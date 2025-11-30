 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Пятница, 05.12.2025
Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:04 05.12.2025

Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сделал заявление по допинг-скандалу с чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы, сообщает Sports.kz.

"Как Президент Казахстанской федерации профессионального бокса, считаю необходимым дать развернутый и официально выверенный комментарий относительно ситуации с допинг-тестированием VADA, затронувшей имя казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы.



Прежде всего, Федерация последовательно выступает за прозрачность, объективность и неукоснительное соблюдение всех международных антидопинговых стандартов. Эти принципы являются фундаментом доверия к профессиональному боксу и обязательны для всех участников глобального спортивного процесса.

Вместе с тем мы уверены, что профессиональная репутация Жанибека Алимханулы, его многолетний путь, дисциплина и образ жизни как спортсмена высочайшего уровня заслуживают уважения и тщательного, беспристрастного рассмотрения. За всю свою карьеру Жанибек демонстрировал безупречную спортивную культуру, проходил многочисленные тесты и всегда показывал себя как атлет, который честно и заслуженно добивается успеха.

Поэтому наша позиция однозначна: мы выступаем за полное и детальное изучение всех аспектов ситуации, строгую проверку каждого этапа процедуры и обеспечение максимальной прозрачности процесса - чтобы имя спортсмена не становилось предметом преждевременных интерпретаций.

Федерация профессионального бокса Казахстана находится в рабочем контакте с международными организациями и готова оказать всю необходимую юридическую, организационную и информационную поддержку. Мы заинтересованы в том, чтобы все выводы основывались исключительно на объективных данных и были сформированы строго в рамках действующих регламентов.

Мы призываем общественность, СМИ и спортивное сообщество к выдержанности и корректности. Жанибек Алимханулы - представитель Казахстана, который долгие годы прославляет нашу страну и заслуживает отношения, основанного на фактах, а не предположениях.

Федерация будет внимательно следить за развитием ситуации и информировать общественность по мере поступления официальных подтвержденных данных.

С уважением,

Рахимжан Ерденбеков, Президент Казахстанской федерации профессионального бокса", - написал функционер в своем инстаграм.

Ранее стало известно, что по результатам допинг-теста в крови Алимханулы обнаружено запрещенное вещество, и его объединительный бой против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары, который должен был состояться 7 декабря, отменен.

Источник - Sports.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764929040


