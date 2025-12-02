Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию

13:02 05.12.2025

2 декабря 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Известного спортивного деятеля и бизнесмена из Узбекистана Гафура Рахимова избрали президентом WBC EuroAsia.



WBC EuroAsia – так теперь будет называться Боксерское бюро СНГ, Славянских и Балтийских стран (CISBB).



Оба решения были приняты Советом директоров Всемирного боксерского совета (WBC) в Бангкоке.



Президент WBC Маурисио Сулейман тепло поздравил Гафура Рахимова и отметил, что считает его отцом современного бокса в Узбекистане, внесшим огромный вклад в его развитие.



