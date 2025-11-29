|ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
00:05 05.12.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 4 декабря в разрезе СВО. Русские войска в полушаге от окружения украинских подразделений в Северске. В Верховной раде признали катастрофическое положение дел на фронте.
Щелчок мышеловки
Части 3-й гвардейской общевойсковой армии обвалили оборону 10-й ОГШБр ВСУ в селе Свято-Покровское. Неприятель отошел и закрепился на высотных позициях, которые находятся прямо за населенным пунктом, пытаясь защитить коридор отхода на запад. За сетью меловых холмов у Свято-Покровского и Резниковки украинской армии не за что цепляться. Данные возвышенности – это последний рубеж сдерживания русских войск у южной части "бутылочного горла", по которому может спастись гарнизон Северска в виде подразделений 54-й ОМБр.
Но на этом критические проблемы для противника не заканчиваются. Подразделения 3-й ОА ВС РФ прощупывают возможность подойти к Северску со стороны Платоновки. Таким образом неприятель оказался в полушаге от окружения.
Коллапс украинской обороны наблюдается в целом секторе фронта. И обозначившаяся критическая для ВСУ ситуация у Северска дала нашим войскам возможность продолжать атаки южнее. Штурмовые подразделения ВС РФ уже заняли Васюковку, сейчас идет подготовка к дальнейшему броску на Краматорск.
Противник забил тревогу о том, что если русская армия займет Малиновку, которая расположена западнее Васюковки, то наши операторы БПЛА откроют постоянную охоту на украинскую технику в Краматорске.
"Сейчас ВС РФ планируют войти в Малиновку Краматорского направления, если замысел удастся, точки вражеских БПЛА приблизятся на расстояние, которое позволит быстро убить цивилизацию в Краматорске. Антидроновых сеток в городе нет", – сообщил в своем Telegram-канале украинский военный блогер Бунятов.
Назревший коллапс Северского сектора Краснолиманского направления знаменует собой перспективный переход в движение всего участка фронта западнее Соледара, который был практически в полной статике с лета 2023 года. Главная твердыня противника в Донбассе в виде Славянско-Краматорской агломерации скоро станет зоной системной охоты наших дроноводов. Разумеется, это скажется на положении дел украинских войск в районе Красного Лимана и Константиновки.
Добивание Зеленского с трибуны
Нардеп и член оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая, известная как давний критик высшего военного руководства Украины, выступила со следующим заявлением.
"Покровск уже фактически захвачен, а Мирноград находится в полном кольце окружения. Россияне приближаются к Запорожью и давно проникли в Константиновку", – сказала она с трибуны.
Нардеп и раньше отличалась остротой высказываний, но именно сейчас ее речь имеет куда большее значение. Андрей Ермак, главная опора Зеленского, покинул пост главы Офиса президента, и вся его креатура оказалась в крайне уязвимом положении. Очередная атака на соратников украинского лидера может преследовать цель оставить его без "ближнего круга". Подобные публичные заявления вообще могут быть опосредованным призывом к определенной категории нардепов из "слуг" к выходу из партии по примеру Безуглой, которая в феврале 2024 года ушла из нее, сохранив мандат. Утрата же монобольшинства "партией слуг" может привести к параличу работы парламента страны. Глава фракции Арахамия добился временного остужения пыла однопартийцев, желавших сложить полномочия, обосновав это необходимостью демонстрации Западу единства в рамках идущих переговоров с США по мирному плану Трампа. Однако переговорный процесс скорее зашел в тупик для Украины из-за позиции Зеленского.
Вчера, 3 декабря, главным событием дня стало окружение остатков украинского гарнизона в Степногорске.