|Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
19:51 05.12.2025
03.12.2025
Аманкан Кенжебаев назначен полномочным представителем Президента в Ошской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кенжебаев Аманкан Батырбекович назначен полномочным представителем Президента в Ошской области Кыргызской Республики.
04.12.2025
Элизар Сманов назначен зампредседателя ГКНБ - директором Антитеррористического центра ГКНБ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сманов Элизар Мухамедкулович назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности – директором Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.