|В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
01:08 05.12.2025
В пункте пропуска через государственную границу РФ сотрудники Красноярского краевого управления Россельхознадзора осуществили ветеринарный надзор за 840 декоративными пернатыми особями.
Волнистые попугаи, кореллы, ожереловые и неразлучники были доставлены в Красноярский край воздушным транспортом из села Кашкар-Кыштак, расположенного в Киргизии.
Транспортировка декоративных птиц выполнена в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными нормативами, действующими на территории России и Таможенного союза.
Получателем груза является индивидуальный предприниматель, занимающийся бридингом и содержанием декоративных птиц в городе Красноярске.
Попугаи помещены на карантин в специально оборудованное помещение. На протяжении карантинного периода под наблюдением специалистов из Управления Россельхознадзора и Ветеринарной службы будет проводиться необходимый комплекс диагностических и профилактических процедур.
С начала 2025 года в Красноярск из Киргизии импортировано 17 партий декоративных птиц общим количеством 12,6 тысяч особей.