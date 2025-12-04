|Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
Президент Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 декабря, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом в г. Исламабад.
В своей речи Глава государства выразил благодарность за теплый прием, гостеприимство и напомнил, что сегодняшний визит является первым визитом Президента Кыргызстана в Пакистан за последние 20 лет, а также первым его государственным визитом в эту страну с момента избрания в январе 2021 года.
"Сегодня мы всесторонне обсудили актуальные вопросы кыргызско-пакистанского сотрудничества и его перспективы.
Особое внимание уделено активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, а также в области науки и образования.
По ряду направлений руководителям соответствующих государственных ведомств даны конкретные поручения", - сказал Садыр Жапаров.
Он отметил, что одним из ключевых направлений двустороннего партнерства является раскрытие транспортно-транзитного потенциала Кыргызстана и Пакистана.
Наряду с этим Глава государства подчеркнул важность проекта "CASA-1000", который станет стратегическим звеном энергетической интеграции между Центральной и Южной Азией и принесет значительные выгоды народам двух стран.
Президент также указал на перспективы сотрудничества в сфере образования и науки. В Кыргызстане обучается свыше 12 тысяч пакистанских студентов, и страна готова к новым совместным инициативам и укреплению научного взаимодействия.
"В области безопасности мы вновь подтвердили нашу приверженность совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.
Договорились усилить координацию между компетентными органами для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе", - сказал Садыр Жапаров.
Президент обозначил, что в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества он пригласил Премьер-министра Шахбаза Шарифа принять участие в качестве почетного гостя на саммите ШОС, который состоится осенью 2026 года в Бишкеке, а также на 6-х Всемирных играх кочевников и мероприятиях, посвященных Дню независимости Кыргызстана.
Глава государства отметил, что позиции двух стран совпадают по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Кыргызстан и Пакистан как горные государства успешно взаимодействуют в деле сохранения Снежного барса, а также продвигают "горную" повестку в рамках климатической конференции ООН совместно с рядом единомышленников.
В завершение Президент Садыр Жапаров также сообщил, что пригласил Шахбаза Шарифа посетить Кыргызстан с государственным визитом в удобное для него время, выразив уверенность, что достигнутые договоренности укрепят дружеские отношения и выведут двустороннее сотрудничество на новый уровень.