов ЦАРЭС с помощью 150 учебных программ.



Министр планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Ахсан Икбал со своей стороны констатировал, что современный глобальный ландшафт претерпевает глубокие изменения, при этом Центрально-Азиатский и Южно-Азиатский регионы становятся ключевыми двигателями глобального экономического роста. Министр отметил ряд успешно реализованных пакистано-китайских проектов и призвал к углублению сотрудничества в сферах промышленного производства, гуманитарных обменов, сельского хозяйства и технологий.



В ходе форуме был официально открыт Научно-исследовательский центр финансового сотрудничества в Центральной Азии, учрежденный Институтом ЦАРЭС и Департаментом финансов Синьцзян-Уйгурского АР.



Центральная Азия является важным узлом взаимосвязанности, расположенным в самом сердце евразийского материка. С момента проведения первого саммита "Китай -- Центральная Азия" в мае 2023 года объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии значительно возрос, достигнув в 2024 году 94,8 млрд долларов США. В настоящее время Синьцзян, граничащий с несколькими странами Центральной Азии, укрепляет свою роль в качестве ключевого узла совместной реализации инициативы "Пояс и путь" с государствами из данного региона.