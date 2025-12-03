 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Четверг, 04.12.2025
    Узбекистан 
Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:38 04.12.2025

Парламент одобрил в первом чтении проект госбюджета Узбекистана на 2026 год
https://anhor.uz/
03 декабря 2025

Законодательная палата рассмотрела и в первом чтении приняла проект государственного бюджета на 2026 год. Документ предусматривает доходы в размере 515,4 трлн сумов и расходы в объеме 567 трлн сумов, что формирует дефицит на уровне 3% ВВП. Планируется, что предельный внешний долг сократится на 5 млрд долларов по сравнению с текущим годом.

Согласно прогнозам, реальный рост ВВП в 2026 году должен составить 6,6%, а ВВП на душу населения - достигнуть 4 686 долларов. Рост в промышленности оценивается в 6,4%, в сельском хозяйстве - в 4,2%, в сфере рыночных услуг - в 14,5%, в строительстве - в 10,2%. Отдельно отмечено ожидание снижения инфляции.

На социальную сферу планируется направить 220 трлн сумов, что составляет около 55% всех расходов бюджета. Из них 25,5% предназначены для образования и науки, 12,1% - для здравоохранения, 4,2% - для системы социальной защиты.

Парламентарии подчеркнули, что сохранение основных налоговых и таможенных ставок на уровне 2025 года позволит увеличить доходы за счет экономического роста и расширения налоговой базы. Также обсуждались меры по усилению налогового администрирования, увеличению доходов местных бюджетов и расширению полномочий местных Кенгашей.

В ходе обсуждений прозвучали предложения по сокращению теневой экономики, повышению эффективности использования бюджетных средств и устранению коррупционных рисков. Проект бюджета должен пройти еще два чтения, затем - одобрение Сената и подписание президентом.

***

"Нам просто никто не давал кредитов" - Джамшид Кучкаров о профиците бюджета в период предыдущей администрации
https://kun.uz/
03.12.2025

Заместитель премьер-министра - министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, выступая в парламенте объяснил, почему раньше государственный бюджет исполнялся с профицитом.

По мнению Кучкарова, многолетний профицит бюджета нельзя считать достижением.

"Если поднять историю, у нас многие годы был профицит. Было ли это хорошо - как человек, работающий в этой сфере, вынужден ответить: нет. Причина этого профицита в том, что никто не давал нам кредитов на финансирование бюджетного дефицита. Я могу это официально заявить: никто. Потому что не было реформ, сум не был свободно конвертируем, налоговая политика... В целом всего того, что сделано за последние 8 лет, тогда не существовало. Поэтому никто не предоставлял нам кредиты для покрытия дефицита бюджета", - сказал он.

Отвечая на вопрос депутатов "Должен ли дефицит быть постоянным?", Кучкаров заявил следующее:

"Большой дефицит - это плохо. Таково же мнение Международного валютного фонда. Дефицит в 3 процента - это и теория, и практика стран. Он обеспечивает умеренный рост государственного долга и не допускает дефолтов и банкротств. В целом вопрос о дефиците очень уместный. Если в стране наблюдается экономический рост, можно считать, что дефицит выполняет свою функцию. Дефицит означает привлечение дополнительных средств для стимулирования экономики. Но если мы берем займы, а экономика не растет - это неправильно", - подчеркнул вице-премьер.

***

Госдолг Узбекистана вырос до $43,97 млрд
https://uz.kursiv.media/
3 декабря 2025

Государственный долг Узбекистана на 1 октября составил $43,97 млрд, увеличившись с начала года на $3,75 млрд, сообщило Министерство экономики и финансов.

Темпы роста долга продолжают замедляться: в I квартале показатель вырос на 5,9%, во II- на 2,1%, в III - всего на 1,1%.

При этом соотношение госдолга к ВВП снизилось с 35 до 32,3%. Внешний долг достиг $36,7 млрд (27% ВВП), из которых $20,4 млрд привлечены под фиксированную ставку и $16 млрд - под плавающую.

Внутренний долг вырос до $7,25 млрд, или 5,3% ВВП. Наибольший прирост пришелся на займы для поддержки бюджета: их объем увеличился на $352 млн и достиг $17,43 млрд.

Также выросла задолженность в сельском хозяйстве и ЖКХ, тогда как обязательства в сфере поддержки предпринимательства, промышленности и топливно-энергетического комплекса снизились.

Основная часть долга приходится на международные финансовые организации: портфель Всемирного банка составляет $8 млрд, Азиатского банка развития - $7,5 млрд, а держатели международных облигаций владеют бумагами на $5,8 млрд. В валютной структуре доминирует доллар США (63%), затем идут сум (12%) и евро (8%).

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Закпалата одобрила госбюджет в первом чтении.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764877080


