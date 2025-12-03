 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
20:01 05.12.2025

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
03.12.2025

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за одиннадцать месяцев текущего года. Также были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и стабильности в независимой Отчизне, укрепления материально-технической базы силовых структур, дальнейшего совершенствования их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о реализованных с начала года практических шагах в целях успешного решения задач, определенных в Программе развития Вооруженных Сил страны, повышения профессионализма военнослужащих, создания условий для надлежащего быта защитников Отечества. Вместе с тем прозвучал отчет о ходе очередного призыва на военную службу и увольнения в запас военнослужащих, об организуемых мероприятиях по патриотическому воспитанию молодых солдат и курсантов профильных учебных заведений.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность дальнейшего упрочения обороноспособности нашего государства, программного развития Вооруженных Сил страны в соответствии с требованиями Военной доктрины Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер.

Глава государства подчеркнул необходимость проводить эффективную работу, направленную на подготовку высококвалифицированных кадров, улучшение условий для плодотворной службы и быта военнослужащих, адресовав в этой связи секретарю Госсовета безопасности, министру обороны ряд поручений.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах деятельности за одиннадцать месяцев текущего года, в том числе об осуществлении строгого надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, был дан отчет о реализованных комплексных мерах по активному применению цифровой системы, систематическому повышению профессионализма сотрудников.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что следует держать под строгим контролем исполнение в стране законов и других правовых актов и адресовал Генпрокурору ряд указаний.

В рамках заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана подписал Указ и Постановление о назначении и об освобождении прокуроров от должности.

Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался о результатах деятельности подведомственной структуры за одиннадцать месяцев текущего года, в том числе о работе, выполняемой в рамках реализации Программы развития министерства. Наряду с этим было доложено о предпринимаемых конкретных шагах в целях профилактики правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, постоянного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения работы по профилактике правонарушений, обеспечению пожарной и дорожной безопасности, адресовав министру соответствующие поручения на этот счет.

Сделав акцент на необходимости широкого использования возможностей цифровой системы в деле поддержания общественного правопорядка и безопасности дорожного движения, глава государства адресовал руководителю Министерства ряд указаний.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах деятельности возглавляемой структуры за одиннадцать месяцев 2025 года, о внедрении передовых методов и современных технологий в целях эффективной организации судопроизводства, а также о выполнении Программы развития ведомства, повышении профессионализма судей.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения ведущейся работы по защите государственных и общественных интересов, прав граждан, а также по совершенствованию судебной системы, адресовав руководителю Верховного суда ряд конкретных поручений.

В рамках заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подписал Указ о назначении и об освобождении судей судов Туркменистана от должности, а также о присвоении им квалификационных классов.

Министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил о принятых за январь–ноябрь текущего года мерах в целях поддержания общественного правопорядка в стране. Вместе с тем прозвучал отчет о ведущейся работе в целях успешного выполнения задач, стоящих перед ведомством.

Резюмируя доклад, глава Туркменистана сделал акцент на важности дальнейшего совершенствования деятельности органов национальной безопасности и повышения квалификации сотрудников. В данной связи руководителю Министерства были даны соответствующие указания.

Далее начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев отчитался о проделанной за одиннадцать месяцев текущего года работе, направленной на обеспечение надежной охраны священных рубежей Родины, создание условий для службы и быта ее защитников, на модернизацию материально-технической базы погранзастав.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государственная граница Туркменистана – граница дружбы и добрососедства. Необходимо продолжить работу по внедрению в деятельность ведомства передовой практики, а также по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, подготовке профессиональных пограничников, отметил глава государства, адресовав руководителю Службы соответствующие поручения.

Далее министр адалат М.Таганов доложил о принятых с начала года организационных мерах по обеспечению надлежащей работы структур, осуществляющих правовое обслуживание граждан и юридических лиц, а также по широкому внедрению цифровой системы в деятельность возглавляемого органа.

Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил значение ведущейся работы по совершенствованию национальной законодательной базы, укреплению правовой обеспеченности, подготовке нормативных правовых актов, адресовав министру адалат ряд конкретных поручений.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев отчитался об итогах деятельности за обозначенный период, в том числе о ходе претворения в жизнь Программы развития Службы и укрепления материально-технической базы подразделений за счет внедрения современных технологий.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул необходимость совершенствования мониторинга за соответствием установленным требованиям ввозимых в страну товаров, повышения эффективности деятельности Службы за счет внедрения новых технологий и современных методов, адресовав руководителю Службы ряд указаний на этот счет.

Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о результатах работы за январь-ноябрь текущего года, предпринятых практических шагах в целях выполнения поручений главы Туркменистана. Также прозвучал отчет о создаваемых условиях для плодотворной службы и надлежащего быта сотрудников ведомства.

Заслушав доклад, глава государства отметил важность дальнейшего совершенствования осуществляемой деятельности по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В данной связи руководителю Службы был дан ряд конкретных поручений.

Обращаясь к членам Государственного совета безопасности, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость обеспечения на высоком уровне безопасности и общественного правопорядка во время празднования славного 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Международного дня нейтралитета, а также в дни проведения международных мероприятий.

Сделав акцент на том, что приближается праздник – Новый год, глава государства адресовал руководителям военных и правоохранительных органов соответствующие поручения.

С учетом положений оборонительной Военной доктрины Туркменистана последовательно реализуются меры для поддержания на высоком уровне военной безопасности и целостности нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укрепления ее обороноспособности, улучшения условий для службы и быта защитников Родины и членов их семей, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что работа в данном направлении будет продолжена.

На заседании Госсовета безопасности также был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764954060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы по вопросам совершенствования недропользования и административной юстиции одобрил Сенат
- Подведены итоги литературного конкурса "Ұлы дала" партии "AMANAT"
- Инициатива Президента "Таза Қазақстан": Премьер-министр взял на контроль работу госорганов
- Экскурс в историю парламентаризма в Казахстане
- Итоги государственного аудита в Жамбылской области подведены в ВАП РК
- Серик Жумангарин встретился с генеральным директором Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Риски предстоящего вегетационного периода обсудил Канат Бозумбаев на встрече с фермерами в Кызылординской области
- Правительственный штаб по обеспечению экономического роста подвел предварительные итоги развития базовых отраслей экономики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  