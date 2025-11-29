В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян

23:59 04.12.2025

Общий уставной капитал Liaohe Gas Storage и Xinjiang Gas Storage превышает 3,6 млрд долл. США.



Москва, 28 ноя – ИА Neftegaz.RU. PetroChina и государственная компания China Oil and Gas Pipeline Network Corp (PipeChina) зарегистрировали в Китае две новые компании, чья деятельность будет связан с хранением газа, – Liaohe Gas Storage и Xinjiang Gas Storage.



На этой неделе инвестиционное подразделение PetroChina и научно-техническая сервисная компания PipeChina учредили две компании с общим уставным капиталом более 3,62 млрд долл. США (25,6 млрд юаней):

- Liaohe Gas Storage будет управлять газохранилищами на месторождении Ляохэ на северо-востоке Китая;

- Xinjiang Gas Storage – на месторождении Синьцзян на северо-западе страны.



Уточняется, что Liaohe Gas Storage будет специализироваться на погрузке, разгрузке и хранении, а вторая компания – на производстве и поставках природного газа.



В августе PetroChina обратилась к своему контролирующему акционеру в лице компании China National Petroleum Corporation (CNPC) с предложением выкупить Liaohe Gas Storage и Xinjiang Gas Storage, а также Xiangguosi Gas Storage за 5,6 млрд долл. США. Тогда же отмечалось, что компания стремится расширить промышленную цепочку природного газа. Как предполагалось ранее, новые приобретения прибавили к портфелю компании 10,97 млрд м3 запасов газа.



Напомним, по итогам первого полугодия чистая прибыль PetroChina сократилась на 5,4%, до 11,7 млрд долл. США. Выручка компании тоже снизилась на 6,7%. В то же время PetroChina нарастила совокупную добычу нефти и газа на 2%, до 923,6 млн бнэ. Добыча нефти увеличилась незначительно – на 0,3%, а добыча природного газа выросла на 3,8%, показав более существенный прогресс.