Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики

04:47 04.12.2025

В настоящее время на КТК задействовано только ВПУ-1.



Асхат Оразов

03.12.25



В министерстве национальной экономики оценили экономические последствии для Казахстана от недавних атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает inbusiness.kz.



Ранее сообщалось, что в результате атаки 29 ноября выносное причальное устройство ВПУ-2 терминала КТК в акватории морского порта Новороссийска получило значительные повреждения и выведено из строя до завершения ремонта. Погрузочные операции на терминале были немедленно прекращены.



Казахстан перенаправил экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты для сохранения темпов добычи на крупных месторождениях страны, сообщило минэнерго РК. Доля КТК в экспорте казахстанской нефти составляет 80%.



Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин отметил, что в настоящее время производится ремонт ВПУ-2.



"К концу года, насколько я знаю, мы прогноз выполняем (по экспорту нефти. – Прим. ред.). Ощутимых потерь для бюджета не будет", – сказал вице-министр журналистам в кулуарах мажилиса.



Сообщалось, что КТК намерен ускорить ремонт ВПУ-3, который находился на плановой профилактике с середины ноября. Первоначально работы рассчитывали завершить за два-три месяца, однако теперь запуск причального устройства планируется в течение ближайших семи дней.