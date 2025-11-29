В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев

01:08 05.12.2025

В пункте пропуска через государственную границу РФ сотрудники Красноярского краевого управления Россельхознадзора осуществили ветеринарный надзор за 840 декоративными пернатыми особями.

Волнистые попугаи, кореллы, ожереловые и неразлучники были доставлены в Красноярский край воздушным транспортом из села Кашкар-Кыштак, расположенного в Киргизии.



