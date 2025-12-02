|Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
13:02 05.12.2025
2 декабря 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Известного спортивного деятеля и бизнесмена из Узбекистана Гафура Рахимова избрали президентом WBC EuroAsia.
WBC EuroAsia – так теперь будет называться Боксерское бюро СНГ, Славянских и Балтийских стран (CISBB).
Оба решения были приняты Советом директоров Всемирного боксерского совета (WBC) в Бангкоке.
Президент WBC Маурисио Сулейман тепло поздравил Гафура Рахимова и отметил, что считает его отцом современного бокса в Узбекистане, внесшим огромный вклад в его развитие.
Напомним, что с 2018 по 2019 год Рахимов был президентом Международной ассоциации бокса. Весной 2022 года его назначили первым вице-президентом Федерации профессионального бокса Узбекистана. Во Всемирный боксерский совет он был принят в 2023 году.