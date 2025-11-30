В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков

12:46 05.12.2025

В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков младше 16 лет, сообщает Bizmedia.kz.



Вопрос запрещать соцсети детям и подросткам до 16 лет в Казахстане официально не обсуждается. Об этом заявил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, отвечая на вопросы журналистов



Чиновнику напомнили о примере Австралии. Там уже действует запрет для несовершеннолетних на доступ к подобным платформам. Однако Кочетов подчеркнул, что в Казахстане такой инициативы нет.



"На сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке. Объясню: если говорить о TikTok, то сама платформа имеет встроенные алгоритмы, которые блокируют доступ детям младше 16 лет. Кроме того, поскольку представительство TikTok работает в Казахстане, реагирование на подобные случаи происходит достаточно оперативно", - отметил он после заседания Сената.



По словам вице-министра, аналогичные меры в отношении других онлайн-сервисов пока также не рассматриваются.



Анатолий Пак

Журналист