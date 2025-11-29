 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 04.12.2025
Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
17:01 04.12.2025

Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую

Спустя четыре года тишины и исключительно грузовых перевозок, легендарный "Мост дружбы", соединяющий узбекистанский берег Амударьи с афганским портом Хайратон, вновь ожил для пешеходного и пассажирского сообщения. Пункты пропуска, деятельность которых для физических лиц была приостановлена в тревожном 2021 году, сегодня официально возобновили работу в штатном режиме. Эту информацию подтвердили в Торгово-промышленной палате (ТПП), обозначив событие как ключевой шаг в нормализации трансграничных связей.



Восстановление прямого наземного коридора между Термезом и Хайратоном ожидалось давно. В ТПП подчеркивают, что разблокировка моста не просто символический жест, а прагматичное решение, призванное существенно упростить логистику для граждан и стимулировать экспортный потенциал региона. Однако, несмотря на открытие шлагбаумов, бюрократические формальности никто не отменял. Визовый режим между государствами сохраняется в полном объеме: как граждане Афганистана, желающие попасть в Узбекистан, так и узбекистанцы, направляющиеся на юг, обязаны иметь при себе действующие разрешительные документы. Контроль на линии осуществляют сотрудники правопорядка и пограничных служб, обеспечивающие безопасность в зоне перехода.

Период, когда прямая дорога была закрыта, стал серьезным испытанием для деловой активности. Представители палаты привели показательную статистику: хотя расстояние от терминала Айритом до афганского делового центра Мазари-Шариф составляет всего 75 километров, логистика последних лет превращала эту короткую поездку в изнурительное путешествие. Предпринимателям приходилось тратить до суток времени, используя сложный транзитный маршрут через территорию соседнего Таджикистана, что неизбежно влекло за собой дополнительные расходы и потерю времени.

Теперь же, с возобновлением прямого сообщения, Ташкент делает серьезную ставку на экономическую экспансию. Согласно прогнозным данным аналитиков ТПП, упрощение пересечения границы позволит уже к 2026 году довести объем поставок отечественных товаров на афганский рынок до внушительной отметки в 2,5 миллиарда долларов.

Чтобы эти цифры стали реальностью, государство вводит беспрецедентные меры поддержки для экспортеров, ориентированных на южное направление. Разработан пакет субсидий, который должен максимально облегчить вход на рынок соседа. В частности, бизнесменам гарантируется стопроцентная компенсация расходов на аренду складских помещений в логистических хабах Хайратона и Мазари-Шарифа. Более того, государство берет на себя покрытие всех затрат на рекламные кампании узбекистанской продукции, проводимые в любых регионах Афганистана. Это сигнал бизнесу: путь открыт, инфраструктура готова, а финансовые риски на начальном этапе минимизированы за счет бюджета.

"Мост дружбы" - единственное капитальное сооружение через Амударью на границе двух стран, был построен советскими инженерами в 1982 году. Изначально он предназначался для переброски военных грузов и техники, и именно по нему в 1989 году генерал Громов последним из советских военнослужащих покинул Афганистан, символически завершив войну. Сегодня этот же мост служит главной артерией для мирной торговли.

Источник - upl.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764856860


