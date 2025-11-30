В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая

12:48 05.12.2025

Бишкек (АКИpress) - В кыргызстанском сегменте соцсетей распространяется информация о массовых заключениях браков между гражданами Кыргызстана и Китая, сообщили 3 декабря в пресс-службе ГКНБ



По данным спецслужб, с 2020 года подобных браков зарегистрировано всего 129.



"Значительная часть которых заключается между представителями различных этнических групп, включая этнических уйгуров, дунган и др. с представителями этих же этнических общин, являющихся гражданами КНР", - отметили в ГКНБ.



В пресс-службе добавили, что только 44 брака между кыргызами и китайцами, большинство из которых выехали на постоянное место жительство в Китай.



"Указанные процессы не оказывают влияния на общую демографическую ситуацию в КР. ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)", - напомнили в ГКНБ.