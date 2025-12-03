Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s

22:25 04.12.2025

Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s



Автор: Ясмин Абишева

Журналист Finratings

3 дек. 2025 г.



Почему пенсионные накопления инвестируют в американскую пиццерию, у которой нет филиалов в РК - объясняем простыми словами.



Информация о том, что часть пенсионных активов казахстанцев была вложена в американскую сеть Domino’s Pizza, вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Поводом стали данные Консолидированной структуры инвестиционного портфеля, опубликованные на сайте ЕНПФ о том, что инвестиционный банк Halyk Finance приобрел акции Domino’s Pizza на сумму 157 млн тенге, передает Finratings.kz со ссылкой на Airan Media.



На первый взгляд действительно возникает вопрос - почему именно Domino’s? В Казахстане у этой сети нет филиалов, ее продукция не продается, а сама компания не демонстрирует взрывного роста акций: доходность сейчас находится на уровне примерно 6% годовых.



Однако эксперты поясняют: речь идет о диверсификации - стандартной мировой практике для крупных фондов. Пенсионные активы Казахстана размещаются не только внутри страны, но и на международных рынках, включая бумаги крупных стабильных компаний США. Domino’s Pizza относится к числу устойчивых ритейлеров с предсказуемой прибылью, широким присутствием и долгой историей роста - даже если темпы сейчас умеренные.



Также важно понимать, что инвестиции ЕНПФ осуществляются не точечно "в одну компанию", а как часть большого портфеля, состоящего из тысяч инструментов. Покупка акций Domino’s на 157 млн тенге составляет лишь небольшую долю от общего объема пенсионных инвестиционных активов.



Экономисты отмечают, что цель таких вложений - обеспечение стабильной доходности и распределение рисков, а не продвижение конкретного бренда или открытие филиалов в Казахстане. Вложения в международные компании – стандартный подход, который также используют пенсионные фонды Европы, США и Азии.