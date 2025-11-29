В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)

18:10 04.12.2025

Путин дал интервью India Today в преддверии визита в Индию. Президент РФ назвал уникальной историю российско-индийских отношений.



Российский лидер также подчеркнул, что с премьер-министром Моди его связывают не только деловые, но и дружеские отношения.



