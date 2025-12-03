Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины

20:01 05.12.2025

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

03.12.2025



Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за одиннадцать месяцев текущего года. Также были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и стабильности в независимой Отчизне, укрепления материально-технической базы силовых структур, дальнейшего совершенствования их деятельности.



Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о реализованных с начала года практических шагах в целях успешного решения задач, определенных в Программе развития Вооруженных Сил страны, повышения профессионализма военнослужащих, создания условий для надлежащего быта защитников Отечества. Вместе с тем прозвучал отчет о ходе очередного призыва на военную службу и увольнения в запас военнослужащих, об организуемых мероприятиях по патриотическому воспитанию молодых солдат и курсантов профильных учебных заведений.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность дальнейшего упрочения обороноспособности нашего государства, программного развития Вооруженных Сил страны в соответствии с требованиями Военной доктрины Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер.



Глава государства подчеркнул необходимость проводить эффективную работу, направленную на подготовку высококвалифицированных кадров, улучшение условий для плодотворной службы и быта военнослужащих, адресовав в этой связи секретарю Госсовета безопасности, министру обороны ряд поручений.



Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах деятельности за одиннадцать месяцев текущего года, в том числе об осуществлении строгого надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, был дан отчет о реализованных комплексных мерах по активному применению цифровой системы, систематическому повышению профессионализма сотрудников.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что следует держать под строгим контролем исполнение в стране законов и других правовых актов и адресовал Генпрокурору ряд указаний.



В рамках заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана подписал Указ и Постановление о назначении и об освобождении прокуроров от должности.



Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался о результатах деятельности подведомственной структуры за одиннадцать месяцев текущего года, в том числе о работе, выполняемой в рамках реализации Программы развития министерства. Наряду с этим было доложено о предпринимаемых конкретных шагах в целях профилактики правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, постоянного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения работы по профилактике правонарушений, обеспечению пожарной и дорожной безопасности, адресовав министру соответствующие поручения на этот счет.



Сделав акцент на необходимости широкого использования возможностей цифровой системы в деле поддержания общественного правопорядка и безопасности дорожного движения, глава государства адресовал руководителю Министерства ряд указаний.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах деятельности возглавляемой структуры за одиннадцать месяцев 2025 года, о внедрении передовых методов и современных технологий в целях эффективной организации судопроизводства, а также о выполнении Программы развития ведомства, повышении профессионализма судей.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения ведущейся работы по защите государственных и общественных интересов, прав граждан, а также по совершенствованию судебной системы, адресовав руководителю Верховного суда ряд конкретных поручений.



В рамках заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подписал Указ о назначении и об освобождении судей судов Туркменистана от должности, а также о присвоении им квалификационных классов.



Министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил о принятых за январь–ноябрь текущего года мерах в целях поддержания общественного правопорядка в стране. Вместе с тем прозвучал отчет о ведущейся работе в целях успешного выполнения задач, стоящих перед ведомством.



Резюмируя доклад, глава Туркменистана сделал акцент на важности дальнейшего совершенствования деятельности органов национальной безопасности и повышения квалификации сотрудников. В данной связи руководителю Министерства были даны соответствующие указания.



Далее начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев отчитался о проделанной за одиннадцать месяцев текущего года работе, направленной на обеспечение надежной охраны священных рубежей Родины, создание условий для службы и быта ее защитников, на модернизацию материально-технической базы погранзастав.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государственная граница Туркменистана – граница дружбы и добрососедства. Необходимо продолжить работу по внедрению в деятельность ведомства передовой практики, а также по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, подготовке профессиональных пограничников, отметил глава государства, адресовав руководителю Службы соответствующие поручения.



Далее министр адалат М.Таганов доложил о принятых с начала года организационных мерах по обеспечению надлежащей работы структур, осуществляющих правовое обслуживание граждан и юридических лиц, а также по широкому внедрению цифровой системы в деятельность возглавляемого органа.



Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил значение ведущейся работы по совершенствованию национальной законодательной базы, укреплению правовой обеспеченности, подготовке нормативных правовых актов, адресовав министру адалат ряд конкретных поручений.



Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев отчитался об итогах деятельности за обозначенный период, в том числе о ходе претворения в жизнь Программы развития Службы и укрепления материально-технической базы подразделений за счет внедрения современных технологий.



Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул необходимость совершенствования мониторинга за соответствием установленным требованиям ввозимых в страну товаров, повышения эффективности деятельности Службы за счет внедрения новых технологий и современных методов, адресовав руководителю Службы ряд указаний на этот счет.



Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о результатах работы за январь-ноябрь текущего года, предпринятых практических шагах в целях выполнения поручений главы Туркменистана. Также прозвучал отчет о создаваемых условиях для плодотворной службы и надлежащего быта сотрудников ведомства.



Заслушав доклад, глава государства отметил важность дальнейшего совершенствования осуществляемой деятельности по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В данной связи руководителю Службы был дан ряд конкретных поручений.



Обращаясь к членам Государственного совета безопасности, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость обеспечения на высоком уровне безопасности и общественного правопорядка во время празднования славного 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Международного дня нейтралитета, а также в дни проведения международных мероприятий.



Сделав акцент на том, что приближается праздник – Новый год, глава государства адресовал руководителям военных и правоохранительных органов соответствующие поручения.



С учетом положений оборонительной Военной доктрины Туркменистана последовательно реализуются меры для поддержания на высоком уровне военной безопасности и целостности нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укрепления ее обороноспособности, улучшения условий для службы и быта защитников Родины и членов их семей, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что работа в данном направлении будет продолжена.



На заседании Госсовета безопасности также был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.



В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.