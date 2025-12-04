 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
21:17 04.12.2025

Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
Российско-индийские отношения проходят проверку на прочность

Владимир Скосырев
04.12.2025

Российский президент Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом. Это происходит в непростой момент во взаимоотношениях двух государств. На Индию оказывается серьезное давление со стороны США с целью побудить ее отказаться от российских энергоресурсов и оружия. Премьер-министр этой страны Нарендра Моди проявляет достаточную осторожность, чтобы не идти на полный разрыв с РФ.

Чтобы понять политику Дели в отношении Москвы, надо учесть исторический контекст. Россия и Индия – страны, имеющие давние хорошие связи. Еще в середине прошлого века во время вооруженных столкновений между Индией и Пакистаном Москва твердо стала на сторону Дели, а Вашингтон – на сторону Исламабада. Индийцы об этом помнят. Уже поэтому Путину гарантирован теплый прием.

Он прилетел в Индию впервые с 2021 года, то есть впервые после начала специальной военной операции. Визит имеет уровень государственного. Соответствующим образом был организован церемониал встречи в аэропорту Дели, а на улицах столицы вывешены флаги России и портреты ее лидера. Приняты и жесткие меры безопасности в тех местах, где ожидается выход гостя в город, например у памятника Махатме Ганди: выставлены усиленные наряды полиции, дежурят снайперы.

Российского президента в аэропорту встречал лично Моди. Они сели в один автомобиль и отправились на переговоры. При этом Путин сидел справа, как полагается почетному гостю.

В то же время в индийских социальных сетях авторы постов пишут, что Запад хотел воспрепятствовать вояжам президента России за рубеж. Ставку он делал на решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Несмотря на это, глава России побывал не раз в Китае, странах Средней Азии, даже в США, на Аляске. И вот теперь он в Дели. Для Индии было верным шагом выйти из-под юрисдикции МУС, подчеркивает автор поста под псевдонимом Патриот.

Во время переговоров между Путиным и Моди будет обсуждаться большой круг вопросов. Среди них как двусторонние российско-индийские связи, так и обстановка в мировом масштабе.

Как передает агентство АР, Москва надеется во время российско-индийского саммита углубить связи с партнером в области экономики, обороны и энергетики. А для Дели визит станет испытанием того, насколько успешно он может балансировать между Москвой и Вашингтоном на фоне не стихающих боев на Украине.

Однако давление США вряд ли приведет к ослаблению российско-индийского взаимодействия до критически низкого уровня. Во время визита будет подписан значительный ряд документов между государственными структурами и между частными компаниями. Индия продолжала покупать российскую нефть по цене с дисконтом, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона, что пополняет финансовые ресурсы России и, следовательно, способствует обострению кризиса на Украине. В виде наказания за это президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт из Индии в размере 50%. Правительство Индии объясняло американским чиновникам, что благодаря скидкам на российскую нефть оно в состоянии удовлетворять потребности в энергетических продуктах населения страны, которое составляет 1,4 млрд человек. Эта проблема, вероятно, обсуждалась во время визита Моди в Россию летом прошлого года, а также в ходе их встречи в Китае во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российско-индийский саммит проходит в тот момент, когда внимание мирового сообщества приковано к новым попыткам США реализовать свой план восстановления мира на Украине. Конкретно – к беседе Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Причем в Америке ожидают поддержки от своих ключевых партнеров. Но Моди, вопреки давлению США, не стал осуждать Россию, а ограничился призывами к диалогу и установлению мира. Но индийский эксперт Шрирам Чандар Чаулиа говорит, что Индия решила не брать на себя роль посредника, потому что это может осложнить ее отношения как с Россией, так и с США.

"Моди сосредоточивает дипломатические усилия за кулисами. Он может сделать попытку подтолкнуть Путина принять в расчет некоторые пожелания Украины и Европы ради того, чтобы договориться о прекращении огня", – поясняет Чаулиа.

Но там, где речь идет об обеспечении безопасности самой Индии, Дели стремится увеличить свое производство оружия и гарантировать продолжение его поставок из-за рубежа. За Россией тут сохраняется главная роль. Ожидают, что во время нынешнего саммита будут подписаны документы о поставках российского комплекса противовоздушной и противоракетной обороны – S-400. Три таких комплекса уже были поставлены Индии на основе соглашения, подписанного в 2018 году. Индийские эксперты говорят, что S-400 хорошо себя зарекомендовали во время обмена ракетными ударами и ударами ВВС между Индией и Пакистаном в мае. Западные СМИ пишут также, что Москва может предложить Дели свои новые истребители Су-57.

Тут, как передал CNN, открывается необычная картина. Россия явно помогает своему близкому партнеру – Индии держать порох сухим в противостоянии с Пакистаном. В то же время индийцы могут использовать российское оружие, если дело вдруг дойдет до боев с Китаем. Правда, такой сценарий маловероятен. Ведь во время индийско-китайского столкновения в 2020 году в Гималаях не применялось даже стрелковое оружие. В ход шли кулаки и дубинки.

Впрочем, как говорят индийские официальные лица, главное место на переговорах займут вопросы экономического сотрудничества. Речь пойдет не только о торговле, но и о сотрудничестве на морях и в области здравоохранения. Индия стремится нарастить экспорт своей сельскохозяйственной продукции, лекарств и одежды в Россию. Ради этого, в понимании индийских чиновников, должны быть сняты ограничения, не связанные с тарифами. В то же время Индия хочет заключить соглашение долгосрочного характера о поставке удобрений из России. Российские индологи указывают еще на одну перспективную область сотрудничества: приток для работы в России индийских квалифицированных специалистов. Российские компании в этом заинтересованы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764872220


