ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления

13:37 05.12.2025

В число 38 стран-членов ОЭСР входят, в частности: США, Канада, Мексика, большинство стран ЕС, включая Германию, Францию, Великобританию, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и т.п.



ОЭСР: Узбекистану необходима глубинная реформа госсектора и отказ от ручного управления



03/12/2025

|



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": для экономического рывка стране необходим отказ от ручного управления и глубокая реформа госсектора



Узбекистан находится на переломном этапе своей экономической трансформации. Продемонстрировав завидную устойчивость к глобальным потрясениям и средний рост ВВП в 6,4% за последние два десятилетия, страна исчерпывает возможности модели роста, основанной на сырьевом экспорте и государственных инвестициях.



Для достижения амбициозной цели - войти в клуб стран с доходами выше среднего к 2030 году - Ташкенту необходимо провести глубокие структурные реформы, перейдя от количества принятых законов к качеству институтов. Об этом говорится в масштабном обзоре "Дорожная карта устойчивых реформ инвестиционной политики в Узбекистане", опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Инвестиционный ландшафт: нефть, газ и структурный дисбаланс



Несмотря на курс открытости, провозглашенный в 2017 году, структура иностранных вливаний в узбекскую экономику остается консервативной.



Согласно отчету, накопленные прямые иностранные инвестиции составляют 14,6% от ВВП, что ниже показателей многих стран-аналогов, а приток капитала в 2024 году оценивается в 2,1% ВВП. Аналитики ОЭСР указывают на тревожную концентрацию капитала: львиная доля средств по-прежнему направляется в добычу полезных ископаемых, энергетику и производство, оставляя сектор услуг и высокотехнологичные отрасли на периферии внимания инвесторов.



Географический дисбаланс также вызывает обеспокоенность экспертов. Инвестиции сосредоточены преимущественно в Ташкенте и богатых ресурсами регионах, что усиливает территориальное неравенство внутри страны. В документе подчеркивается, что для избежания "ловушки среднего дохода" Узбекистану критически важно диверсифицировать портфель партнеров. На данный момент доминируют Китай и Россия, однако привлечение капитала из стран ОЭСР могло бы принести не только финансы, но и передовые технологии, а также стандарты ответственного ведения бизнеса.



Законодательная "инфляция" и институциональная путаница



Одной из главных проблем, на которую жалуются инвесторы, остается непредсказуемость правового поля на фоне феномена "законодательного перепроизводства". С 2017 года в стране было принято около 23 тысяч нормативно-правовых актов.



Постоянные изменения, часто вводимые подзаконными актами, размывают силу основных законов и создают хаос в правоприменении.



В качестве решения ОЭСР рекомендует внедрить подход "негативного списка" для иностранных инвесторов, при котором государство четко определяет закрытые секторы, такие как оборонная промышленность, а все остальные сферы открывает по умолчанию, снижая тем самым бюрократическую нагрузку.



Критике подверглась и текущая структура управления инвестициями. Эксперты указывают на дублирование функций и конфликт интересов между Агентством по продвижению инвестиций (UzIPA) и Министерством инвестиций, промышленности и торговли.



В то время как министерство расширяет штаты, профильное агентство страдает от нехватки бюджета и кадров, что дезориентирует инвесторов. Рекомендация ОЭСР однозначна: необходимо четко разделить роли, оставив за министерством выработку стратегии, а агентство превратить в полноценное "единое окно" для маркетинга страны и сопровождения проектов.



Налоговая политика: конец эпохи щедрых льгот



Узбекистан исторически полагался на налоговые каникулы и освобождение от налога на прибыль как на главный инструмент привлечения бизнеса. Однако в условиях введения глобального минимального налога эта стратегия становится неэффективной и ведет лишь к потере бюджетных доходов без гарантии результата.



Авторы доклада предлагают сменить парадигму и перейти от льгот, привязанных к прибыли, к льготам, основанным на реальных расходах. Это означает предоставление налоговых вычетов за конкретные инвестиции в строительство, закупку оборудования, научные разработки или обучение персонала.



Кроме того, ОЭСР настаивает на отмене преференций, доступных исключительно иностранцам, ради выравнивания условий конкуренции с местным бизнесом.



Зеленый переход и энергетические риски



Узбекистан остается одной из самых энергоемких экономик мира. Несмотря на успехи в привлечении частного капитала в солнечную и ветровую энергетику через механизмы государственно-частного партнерства, перед сектором стоят серьезные вызовы. Старые электросети могут не выдержать подключения новых мощностей возобновляемой энергетики, что требует масштабных инвестиций в модернизацию инфраструктуры.



Более того, ОЭСР призывает к поэтапному, но решительному отказу от субсидирования ископаемого топлива. Текущая политика низких цен на газ и электричество искажает рынок и делает проекты по повышению энергоэффективности нерентабельными. Также подчеркивается необходимость улучшения мониторинга фискальных рисков, возникающих из-за множества проектов ГЧП, обеспеченных государственными гарантиями.



Государство в экономике и цифровой разрыв



Государственный сектор по-прежнему доминирует в экономике, создавая неравные условия для частного бизнеса за счет привилегированного доступа госкомпаний к земле, кредитам и закупкам. Эксперты рекомендуют ускорить приватизацию нестратегических активов, а в оставшихся госкомпаниях внедрить принципы корпоративного управления ОЭСР, включая независимые советы директоров и строгую отчетность по стандартам ESG.



В сфере цифровизации, несмотря на успех IT Park и рост экспорта услуг, сохраняется проблема цифрового неравенства между столицей и регионами. ОЭСР также рекомендует пересмотреть жесткие требования по локализации персональных данных, которые могут отпугивать международных облачных провайдеров и технологические компании, тормозя инновации.



Доклад завершается выводом о том, что период "легких побед" за счет либерализации валюты и открытия границ для Узбекистана завершен.



Следующий этап роста потребует сложной и кропотливой работы по построению институтов, обеспечению верховенства права и созданию равных условий для всех участников рынка, включая вступление во Всемирную торговую организацию для снижения транспортных издержек этой страны, не имеющей выхода к морю.