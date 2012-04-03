Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025

03.12.2025

Аманкан Кенжебаев назначен полномочным представителем Президента в Ошской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кенжебаев Аманкан Батырбекович назначен полномочным представителем Президента в Ошской области Кыргызской Республики.



