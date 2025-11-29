ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря

00:05 05.12.2025

ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 декабря в разрезе СВО. Русские войска в полушаге от окружения украинских подразделений в Северске. В Верховной раде признали катастрофическое положение дел на фронте.



