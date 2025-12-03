В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро

13:59 05.12.2025

03 декабря 2025



Подрядчика для строительства метро в столице Монголии выберут 15 декабря 2025 года.



Проект строительства метро должен решить проблему многокилометровых пробок в монгольской столице.



Мэр Улан-Батора Х. Нямбаатар заявил, что на строительство претендуют 27 компаний.



Линия метро пройдет по главной транспортной артерии города - проспекту Энхтайван. Проект предусматривает линию длиной 19,4 км от станции "Толгойт" Улан-Баторской железной дороги до городского парка Единства. В метро будет 15 станций, из которых 14 - подземные. Кроме того, будет построено депо для обслуживания состава в районе Баянзурх.



Всего будет эксплуатироваться 19 поездов, которые смогут перевозить 17 тысяч пассажиров в час.



По прогнозам, метро не только сократит время в пути с 45 минут до 15, но и создаст 150 тысяч рабочих мест, а также даст импульс малому бизнесу у станций.



Напомним, что впервые о строительстве метро в Улан-Баторе заговорили еще в 2007 году. Четыре года спустя прошли переговоры с китайской корпорацией CSR, но дальше разговоров дело не сдвинулось. В 2017 году интерес к строительству высказывали компании Республики Кореи. Два года назад в Монголии был создан национальный комитет по борьбе с пробками, где вопрос о строительстве метро был поставлен крайне остро. Население Улан-Батора растет и к 2030 году превысит 2 млн человек.