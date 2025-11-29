Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"

17:01 04.12.2025

Спустя четыре года тишины и исключительно грузовых перевозок, легендарный "Мост дружбы", соединяющий узбекистанский берег Амударьи с афганским портом Хайратон, вновь ожил для пешеходного и пассажирского сообщения. Пункты пропуска, деятельность которых для физических лиц была приостановлена в тревожном 2021 году, сегодня официально возобновили работу в штатном режиме. Эту информацию подтвердили в Торгово-промышленной палате (ТПП), обозначив событие как ключевой шаг в нормализации трансграничных связей.



