|В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:10 04.12.2025
Путин дал интервью India Today в преддверии визита в Индию. Президент РФ назвал уникальной историю российско-индийских отношений.
Российский лидер также подчеркнул, что с премьер-министром Моди его связывают не только деловые, но и дружеские отношения.
Москва не согласна с некоторыми пунктами мирного предложения США по Украине, они обсуждались, сообщил Путин.
Собрали еще одну часть заявлений президента РФ в интервью India Today:
- Россия не собирается возвращаться в G8;
- о переговорах с Уиткоффом и Кушнером: пока преждевременно говорить [о результатах], но встреча была необходима, она была полезной;
- предложения, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе основаны на договоренностях с Трампом на Аляске. На переговорах с Уиткоффом пришлось пройти практически по каждому пункту;
- Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем;
- представители США сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной;
- американская сторона разделила 28 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно;
- администрация Трампа взяла на себя сложную миссию по урегулированию украинского конфликта;
- говорить, что конкретно подходит России в идеях США по Украине, преждевременно - это может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп;
- о действиях США по поиску урегулирования на Украине: европейцам надо включаться в эту работу, а не мешать;
- контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.