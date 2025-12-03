 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 04.12.2025
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
22:25 04.12.2025

Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s

Автор: Ясмин Абишева
Журналист Finratings
3 дек. 2025 г.

Почему пенсионные накопления инвестируют в американскую пиццерию, у которой нет филиалов в РК - объясняем простыми словами.

Информация о том, что часть пенсионных активов казахстанцев была вложена в американскую сеть Domino’s Pizza, вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Поводом стали данные Консолидированной структуры инвестиционного портфеля, опубликованные на сайте ЕНПФ о том, что инвестиционный банк Halyk Finance приобрел акции Domino’s Pizza на сумму 157 млн тенге, передает Finratings.kz со ссылкой на Airan Media.

На первый взгляд действительно возникает вопрос - почему именно Domino’s? В Казахстане у этой сети нет филиалов, ее продукция не продается, а сама компания не демонстрирует взрывного роста акций: доходность сейчас находится на уровне примерно 6% годовых.

Однако эксперты поясняют: речь идет о диверсификации - стандартной мировой практике для крупных фондов. Пенсионные активы Казахстана размещаются не только внутри страны, но и на международных рынках, включая бумаги крупных стабильных компаний США. Domino’s Pizza относится к числу устойчивых ритейлеров с предсказуемой прибылью, широким присутствием и долгой историей роста - даже если темпы сейчас умеренные.

Также важно понимать, что инвестиции ЕНПФ осуществляются не точечно "в одну компанию", а как часть большого портфеля, состоящего из тысяч инструментов. Покупка акций Domino’s на 157 млн тенге составляет лишь небольшую долю от общего объема пенсионных инвестиционных активов.

Экономисты отмечают, что цель таких вложений - обеспечение стабильной доходности и распределение рисков, а не продвижение конкретного бренда или открытие филиалов в Казахстане. Вложения в международные компании – стандартный подход, который также используют пенсионные фонды Европы, США и Азии.

Источник - Finratings.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764876300


