С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты

00:52 05.12.2025

Стратегические объекты в Узбекистане оснастят системами антидроновой защиты



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане начинается масштабная модернизация системы безопасности: на входах в учреждения появятся системы распознавания лиц, а стратегически важные объекты начнут оснащать дронами и средствами противодействия беспилотникам.



Новые меры предусмотрены президентским постановлением от 28 ноября.



Согласно документу, уже с 1 января 2026 года в банках, хокимиятах, на крупных производственных предприятиях и других охраняемых объектах начнут устанавливать устройства с функцией идентификации личности. Системы будут фиксировать вход и выход граждан, распознавая человека по лицу.



Кроме того, до конца следующего года учреждения, отнесенные к разряду особо важных и категoрированных, будут поэтапно оснащаться как беспилотными летательными аппаратами, так и технологиями для борьбы с возможными угрозами со стороны дронов.



Все новые технологии интегрируют с информационными базами Центра развития систем "Безопасный город", что позволит в реальном времени отслеживать перемещения и оперативно реагировать на возможные инциденты.



Напомним, Департамент охраны при МВД сможет предоставлять платные охранные услуги государственным и частным организациям – от школ и медучреждений до торговых и строительных объектов. Охрана будет осуществляться на договорной основе, с применением современных методов и технологий. Предусмотрено и обеспечение внутреннего порядка, пропускного режима, а также широкое внедрение ИКТ и элементов искусственного интеллекта.



Ранее неоднократно сообщалось об атаках Вооруженных силы Украины на различные объекты инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Казахстанский МИД, в частности, заявлял, что атака морского терминала в ноябре 2025 года была третьей серией нападений на гражданский объект.



Хронология и детали основных инцидентов в 2025 году:

- Февраль 2025 г. (17-18 февраля): Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" (НПС) подверглась массированной атаке семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Объекту был нанесен серьезный ущерб, включая разрушение крыши и повреждение оборудования, из-за чего станция была временно выведена из эксплуатации, и транспортировка нефти велась в аварийной конфигурации.

- Сентябрь 2025 г. (24 сентября): В результате атаки дронов на Новороссийск были повреждены здание офиса КТК и жилые дома в городе. Сообщалось о погибших и раненых.

- Ноябрь 2025 г. (29 ноября): Объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы морскими дронами. Было серьезно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, что привело к остановке погрузочных операций и вынудило Казахстан перенаправлять часть экспорта нефти альтернативными маршрутами.



Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) имеет многонациональную структуру собственности, включающую правительства и крупные энергетические компании.



Основные акционеры КТК и их доли:

- Российская Федерация (через ПАО "Транснефть" и ООО "КТК Компани") - 31% (24% + 7%).

- Казахстан (через АО НК "КазМунайГаз" и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC) - 20,75% (19% + 1,75%).

- Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (США) - 15%.

- LUKARCO B.V. (совместное предприятие Лукойла и Arco) - 12,5%.

- Mobil Caspian Pipeline Company (США, входит в ExxonMobil) - 7,5%.

- Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (совместное предприятие Роснефти и Shell) - 7,5%.

- BG Overseas Holding Limited (Великобритания, часть Shell) - 2%.

- Eni International (N.A.) N.V. S.ar.l. (Италия) - 2%.

- Oryx Caspian Pipeline LLC (Оман) - 1,75%.



Таким образом, КТК является уникальным государственно-частным партнерством, в котором участвуют как государственные, так и частные компании из разных стран, включая США и Европу.