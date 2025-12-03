 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 05.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:37 05.12.2025

В число 38 стран-членов ОЭСР входят, в частности: США, Канада, Мексика, большинство стран ЕС, включая Германию, Францию, Великобританию, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и т.п.

ОЭСР: Узбекистану необходима глубинная реформа госсектора и отказ от ручного управления

03/12/2025
|

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": для экономического рывка стране необходим отказ от ручного управления и глубокая реформа госсектора

Узбекистан находится на переломном этапе своей экономической трансформации. Продемонстрировав завидную устойчивость к глобальным потрясениям и средний рост ВВП в 6,4% за последние два десятилетия, страна исчерпывает возможности модели роста, основанной на сырьевом экспорте и государственных инвестициях.

Для достижения амбициозной цели - войти в клуб стран с доходами выше среднего к 2030 году - Ташкенту необходимо провести глубокие структурные реформы, перейдя от количества принятых законов к качеству институтов. Об этом говорится в масштабном обзоре "Дорожная карта устойчивых реформ инвестиционной политики в Узбекистане", опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Инвестиционный ландшафт: нефть, газ и структурный дисбаланс

Несмотря на курс открытости, провозглашенный в 2017 году, структура иностранных вливаний в узбекскую экономику остается консервативной.

Согласно отчету, накопленные прямые иностранные инвестиции составляют 14,6% от ВВП, что ниже показателей многих стран-аналогов, а приток капитала в 2024 году оценивается в 2,1% ВВП. Аналитики ОЭСР указывают на тревожную концентрацию капитала: львиная доля средств по-прежнему направляется в добычу полезных ископаемых, энергетику и производство, оставляя сектор услуг и высокотехнологичные отрасли на периферии внимания инвесторов.

Географический дисбаланс также вызывает обеспокоенность экспертов. Инвестиции сосредоточены преимущественно в Ташкенте и богатых ресурсами регионах, что усиливает территориальное неравенство внутри страны. В документе подчеркивается, что для избежания "ловушки среднего дохода" Узбекистану критически важно диверсифицировать портфель партнеров. На данный момент доминируют Китай и Россия, однако привлечение капитала из стран ОЭСР могло бы принести не только финансы, но и передовые технологии, а также стандарты ответственного ведения бизнеса.

Законодательная "инфляция" и институциональная путаница

Одной из главных проблем, на которую жалуются инвесторы, остается непредсказуемость правового поля на фоне феномена "законодательного перепроизводства". С 2017 года в стране было принято около 23 тысяч нормативно-правовых актов.

Постоянные изменения, часто вводимые подзаконными актами, размывают силу основных законов и создают хаос в правоприменении.

В качестве решения ОЭСР рекомендует внедрить подход "негативного списка" для иностранных инвесторов, при котором государство четко определяет закрытые секторы, такие как оборонная промышленность, а все остальные сферы открывает по умолчанию, снижая тем самым бюрократическую нагрузку.

Критике подверглась и текущая структура управления инвестициями. Эксперты указывают на дублирование функций и конфликт интересов между Агентством по продвижению инвестиций (UzIPA) и Министерством инвестиций, промышленности и торговли.

В то время как министерство расширяет штаты, профильное агентство страдает от нехватки бюджета и кадров, что дезориентирует инвесторов. Рекомендация ОЭСР однозначна: необходимо четко разделить роли, оставив за министерством выработку стратегии, а агентство превратить в полноценное "единое окно" для маркетинга страны и сопровождения проектов.

Налоговая политика: конец эпохи щедрых льгот

Узбекистан исторически полагался на налоговые каникулы и освобождение от налога на прибыль как на главный инструмент привлечения бизнеса. Однако в условиях введения глобального минимального налога эта стратегия становится неэффективной и ведет лишь к потере бюджетных доходов без гарантии результата.

Авторы доклада предлагают сменить парадигму и перейти от льгот, привязанных к прибыли, к льготам, основанным на реальных расходах. Это означает предоставление налоговых вычетов за конкретные инвестиции в строительство, закупку оборудования, научные разработки или обучение персонала.

Кроме того, ОЭСР настаивает на отмене преференций, доступных исключительно иностранцам, ради выравнивания условий конкуренции с местным бизнесом.

Зеленый переход и энергетические риски

Узбекистан остается одной из самых энергоемких экономик мира. Несмотря на успехи в привлечении частного капитала в солнечную и ветровую энергетику через механизмы государственно-частного партнерства, перед сектором стоят серьезные вызовы. Старые электросети могут не выдержать подключения новых мощностей возобновляемой энергетики, что требует масштабных инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Более того, ОЭСР призывает к поэтапному, но решительному отказу от субсидирования ископаемого топлива. Текущая политика низких цен на газ и электричество искажает рынок и делает проекты по повышению энергоэффективности нерентабельными. Также подчеркивается необходимость улучшения мониторинга фискальных рисков, возникающих из-за множества проектов ГЧП, обеспеченных государственными гарантиями.

Государство в экономике и цифровой разрыв

Государственный сектор по-прежнему доминирует в экономике, создавая неравные условия для частного бизнеса за счет привилегированного доступа госкомпаний к земле, кредитам и закупкам. Эксперты рекомендуют ускорить приватизацию нестратегических активов, а в оставшихся госкомпаниях внедрить принципы корпоративного управления ОЭСР, включая независимые советы директоров и строгую отчетность по стандартам ESG.

В сфере цифровизации, несмотря на успех IT Park и рост экспорта услуг, сохраняется проблема цифрового неравенства между столицей и регионами. ОЭСР также рекомендует пересмотреть жесткие требования по локализации персональных данных, которые могут отпугивать международных облачных провайдеров и технологические компании, тормозя инновации.

Доклад завершается выводом о том, что период "легких побед" за счет либерализации валюты и открытия границ для Узбекистана завершен.

Следующий этап роста потребует сложной и кропотливой работы по построению институтов, обеспечению верховенства права и созданию равных условий для всех участников рынка, включая вступление во Всемирную торговую организацию для снижения транспортных издержек этой страны, не имеющей выхода к морю.

Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764931020


