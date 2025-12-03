ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными

16:13 04.12.2025

ЦИК КР признала досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу №13 недействительными

03 декабря 2025



Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 3 декабря признала недействительными досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу №13 на заседании ЦИК КР.



Причиной послужило ряд нарушений, зафиксированных на участках избирательного округа, в частности на участках представителями кандидатов были установлены камеры на смартфонах для осуществления обзора и контроля за действиями избирателей.



Жалобы, заявления и обращения о нарушениях на участках указанного избирательного округа в ЦИК КР поступили 2 декабря. Кроме этого, в социальных сетях были распространены фото и видеоматериалы, в которых указывалось на грубые нарушения избирательных прав граждан, допущенные кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу №13 на ряде избирательных участков. Сообщалось о воздействии на волеизъявление избирателей и фактах подкупа голосов, что подтверждалось размещенными в социальных сетях конкретными фото и видео доказательствами.



Указанные выше нарушения носили массовый характер. Для проверки поступивших жалоб и заявлений ЦИК КР просмотрела видеозаписи с камер, установленных в день голосования на избирательных участках Центральной избирательной комссией.



Согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", наблюдатель кандидата вправе лично осуществлять фото, видео и аудиозапись с места, определенного председателем УИК, которое обеспечивает обзор и не препятствует работе комиссии, при этом не нарушая тайны голосования избирателей и не мешая ходу голосования и подведению его итогов.



В результате проверки было установлено, что представители кандидатов, зарегистрированные в качестве наблюдателей на 35 избирательных участках, незаконно установили камеры в день голосования и осуществляли контроль за действиями избирателей во время процедуры голосования, нарушая тайну голосования.



Несмотря на то, что члены УИК предпринимали попытки препятствовать проведению неположенной съемки, однако представители кандидатов не прекратили видеофиксацию. В связи с этим ЦИК КР также рассмотрит работу участковых комиссий на предмет надлежащего исполнения ими своих функциональных обязанностей.



Так, на 35 избирательных участках были допущены нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей; была нарушена тайна голосования, осуществлялся контроль на избирательных участках со стороны представителей кандидатов, оказывалось давление на работу избирательных комиссий, в связи с чем невозможно установить итоги голосования по избирательному округу №13.



Таким образом, со стороны представителей кандидатов осуществлялся контроль избирателей с момента входа в избирательный участок, его прохождения идентификации, распечатки бюллетеня, прохождение в кабину для голосования и опускания бюллетеня в автоматически считывающую урну.



В связи с вышеизложенным в соответствии со статьей 37 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", руководствуясь статьями 3, 4, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", ЦИК КР признала досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу №13 недействительными.



Кроме того, также согласно конституционному Закону не допускается повторное выдвижение всех кандидатов, участвовавших на досрочных выборах депутатов ЖК КР по избирательному округу №13:



1. Нышанов Сайдулла Канболотович;

2. Мамытов Талант Турдумаматович;

3. Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович;

4. Курбаналиев Жаныбек Масабирович;

5. Жээнбекова Гулназ Камытовна;

6. Маматалиева Мунара Даниярбековна;

7. Джураева Чинара Муратовна;

8. Абдалиев Мейкинбек Акимович;

9. Карабекова Айгүл Асановна;

10. Саипов Айбек Сатыбекович;

11. Нурбаева Гүлназ Абдулатиповна;

12. Султанова Олмаскан Абдыкапаровна;

13. Алтынбеков Айбек;

14. Сыдыков Бактыбек Усенович.



***



Избирательный округ № 13



Центр: село Масы, здание Ноокенской районной государственной администрации

Количество избирателей: 159 906



В границы входят нижеследующие: город Майлуу-Суу полностью; город Базар-Коргон в границах избирательных участков №2423, №2428, №2140, №2141, айылные аймаки Кенеш, Арстанбап-Ата, Сайдыкум Базар-Коргонского района полностью; айылные аймаки Д. Садырбаев, Э. Алиев, Момбеков, город Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области полностью.