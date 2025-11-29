Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана

16:10 04.12.2025

Узбекистан, Таджикистан и Афганистан сокращают импорт муки из Казахстана. При этом, Афганистан за последние два месяца увеличил импорт пшеницы из РК более чем в 2 раза, Узбекистан на 33%. В Зерновом Союзе Казахстана сообщили, что на рынке Афганистана обострилась конкуренция между казахстанской мукой и узбекской мукой, произведенной из казахстанского зерна, передает агентство АПК Новости.



По информации ЗСК, по сравнению с сентябрем 2025 года, экспорт казахстанской пшеничной муки в октябре увеличился на 3% (+5,6 тыс. тонн) до - 173,4 тыс. тонн (без учета стран ЕАЭС).



Увеличение экспорта в октябре 2025 года произошло за счет повышения закупок со стороны почти всех импортеров:

Таджикистан на 18% - с 3,9 до 4,6 тыс. тонн;

Узбекистан на 32% - с 30 до 39,7 тыс. тонн;

Китай в 1,9 раз - с 1,7 до 3,3 тыс. тонн;

Афганистан на 23% - с 91,3 до 112,1 тыс. тонн.

Уменьшение только по Туркменистану на 9% - с 15 до 13,7 тыс. тонн.



Общий экспорт казахстанской пшеничной муки за 2 месяца текущего МГ составил 341,2 тыс. тонн, что на 5% ниже аналогичного периода прошлого МГ.



Страны, сократившие импорт муки из Казахстана по итогам 2 месяцев текущего МГ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ:

Узбекистан - на 17,5 тыс. тонн (-20%);

Таджикистан - на 0,4 тыс. тонн (-4%);

Афганистан - на 32,5 тыс. тонн (-14%).



При этом, Афганистан увеличил импорт пшеницы из Казахстана более чем в 2 раза, Узбекистан на 33%.



"На рынке Афганистана обострилась конкуренция между казахстанской и узбекской (из казахстанского зерна) пшеничной мукой. Кроме того, на запад Афганистана идут поставки муки из Ирана и России", - говорится в информации Союза.



Страны, увеличившие импорт казахстанской муки в текущем сезоне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ:

Туркменистан - на 21 тыс. тонн (в 3,7 раза);

Кыргызстан - на 8 тыс. тонн (в 1,5 раза);

Китай - на 3,4 тыс. тонн (в 3,1 раза).



Производство пшеничной муки в Казахстане за 2 месяца 2025/26 МГ - 703 тыс. тонн, выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ



Зерновой Союз Казахстана сохранил предыдущий прогноз экспорта пшеничной муки в 2025/26 МГ - 1 млн 830 тыс. тонн.