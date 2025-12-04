Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане

21:08 05.12.2025

Президент Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 декабря, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом в г. Исламабад.



В своей речи Глава государства выразил благодарность за теплый прием, гостеприимство и напомнил, что сегодняшний визит является первым визитом Президента Кыргызстана в Пакистан за последние 20 лет, а также первым его государственным визитом в эту страну с момента избрания в январе 2021 года.



